Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 – Einzelkäufe teils aus Xbox Store weg

Auf einmal ist ein Stück Gaming-Geschichte auf Xbox nicht mehr dort, wo viele es erwarten: Ein Teil der Metal-Gear-Solid-Reihe wurde aus dem Xbox Store entfernt. Wer die Klassiker von Konami digital kaufen wollte, stößt derzeit je nach Region und Version auf fehlende Store-Seiten oder nicht mehr verfügbare Einzelkäufe. Für Fans ist das vor allem deshalb ärgerlich, weil die Sammlung erst seit Ende 2023 offiziell auf Xbox verfügbar ist und damit für viele die bequemste Art darstellt, die frühen Stealth-Meilensteine nachzuholen.

Besonders betroffen sind in solchen Fällen oft die separat angebotenen Einzelversionen innerhalb einer Collection. Das sorgt nicht nur für Verwirrung, sondern auch für eine ganz praktische Frage: Muss man nun die komplette Sammlung kaufen, wenn man nur ein bestimmtes Spiel erneut spielen möchte?

Was im Xbox Store genau passiert ist

Welche Metal-Gear-Solid-Inhalte sind betroffen? Im Mittelpunkt steht die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, die auf Xbox Series X und S seit dem 24. Oktober 2023 verfügbar ist. Diese Sammlung bündelt mehrere Klassiker in separaten Anwendungen, die teils auch einzeln angeboten werden können.

Wenn ein Titel oder eine App aus dem Store verschwindet, kann das bedeuten, dass der Kauf aktuell nicht möglich ist, bereits gekaufte Inhalte aber weiterhin in der eigenen Bibliothek auftauchen und erneut heruntergeladen werden können. Genau diese Mischung aus Verfügbarkeit und Besitzstand führt regelmäßig zu Unsicherheit, weil es im Store selbst oft keine ausführliche Erklärung gibt.

Zur Einordnung: Die Master Collection Vol. 1 umfasst die wichtigsten frühen Serien-Einträge und Bonusinhalte. Dazu gehören:

Metal Gear (1987)

Metal Gear 2: Solid Snake (1990)

Metal Gear Solid (1998)

(1998) Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001)

Metal Gear Solid 3 : Snake Eater (2004)

: Snake Eater (2004) Bonusinhalte wie Metal Gear Solid: VR Missions sowie zusätzliche Versionen und digitale Extras

Warum das Delisting für Fans in Deutschland relevant ist

Warum ist ein Delisting für dich ein Problem? Viele holen sich Klassiker gern digital, weil sie schnell verfügbar sind, ohne Disc-Wechsel auskommen und auf aktuellen Konsolen sauber in einer Bibliothek verwaltet werden. Fällt der Einzelkauf weg, bleibt im Zweifel nur der Griff zur kompletten Collection oder das Ausweichen auf andere Plattformen.

Gerade bei einer Reihe wie Metal Gear Solid, bei der einige Teile inhaltlich eng zusammenhängen, wollen viele gezielt ein bestimmtes Spiel nachholen, etwa Metal Gear Solid 3: Snake Eater oder Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Wenn ausgerechnet einzelne Apps fehlen, wird aus einem spontanen Nostalgie-Abend schnell eine Suche nach Alternativen.

Hinzu kommt: Die Master Collection war für Xbox ein wichtiger Schritt, weil sie die ursprünglichen Hauptteile überhaupt erst wieder prominent auf die Plattform bringt. Dass nun ausgerechnet auf dieser Store-Front etwas verschwindet, wirkt wie ein Rückschritt, selbst wenn es am Ende nur eine temporäre Store-Änderung sein sollte.

Was du jetzt tun kannst

Was solltest du tun, wenn du die Spiele kaufen oder erneut laden willst? Wenn du die betroffenen Inhalte bereits besitzt, lohnt sich ein Blick in deine Bibliothek und die Liste der installierbaren Inhalte. Delistings betreffen häufig den Neukauf, nicht zwingend den erneuten Download bereits erworbener Produkte.

Wenn du noch nicht zugeschlagen hast, kann es helfen, im Store nicht nur nach dem einzelnen Spiel, sondern nach der übergeordneten Sammlung zu suchen, also Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. In manchen Fällen ist nur der Einzelkauf entfernt, während das Bundle weiterhin verfügbar bleibt.

Außerdem solltest du im Hinterkopf behalten, dass Konami die Master-Collection-Reihe fortsetzt. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ist bereits angekündigt und soll am 27. August 2026 für unter anderem Xbox Series X und S erscheinen. Enthalten sind:

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008)

Metal Gear Solid: Peace Walker (2010)

Bonusspiel Metal Gear: Ghost Babel (2000)

Der größere Kontext rund um digitale Verfügbarkeit

Warum passiert so etwas bei digitalen Stores immer wieder? Delistings sind im Games-Bereich leider kein seltenes Thema. Häufig hängen sie mit Lizenzfragen, technischen Neuaufsetzungen, Änderungen an Produktpaketen oder einer Umstellung der Store-Struktur zusammen. Für Konsolen-Nutzer in Deutschland ist das besonders spürbar, weil digitale Bibliotheken längst ein zentraler Teil des Hobbys geworden sind.

Die Metal-Gear-Solid-Reihe zeigt dabei ein bekanntes Muster: Klassiker werden neu gebündelt, in Volumes aufgeteilt, teils als Einzelkauf angeboten, und die Verfügbarkeit kann sich danach wieder ändern. Umso wichtiger ist es, dass Publisher ihre Store-Einträge sauber pflegen und klar kommunizieren, wenn sich am Angebot etwas ändert.

Wie seht ihr das: Ist ein Delisting für euch nur ein kurzer Ärger im Store oder ein echtes Argument, Klassiker lieber physisch zu sammeln? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.