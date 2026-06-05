Capcom hat beim Summer Game Fest 2026 den nächsten großen Ableger der „Resident Evil“-Reihe enthüllt. Der neue Teil trägt den Titel Resident Evil Requiem: Veronica und soll 2027 erscheinen.

Das Summer Game Fest 2026 startete direkt mit einer düsteren Überraschung für Horror-Fans. Capcom zeigte erstmals „Resident Evil Requiem: Veronica“ und bestätigte damit den nächsten Teil der legendären Survival-Horror-Reihe.

Der erste Trailer setzte auf eine bedrückende Atmosphäre, dunkle Räume und eine Inszenierung, die deutlich an die klassischen Horror-Wurzeln der Serie erinnert. Zu sehen waren unter anderem unheimliche Innenräume, bedrohliche Schatten und eine stark auf Spannung ausgelegte Präsentation.

Resident Evil Requiem: Veronica erscheint 2027

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Capcom noch nicht. Bestätigt wurde jedoch ein Release im Jahr 2027.

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Auch zu Plattformen und Gameplay-Details liegen bislang noch keine umfassenden Informationen vor. Der erste Auftritt deutet aber darauf hin, dass Capcom erneut stärker auf klassischen Survival-Horror setzen könnte.

Der Titel „Veronica“ dürfte bei vielen Fans sofort Erinnerungen an „Resident Evil Code: Veronica“ wecken. Ob es sich bei „Resident Evil Requiem: Veronica“ um ein Remake, eine Neuinterpretation oder einen komplett neuen Teil mit Bezug zu diesem Kapitel handelt, bleibt zunächst offen.

Capcom startet das Summer Game Fest mit Horror

Mit der Ankündigung setzte Capcom direkt zu Beginn des Summer Game Fest 2026 ein großes Ausrufezeichen. Die „Resident Evil“-Reihe gehört seit Jahren wieder zu den stärksten Marken des Publishers, nachdem sowohl neue Hauptteile als auch Remakes großer Klassiker erfolgreich waren.

Weitere Details zu „Resident Evil Requiem: Veronica“ dürften in den kommenden Monaten folgen. Für Horror-Fans ist aber schon jetzt klar: 2027 steht der nächste große Ausflug in Capcoms Survival-Horror-Universum an.