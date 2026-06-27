Avatar Legends The Fighting Game – diese fünf Kämpfer kommen in Season 1

Auf der EVO 2026 in Las Vegas hat sich Avatar Legends: The Fighting Game mit einem neuen Livestream zurückgemeldet und dabei nicht nur einen frischen Pre-Order-Trailer gezeigt, sondern auch die komplette Season-1-Planung für zusätzliche Kämpfer vorgestellt. Der 1-gegen-1-Fighter wurde im Oktober 2025 angekündigt und setzt auf vollständig handgezeichnete Figuren und Animationen, die optisch stark an die Serienvorlage angelehnt sind.

Zum Start soll Avatar Legends: The Fighting Game mit 12 Charakteren antreten und Helden sowie Fanlieblinge aus Avatar Der Herr der Elemente und Die Legende von Korra zusammenbringen. Neben einem eigenen Story-Modus verspricht das Spiel besondere Systeme wie Support-Charaktere, die die Fähigkeiten eines Fighters verändern, sowie ein Flow-System, das Bewegung und Dynamik beeinflusst.

Die Season-1-Pläne im Überblick

Welche Season-1-DLC-Kämpfer wurden bestätigt? Im Panel auf der EVO 2026 hat das Team vier konkrete DLC-Figuren für Season 1 genannt, die das Line-up aus beiden Avatar-Epochen erweitern. Konkrete Release-Termine für die einzelnen Charaktere wurden dabei noch nicht genannt.

Bestätigt für Season 1 sind folgende Kämpfer:

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Bolin (Die Legende von Korra)

Polizeichefin Lin Beifong (Die Legende von Korra)

Ty Lee (Avatar Der Herr der Elemente)

Onkel Iroh (Avatar Der Herr der Elemente)

Gameplay-Material zu den Season-1-Neuzugängen gab es in der Show noch nicht. Trotzdem lässt die Vorlage schon erahnen, wie unterschiedlich die Figuren ausfallen könnten: Onkel Iroh ist bei Fans seit Jahren eine der beliebtesten Figuren und könnte mit Atemtechniken und einem eher „drachenartigen“ Feuerbändigen-Stil auffallen. Bolin wirkt zunächst wie der klassische Erdbändiger, hat in der Serie später aber auch Lavabändigen gelernt, was sich perfekt für ein auffälliges Setplay eignen würde.

Lin Beifong bringt als erfahrene Metallbändigerin ebenfalls beste Voraussetzungen für ein eigenständiges Moveset mit, inklusive ihrer ausfahrbaren Seilpeitschen, die Reichweite und Mobilität stark prägen könnten. Ty Lee wiederum ist keine Bändigerin, aber extrem agil und bekannt für Chi-Blocken, also Techniken, die Bändiger kurzzeitig „abschalten“ können. Genau daraus könnte ein spannender Konter und Druckstil entstehen.

Geheimer fünfter DLC-Slot per Community-Voting

Wie wird der letzte Platz in Season 1 vergeben? Neben den vier festen Charakteren wurde am Ende des Trailers noch ein weiterer Season-1-Slot angeteasert, allerdings als mysteriöse Figur im Schatten. Dieser fünfte Platz soll per Abstimmung vergeben werden, an der laut Livestream Fans teilnehmen können, die das Spiel vorbestellen.

Zur Wahl stehen fünf Kandidaten, von denen am Ende einer den letzten Season-1-Platz bekommt:

Kuvira (Die Legende von Korra)

Tenzin (Die Legende von Korra)

Amon (Die Legende von Korra)

Asami Sato (Die Legende von Korra)

König Bumi (Avatar Der Herr der Elemente)

Dass gleich vier der fünf Voting-Optionen aus Die Legende von Korra stammen, deutet darauf hin, dass Season 1 diese Ära besonders stark ausbauen will. Gleichzeitig wäre König Bumi als exzentrischer Erdbändiger ein Kandidat, der sich spielerisch deutlich von typischen Archetypen abheben könnte.

Release, Plattformen und Avatar-Jahr 2026

Wann erscheint Avatar Legends: The Fighting Game und wo könnt ihr es spielen? Als Release ist aktuell der 23. Juli 2026 genannt. Erscheinen soll der 2D-Fighter für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Geplant sind sowohl Online- als auch lokaler Mehrspielermodus, außerdem wird Cross-Platform-Play aufgeführt.

Auch abseits des Spiels ist 2026 ein großes Jahr für die Marke: Staffel 2 der Live-Action-Serie Avatar Der Herr der Elemente ist bereits auf Netflix gestartet. Zudem arbeitet das neue Studio der Franchise-Schöpfer Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko an einem animierten Kinoprojekt mit dem Titel Avatar Aang: Der Herr der Elemente, das am 9. Oktober 2026 erscheinen soll.

Welche der fünf Figuren würdet ihr euch als letzten Season-1-DLC am meisten wünschen, und auf wen freut ihr euch aus dem festen Quartett am stärksten? Schreibt es gern in die Kommentare.