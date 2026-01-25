Screen Tearing bei 2XKO auf Konsolen – Riot Games muss handeln!

Riot Games hat mit dem Free-to-Play-Titel 2XKO ein innovatives 2v2-Kampfspiel auf den Markt gebracht, das im Universum von League of Legends angesiedelt ist. Seit dem offiziellen Konsolen-Release am 20. Januar 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S häufen sich jedoch Berichte über gravierende technische Probleme – insbesondere sogenanntes Screen Tearing.

Dieses visuelle Phänomen tritt auf, wenn Bildinformationen aus mehreren Frames gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden. Das Resultat sind horizontale Bildbrüche, die insbesondere bei schnellen Bewegungen deutlich sichtbar werden. Die Problematik ist nicht nur störend, sondern für viele ein Grund, den Titel bis auf Weiteres zu meiden.

Screen Tearing betrifft vor allem Konsolenversionen

Warum ist 2XKO auf PS5 und Xbox von Screen Tearing betroffen? Laut Community-Berichten tritt das Bildzerreißen vor allem auf Bildschirmen mit 120 Hz auf – ein Hinweis darauf, dass die Bildwiederholrate nicht sauber mit dem Frame-Pacing des Spiels synchronisiert wird. Besonders auffällig ist, dass 2XKO offenbar ohne aktiviertes V-Sync veröffentlicht wurde, was die Synchronisierung zwischen Frames und Display erschwert.

Während PC-Spieler in solchen Fällen meist über externe Tools oder Treiberlösungen eingreifen können, sind Konsolenbesitzer auf systemseitige Optionen angewiesen. Das macht die Situation besonders für PS5-Nutzer frustrierend, denn dort gibt es derzeit keine praktikable Lösung.

Xbox bietet temporäre Abhilfe durch VRR

Wie lässt sich das Problem auf der Xbox mildern? Einige Xbox-Spieler berichten, dass sich das Screen Tearing durch Aktivieren von 120 Hz-Ausgabe und Variable Refresh Rate (VRR) in den Systemeinstellungen deutlich reduzieren lässt. Allerdings funktioniert dieser Workaround nur mit kompatiblen Bildschirmen, die VRR unterstützen.

Die Technik ermöglicht eine dynamische Anpassung der Bildfrequenz an die Ausgabe des Spiels, wodurch Bildbrüche minimiert werden können. Doch auch hier gilt: Eine vollständige Lösung ist das nicht. Die zugrunde liegende Ursache im Spielcode bleibt bestehen – ohne Update durch Riot Games ist kein stabiler Zustand erreichbar.

Unklare Kommunikation seitens Riot Games

Hat sich Riot Games bereits zum Problem geäußert? Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme zum Thema Screen Tearing. Zwar wurde der Ranglistenmodus über das Wochenende vom 24. bis 25. Januar 2026 deaktiviert, um „spielrelevante Bugs“ zu beheben, doch bleibt unklar, ob das Tearing zu den angesprochenen Problemen zählt.

In sozialen Netzwerken melden sich jedoch zunehmend frustrierte Fans, die auch in den offenen Lobbys von Verbindungsabbrüchen und Darstellungsproblemen berichten. Der aktuelle Caitlyn-Rekrutierungsevent leidet spürbar unter der eingeschränkten Spielbarkeit, auch wenn weiterhin Erfahrungspunkte über Tutorial-Missionen gesammelt werden können.

Was 2XKO auszeichnet – und warum Spieler dennoch dranbleiben

Was macht das Spielprinzip von 2XKO besonders? Das Kampfspiel bietet eine spannende Mischung aus klassischem 2D-Fighting-Gameplay und strategischem Tag-Team-System. Zwei Champions aus dem League-of-Legends-Universum treten gemeinsam an, wobei das Zusammenspiel durch das sogenannte Fuse-System noch weiter vertieft wird. Jeder Kämpfer bringt individuelle Stärken mit – von Ahri mit ihrer hohen Mobilität bis zu Darius, dem brutalen Midrange-Berserker.

Die Steuerung ist zugänglich und setzt auf leichte, mittlere und schwere Angriffe, kombiniert mit Spezialfähigkeiten und mächtigen Supers. Defensive Optionen wie Parieren, Pushblock oder Assists sorgen für Tiefe im kompetitiven Spiel. In der Theorie bietet 2XKO also alles, was sich Genre-Fans wünschen – in der Praxis verhindern technische Mängel derzeit jedoch ein rundes Erlebnis.

Ein Patch ist unerlässlich, wenn Riot Vertrauen erhalten will

Wie geht es mit 2XKO weiter? Für viele ist klar: Ohne baldiges Update riskiert Riot Games, das Vertrauen seiner Community zu verlieren – besonders in einer so sensiblen Startphase. Da 2XKO im Januar 2026 erst frisch erschienen ist, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um mit einem stabilen Patch für eine bessere Performance zu sorgen.

Das Spiel wurde bereits bei den Game Awards 2025 für „Best Fighting Game“ nominiert – ein deutlicher Beweis für das Potenzial, das in 2XKO steckt. Doch dieses Potenzial kann nur dann langfristig ausgeschöpft werden, wenn technische Probleme wie Screen Tearing schnell und nachhaltig angegangen werden.

Wie erlebst du derzeit 2XKO auf deiner Konsole? Tritt bei dir ebenfalls Screen Tearing auf? Teile deine Erfahrungen gern in den Kommentaren!