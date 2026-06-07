Microsoft hat beim Xbox Games Showcase 2026 nicht nur neue Spiele gezeigt, sondern auch ein Stück Hardware-Nostalgie ausgepackt. Zum 25-jährigen Jubiläum der Xbox-Marke wurde die Xbox Series X25 Limited Edition angekündigt.

Die Sonderedition erscheint im November 2026 und orientiert sich optisch an der allerersten Xbox. Statt schlichtem Schwarz setzt Microsoft diesmal auf ein transparentes, grünes Gehäuse, das klar an die frühen 2000er und den ursprünglichen Xbox-Look erinnert.

Technisch handelt es sich um eine reguläre Xbox Series X mit 1 TB Speicherplatz. Der eigentliche Reiz liegt also nicht in neuer Leistung, sondern im Design. Und das dürfte bei vielen Xbox-Fans ziemlich genau den Nostalgie-Nerv treffen.

Xbox Series X25 erinnert an die erste Xbox

Die Xbox Series X25 Limited Edition ist in einem transparenten OG-Grün gehalten. Damit greift Microsoft die klassische Farbwelt der ersten Xbox auf, die 2001 in Nordamerika und 2002 in Europa erschien.

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Besonders auffällig ist das leuchtende X auf der Oberseite der Konsole. Sobald die Xbox eingeschaltet wird, soll das Symbol grün aufleuchten und damit an den Startvorgang der ursprünglichen Xbox erinnern.

Auf der Vorderseite befindet sich außerdem ein spezielles Xbox-Logo zum 25-jährigen Jubiläum. Dazu kommen weitere kleine Designdetails, die Microsoft als versteckte Überraschungen für langjährige Fans beschreibt.

Das Ding sieht aus, als hätte jemand die alte Xbox-Erinnerungskiste geöffnet und daraus eine moderne Series X gebaut. Nur diesmal ohne den Controller, mit dem man früher theoretisch auch eine Tür hätte aufhalten können.

Passender Xbox Wireless Controller X25 angekündigt

Zur Konsole gehört auch der Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Der Controller setzt ebenfalls auf transparentes OG-Grün und greift mehrere klassische Xbox-Elemente auf.

Die Schultertasten sind an die schwarz-weißen Knöpfe des ursprünglichen Duke-Controllers angelehnt. Die Rückseite und das Batteriefach sind durchsichtig und geben den Blick auf ein klassisches Xbox-Logo frei.

Wer nicht direkt die komplette Konsole kaufen möchte, soll den Controller auch separat erwerben können. Gerade für Sammler könnte der Controller damit fast noch spannender werden als die Konsole selbst.

Keine neue Xbox, sondern eine Sammler-Edition

Wichtig ist: Die Xbox Series X25 ist keine neue Konsolengeneration und auch keine leistungsstärkere Pro-Version. Microsoft verpackt die bekannte Xbox Series X in ein besonderes Jubiläumsdesign.

Das Paket richtet sich damit vor allem an Fans, Sammler und alle, die mit der ersten Xbox aufgewachsen sind. Wer bereits eine Series X besitzt, bekommt technisch keinen Grund zum Umstieg. Wer aber auf limitierte Hardware steht, dürfte hier trotzdem gefährlich nah am Bestellbutton landen.

Gerade das transparente Gehäuse ist spannend, weil Microsoft damit erstmals bei der Series X stärker mit dem Look der Hardware spielt. Die normale Konsole war bislang eher minimalistisch und unauffällig. Die X25-Version ist dagegen deutlich mehr Statement.

Preis und Vorbestellungen folgen später

Die Xbox Series X25 Limited Edition erscheint im November 2026 in ausgewählten Märkten. Ein konkreter Preis wurde bislang noch nicht genannt.

Auch zu Vorbestellungen und teilnehmenden Händlern will Microsoft erst später weitere Details bekannt geben. Gleiches gilt für den separat erhältlichen Xbox Wireless Controller X25 Special Edition.

Für Xbox-Fans bleibt die Sonderedition trotzdem eine der auffälligsten Hardware-Ankündigungen des Showcases. Microsoft feiert damit nicht nur 25 Jahre Xbox, sondern erinnert auch daran, wie stark die Marke ursprünglich über ihren eigenen Look, ihr grünes Branding und ihre etwas kantige Identität definiert wurde.

Ob man die Xbox Series X25 wirklich braucht? Wahrscheinlich nicht. Ob sie auf dem Regal ziemlich gut aussehen dürfte? Leider ja.