Fable: Release, Plattformen und mehr – die wichtigsten Infos zum Rollenspiel

Mit Fable kehrt eine der bekanntesten Fantasy-Rollenspielreihen der Xbox-Geschichte zurück. Nach vielen Jahren Pause erhält die Serie ein großes Reboot, das den typischen Humor und die offene Welt der Vorgänger modern interpretieren soll. Entwickelt wird das Spiel von Playground Games, während Xbox Game Studios als Publisher fungiert.

Doch was ist bislang über das neue Fable bekannt? Wir fassen alle wichtigen Informationen zu Story, Spielwelt, Gameplay und Release zusammen.

Rückkehr nach Albion: Die Welt von Fable

Die neue Version von Fable führt Spieler erneut in die Fantasy-Welt Albion, die Fans bereits aus den älteren Teilen der Reihe kennen. Albion ist eine märchenhafte Welt voller Magie, skurriler Figuren und britischem Humor.

Die Entwickler wollen die bekannte Atmosphäre der Reihe beibehalten, gleichzeitig aber eine deutlich größere und detailliertere Spielwelt erschaffen. Erste Trailer zeigen Wälder, Dörfer und weitläufige Landschaften, die stark an klassische Fantasy-Märchen erinnern.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Dabei bleibt ein Markenzeichen der Reihe erhalten: Die Welt von Fable nimmt sich selbst nicht immer ernst. Gerade der Trailer mit dem riesigen Charakter, gespielt von Richard Ayoade, verdeutlicht den humorvollen Ton, der schon früher ein wichtiger Bestandteil der Serie war.

Ein Reboot statt Fable 4

Das neue Spiel ist kein direkter vierter Teil, sondern ein Reboot der Reihe. Das bedeutet, dass die Geschichte neu erzählt wird und sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans problemlos einsteigen können.

Trotzdem greift das Spiel viele bekannte Elemente der Serie wieder auf:

Entscheidungen mit Konsequenzen

eine offene Fantasy-Welt

zahlreiche Nebenquests

moralische Entscheidungen zwischen Gut und Böse

Gerade dieses Moral-System gehörte zu den bekanntesten Mechaniken der früheren Teile und dürfte auch im neuen Fable wieder eine wichtige Rolle spielen.

Gameplay: Open World mit vielen Entscheidungen

Auch wenn bislang noch kein umfangreiches Gameplay gezeigt wurde, lassen erste Informationen erkennen, wohin die Reise gehen könnte.

Das neue Fable wird voraussichtlich ein Open-World-Rollenspiel mit folgenden Elementen:

Erkundung einer großen Fantasy-Welt

Nahkampf und Magie

Dialogentscheidungen

humorvolle Nebenquests

Die Entscheidungen der Spieler sollen dabei Einfluss auf die Welt und die Geschichte haben – ein System, das bereits in den früheren Teilen der Serie beliebt war.

Entwickler: Playground Games

Besonders spannend ist das Entwicklerstudio hinter dem Projekt. Playground Games ist eigentlich vor allem für die Rennspielreihe Forza Horizon bekannt.

Für Fable wurde jedoch ein komplett neues RPG-Team aufgebaut. Ziel ist es, ein modernes Rollenspiel zu entwickeln, das sowohl technisch als auch spielerisch auf dem neuesten Stand ist.

Gerade die beeindruckende Technik der Forza-Horizon-Spiele lässt vermuten, dass auch die Welt von Fable sehr detailreich und visuell beeindruckend ausfallen dürfte.

Release und Plattformen

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht. Klar ist jedoch, dass Fable für folgende Plattformen erscheinen soll:

Xbox Series X|S

PC

Wie bei vielen anderen Spielen von Xbox Game Studios wird Fable außerdem direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Großes Comeback einer Kultreihe

Mit dem neuen Fable versucht Microsoft, eine seiner beliebtesten Rollenspielreihen neu zu beleben. Die Kombination aus humorvoller Fantasy-Welt, offenen Entscheidungen und moderner Technik könnte das Spiel zu einem der spannendsten RPGs der kommenden Jahre machen.

Auch wenn viele Details noch geheim sind, zeigt sich schon jetzt: Die Rückkehr nach Albion dürfte für Fans der Reihe ein echtes Highlight werden.

Freut ihr euch auf das neue Fable oder seid ihr noch skeptisch, ob der Reboot an die Klassiker der Reihe herankommt?