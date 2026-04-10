Borderlands Mobile im App Store – 2K bestätigt zeitlich begrenzten iOS-Test

Borderlands bekommt überraschend Nachschub für unterwegs: Am 9. April 2026 ist Borderlands Mobile ohne große Vorankündigung im Apple App Store aufgetaucht. Der Twist daran: Der Publisher 2K hat inzwischen klargestellt, dass das Spiel nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar ist.

Das Free-to-play-Angebot bringt den typischen Borderlands-Mix aus chaotischen Gefechten, Missionen und dem markanten Comic-Look aufs Handy. Gerade für Fans, die schnelle Sessions suchen, wirkt die Mobile-Version wie ein bewusst kompakter Gegenentwurf zum großen Konsolen- und PC-Alltag.

Borderlands Mobile ist ein zeitlich begrenzter Test

Warum ist Borderlands Mobile nur für kurze Zeit verfügbar? Laut 2K handelt es sich bei Borderlands Mobile um einen Limited-Time-Test, der aktuell regional eingeschränkt läuft. Zum Start ist der Download nur auf iOS in den USA möglich, während eine Veröffentlichung in Deutschland derzeit nicht angekündigt ist.

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Entwickelt wird das Projekt von Zynga, während Gearbox Software laut Aussage weiterhin kreatives Feedback liefert, etwa bei Lore und Design. Wie lange der Test genau läuft, ist offen. Ebenso unklar bleibt, ob Fortschritt nach dem Testzeitraum bestehen bleibt oder zurückgesetzt wird.

Das steckt im Überraschungs-Release

Welche Inhalte bietet Borderlands Mobile zum Start? Spielerisch setzt Borderlands Mobile auf die bekannte Shooter-Formel mit Missionen und kurzen Aktivitäten, die besser zu mobilen Spielzeiten passen. Zusätzlich gibt es bereits verschiedene Modi und sogar einen Battle Pass, was auf eine längerfristige Struktur hindeutet, auch wenn der aktuelle Download-Zeitraum begrenzt ist.

Dass der Shadowdrop ausgerechnet jetzt kommt, überrascht nicht nur wegen des plötzlichen Timings: Borderlands 4 hatte zuletzt sichtbar mit schwindendem Interesse zu kämpfen, trotz Live-Service-Updates und regelmäßigem Content-Nachschub. Borderlands Mobile wirkt dagegen wie ein zugänglicher Neustart, auch weil es kostenlos angeboten wird und damit die Einstiegshürde deutlich niedriger liegt.

Free-to-play mit kurzen Missionen für mobile Sessions

Comic-Optik und Action-Chaos im Borderlands-Stil

Mehrere Aktivitäten und Modi inklusive Battle Pass

Zum Start noch ohne Multiplayer-Modus

Mobile-Shooter-Trend und offene Fragen zur Zukunft

Wie geht es mit Borderlands auf dem Handy weiter? Borderlands Mobile reiht sich in einen klaren Trend ein: Große Shooter-Marken drängen zunehmend auf Smartphones, befeuert durch Erfolge wie Call of Duty Mobile und PUBG Mobile. Auch andere bekannte Reihen experimentieren mit speziell angepassten Mobile-Varianten, die auf kürzere Runden und Touch-Optimierung setzen.

Spannend ist vor allem, was Zynga aus dem Test ableitet. Aktuell fehlt noch ein Multiplayer, was bei einem Loot-Shooter-Franchise eine auffällige Lücke ist. Gleichzeitig könnte genau das eine bewusste Entscheidung sein, um zunächst Stabilität, Steuerung und Missionsfluss zu testen, bevor zusätzliche Systeme dazukommen. Ob eine Android-Version geplant ist, wurde ebenfalls noch nicht bestätigt.

Was erhofft ihr euch von Borderlands Mobile: lieber klassischer Koop und Multiplayer oder eine fokussierte Story-Erfahrung für zwischendurch? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.