Steam Machine – Valve warnt, Speicherkrise könnte den Preis weiter treiben

Die Steam Machine ist erst seit dem 22. Juni 2026 offiziell erhältlich, doch ein Thema klebt seit dem Launch an Valves Wohnzimmer-PC: der Preis. Nachdem die Hardware mit überraschend hohen Einstiegspreisen für Diskussionen gesorgt hatte, hat Valve nun erneut Stellung bezogen und dabei wenig Hoffnung auf kurzfristig günstigere Modelle gemacht.

Im Kern geht es um die anhaltende RAM- und Speicherkrise, die nicht nur einzelne High-End-Komponenten betrifft, sondern die gesamte Lieferkette spürbar unter Druck setzt. Und genau dieser Druck könnte sich laut Valve sogar noch weiter auf den Endpreis auswirken.

Neue Aussagen zur Speicherkrise

Warum könnte die Steam Machine noch teurer werden? In einem aktuellen Interview mit Bloomberg hat der an der Entwicklung beteiligte Valve-Ingenieur Yazan Aldehayyat die Lage als weiterhin angespannt beschrieben.

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Besonders brisant: Nach Aldehayyats Einschätzung bildet das, was aktuell im Einzelhandel zu sehen ist, die reale Situation bei Großbestellungen nur verzögert ab.

Was die Leute gerade in den Regalen sehen, hängt nach unseren Beobachtungen dem hinterher, was wir bei größeren Liefermengen sehen, um mindestens drei bis sechs Monate.

Preislogik bei Valve und mögliche Folgen

Wie ordnet Valve die Preisentwicklung langfristig ein? Bloomberg-Reporter Jason Schreier fasst Aldehayyats Blick auf die Entwicklung so zusammen, dass sich die Preisfrage irgendwann von selbst lösen müsse: Entweder sinken die Kosten wieder, oder das aktuell hohe Niveau wird zur neuen Normalität, falls sich die Speicherkrise nicht entspannt.

Schon kurz nach der Preisenthüllung hatte Valve offiziell erklärt, warum die Steam Machine so teuer ausfällt: Die Kosten vieler Komponenten seien höher als erwartet, und die anhaltende Speicherknappheit lasse der Firma kaum Spielraum. Valve positioniert die Steam Machine dabei offenbar bewusst so, dass der Verkaufspreis möglichst nahe an den tatsächlichen Produktionskosten liegt, ohne die Hardware quer zu subventionieren.

Im Raum steht damit ein unangenehmes Szenario für alle, die auf ein baldiges Preisrutschen gehofft haben: Wenn zentrale Bauteile weiter knapper werden, könnten die Kosten nicht nur stabil bleiben, sondern sogar steigen.

Produktion am Limit und der Blick auf kommende Konsolen

Welche Probleme treffen Valve neben dem Preis noch? Laut Schreier äußerte sich auch Valve-Ingenieur Pierre-Loup Griffais zur Produktion und machte deutlich, dass Valve aktuell vor allem durch verfügbare Bauteile gebremst wird.

Wir bauen im Grunde alles, was wir in die Finger bekommen.

Wir sind definitiv durch die Speicher-Kapazitäten limitiert.

Heißt im Klartext: Selbst wenn Valve die aktuellen Preise halten kann, könnten knappe Speicher-Chips die Stückzahlen ausbremsen. Gleichzeitig passt das Thema in einen größeren Branchentrend: Es gibt bereits Gerüchte, dass eine PlayStation 6 teurer werden könnte als die Steam Machine. Ähnliches wird auch für weitere kommende Geräte erwartet, etwa für Xbox Project Helix.

Valve bewertet den Erfolg der Steam Machine derweil offenbar nicht ausschließlich über verkaufte Einheiten. Aldehayyat sieht die Hardware vor allem als Lösung für ein konkretes Problem: offenes PC-Gaming im Wohnzimmer, ohne die geschlossene Logik klassischer Konsolen, allerdings aktuell zu einem klaren Premium-Preis.

Was meint ihr: Ist ein hoher Preis für einen Wohnzimmer-PC mit Steam-Fokus für euch okay, oder würdet ihr erst bei deutlich niedrigeren Kosten zugreifen? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.