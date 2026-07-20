Steam Machine als Portal Würfel – Fan veröffentlicht DIY-Bastelpaket kostenlos verfügbar

Die Steam Machine ist gerade erst im Wohnzimmer angekommen, da geht es in der Community schon ans Eingemachte. Ein Fan hat Valves neue Konsole optisch in einen Portal Würfel verwandelt und stellt dafür nicht nur Bilder ins Netz, sondern gleich das komplette Bastelpaket: 3D-Druckdateien, Teileliste, Montageanleitung und begleitende Videos sind kostenlos verfügbar.

Damit wird eine der beliebtesten Wunschideen rund um die austauschbaren Gehäuseplatten der Steam Machine endlich wieder greifbar. Und zwar nicht als teures Sammlerstück, sondern als DIY-Projekt für alle, die Lust auf Modding und ein bisschen Werkbankromantik haben.

Ein Fan-Projekt füllt die Lücke der Community

Wer steckt hinter dem Portal-Umbau für die Steam Machine? Der Creator Jaron hat die benötigten Dateien und Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf Printables veröffentlicht. Wichtig dabei: Es handelt sich um ein reines Fan-Projekt. Es werden weder fertige Gehäuse verkauft, noch kostenpflichtige STL-Dateien angeboten, stattdessen soll die Community die Platten selbst drucken und zusammenbauen.

Der Zeitpunkt passt, denn die Steam Machine lebt auch davon, dass sich ihre Außenplatten austauschen lassen. Genau dieses Feature macht die Konsole für Modder spannend, weil sich Designs nicht nur optisch, sondern auch langfristig als Ersatzteile nachproduzieren lassen, falls mal etwas bricht oder verkratzt.

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Interessant ist auch der Kontext: Ein Zubehörhersteller hatte zuvor eine Portal-inspirierte Lösung geplant, das Projekt aber letztlich eingestellt. Der Wunsch nach einem Companion-Cube-Look ist in der Szene trotzdem nicht verschwunden, und Jarons Upload wirkt nun wie die Community-Antwort darauf.

Zwei Designs und ein klarer Fokus auf Funktion

Welche Portal-Optik gibt es für den Umbau? Laut Anleitung kann man zwischen zwei Varianten wählen: dem Weighted Companion Cube mit dem typischen Herzsymbol und dem Weighted Storage Cube mit dem Aperture-Science-Logo. Beide Designs orientieren sich klar an der ikonischen Portal-Ästhetik und nutzen die modulare Plattenstruktur der Steam Machine aus.

Dabei ist es nicht nur ein Look, der einfach übergestülpt wird. Die Konstruktion ist so gedacht, dass Anschlüsse und Luftwege weiterhin nutzbar bleiben. Die Rückseite bleibt laut Beschreibung offen, damit Lüfter und Rear-I/O nicht blockiert werden. Zusätzlich ist das Aperture-Science-Logo an einer Stelle ausgehöhlt, um extra Öffnungen für den Luftstrom zu schaffen.

Gerade bei einer kompakten Gaming-Box ist das ein entscheidender Punkt. In Diskussionen rund um das Projekt kamen verständlicherweise sofort Fragen zur Kühlung auf, weil zusätzliche Platten schnell wie eine Wärmedecke wirken können.

So aufwendig ist der DIY-Umbau wirklich

Was braucht man für den Bau der Companion-Cube-Platten? Wer das Projekt nachbauen will, sollte es als echtes Bastelvorhaben einplanen. Die Anleitung geht über einen simplen 3D-Druck deutlich hinaus und nennt unter anderem:

3D-Drucker und mehrere Filamentfarben

Magnete

Schrauben

Sekundenkleber

Lötkolben

Zusätzlich kommen je nach Setup weitere Kleinteile und Werkzeuge dazu. Jaron betont außerdem, dass die Unterboden-Öffnung frei bleibt. Auf Reddit schrieb der Creator, dass CPU und GPU unter Last im niedrigen 60-Grad-Bereich bleiben sollen, was die größten Sorgen zur Temperaturentwicklung etwas beruhigt.

Trotzdem gilt: Je nach Drucker, Material, Einstellungen und handwerklicher Sorgfalt können die Ergebnisse stark variieren. Wer noch nie größere Teile gedruckt und montiert hat, sollte mit Probestücken arbeiten und sich Zeit nehmen, damit am Ende nicht nur die Optik stimmt, sondern auch Passform und Stabilität.

Was haltet ihr von der Portal-Optik für die Steam Machine, und würdet ihr euch an so ein DIY-Projekt mit 3D-Druck, Magneten und Lötkolben herantrauen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.