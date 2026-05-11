Leak-Roadmap zu Resident Evil 10, Remakes und Requiem-DLCs im Umlauf

Bei Capcom läuft 2026 bisher wie am Schnürchen: Resident Evil Requiem setzt die starke Horror-Serie fort, während Pragmata als neue Marke direkt für Gesprächsstoff sorgt. Jetzt heizen neue Gerüchte die Stimmung weiter an, denn ein Leak-Paket aus der Insider-Szene skizziert angeblich die nächsten großen Schritte für Resident Evil und Devil May Cry.

Die Infos kursieren gebündelt in Community-Posts und verweisen dabei auf Aussagen des bekannten Leakers Dusk Golem sowie auf den Account StiviwonderN, der in diesem Zusammenhang ebenfalls genannt wird. Wie immer gilt: Offiziell bestätigt ist davon nichts, aber die genannten Projekte passen auffällig gut zu Capcoms jüngster Strategie aus Remakes, Reboots und klar getakteten Fortsetzungen.

Spannend ist vor allem, wie breit die angebliche Planung aufgestellt sein soll: Neben einer neuen Hauptnummer für Resident Evil ist von mehreren Remakes und zusätzlichem Story-Content für Requiem die Rede.

Die angebliche Roadmap für Resident Evil

Was steckt laut Leak hinter Resident Evil 10? Das nächste große Kapitel soll intern angeblich den Codenamen Project Redlife tragen und als Resident Evil 10 in Entwicklung sein. Als Hauptfigur wird in den Gerüchten Claire Redfield genannt, was viele Fans freuen dürfte, die sich nach mehr Fokus auf die klassischen Protagonisten sehnen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Parallel dazu sollen bei Capcom mehrere Remake-Projekte laufen, die seit Jahren immer wieder als Wunschliste durch die Community geistern. Gerade nach dem Erfolg der letzten Neuauflagen wäre es keine Überraschung, wenn Capcom diesen Kurs konsequent fortsetzt.

Welche Remakes werden in den Leaks genannt? Konkret fallen mehrere Namen, die sich wie eine Best-of-Liste der am häufigsten geforderten Neuauflagen lesen:

Resident Evil Code: Veronica Remake

Resident Evil Zero Remake

Resident Evil 1 Remake

Besonders interessant ist die Behauptung rund um Resident Evil 1: Das Projekt soll demnach bereits seit 2022 oder 2023 in Vorproduktion gewesen sein und erst seit Kurzem in die volle Produktion gewechselt haben. Das wäre ein klares Signal, dass Capcom die eigene Remake-Erfolgsgeschichte nicht nur fortführen, sondern auch die Wurzeln der Reihe erneut prominent ins Rampenlicht rücken will.

Neue Story-Inhalte für Resident Evil Requiem

Welche DLC-Pläne gibt es angeblich für Resident Evil Requiem?

Ada fehlte im Hauptspiel von Requiem, was in der Community immer wieder für Diskussionen gesorgt hat. Ein Story-DLC mit ihr könnte nicht nur diese Lücke schließen, sondern auch erzählerisch neue Perspektiven auf Requiems düstere Welt eröffnen, gerade wenn Capcom wieder stärker auf Spionage, Intrigen und parallele Handlungsstränge setzt.

Auch deshalb dürfte dieser Fokus auf Story-Nachschub für viele deutlich reizvoller klingen als Mini-Game-Erweiterungen, die bei Teilen der Fans bisher gemischte Reaktionen ausgelöst haben.

Devil May Cry soll zurück zu den Anfängen gehen

Kommt wirklich ein Devil May Cry Remake?

Trotzdem ist die Idee naheliegend: Ein modernes Remake könnte die frühen 2000er-Wurzeln stärker an heutige Action-Standards anpassen, das Kampfsystem ausbauen und den Einstieg für neue Fans vereinfachen, während Veteranen den Klassiker mit zeitgemäßer Technik erleben könnten.

Wenn Capcom tatsächlich parallel an Resident Evil Großprojekten und einem Devil May Cry Remake arbeitet, deutet das auf eine extrem volle Pipeline hin, die die kommenden Jahre prägen könnte.

Wie würdet ihr auf ein Devil May Cry Remake reagieren, und wünscht ihr euch bei Resident Evil 10 lieber Claire Redfield oder doch jemand anderen im Lead? Schreibt es gerne in die Kommentare.