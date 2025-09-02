Ray Tracing in MGS Delta – So steigerst du die Grafikqualität selbst

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das vollständige Remake des Klassikers MGS 3: Snake Eater, ist gerade erst für PC und Konsolen erschienen. Doch das hält Modder nicht davon ab, das Spiel weiter zu verbessern. Die Entwickler haben sich entschieden, das Standardsoftware-Ray-Tracing-Lumen-Algorithmus der Unreal Engine 5 zu verwenden und auf Frame-Generierung zu verzichten. Glücklicherweise kannst du beides durch einfache Anpassungen in einer Konfigurationsdatei aktivieren.

Unreal Engine 5 bietet zwei Modi für das Lumen-Global-Illumination-System: Software und Hardware. Der Software-Modus ist eine leichte Ray-Tracing-Lösung, die keine spezielle RT-Hardware erfordert, jedoch die visuelle Qualität zugunsten der Leistung opfert. Der Hardware-Modus hingegen benötigt eine GPU mit speziellen Komponenten und Treiberunterstützung für Ray-Tracing, wie sie von AMDs RX 6000-Serie, Intels Arc-Serie und Nvidias RTX 20-Serie oder neuer angeboten wird.

Der Weg zur verbesserten Grafik

Wie kannst du das Ray Tracing und die Frame-Generierung in Metal Gear Solid Delta aktivieren? Um die grafischen Möglichkeiten des Spiels zu erweitern, musst du eine bestimmte Konfigurationsdatei bearbeiten. Gehe zu folgendem Pfad auf deinem Windows-PC: C:\Users\[…]\AppData\Local\MGSDelta\Saved\Config\Windows. Öffne die Datei mit der Bezeichnung engine.ini in einem Texteditor wie Notepad.

Füge am Ende der Datei folgende Zeilen hinzu:

[SystemSettings] r.Lumen.HardwareRayTracing=0 r.Lumen.Reflections.HardwareRayTracing=0 r.Lumen.ScreenProbeGather.HardwareRayTracing=0 r.LumenScene.DirectLighting.HardwareRayTracing=0 r.NGX.DLSS.denoisermode=0 r.Streamline.DLSSG.Enable=0 t.Streamline.Reflex.Enable=0 t.Streamline.Reflex.Mode=0

Erweiterungen für die Frame-Rate

Warum ist es wichtig, den 60 fps Cap zu umgehen? Metal Gear Solid Delta ist auf PCs auf 60 fps begrenzt, was die Leistungssteigerungen durch die Konfigurationsanpassungen einschränkt. Um das volle Potenzial der Modifikationen auszuschöpfen, solltest du den Mod Better Uncap FPS v1.4 von Nexus Mods installieren. Dieser Mod entfernt die Frame-Rate-Beschränkung vollständig, was das Spiel flüssiger macht. Beachte jedoch, dass dies auch zu Rucklern und Bildreißen führen kann.

Um den Mod zu installieren, musst du einige Dateien in einem der Unterordner des Spiels ablegen und eine engine.ini-Datei an denselben Ort wie oben kopieren. Diese neue Datei überschreibt die zuvor vorgenommenen Anpassungen, daher ist es ratsam, die relevanten Teile der Better Uncap-Mod zu kopieren und an das Ende der normalen engine.ini-Datei hinzuzufügen.

Grafische Unterschiede und Limitierungen

Welche Unterschiede bemerkst du zwischen Software und Hardware Lumen? Für das bloße Auge sind die Unterschiede zwischen dem Software- und Hardware-Lumen-Modus in Metal Gear Solid Delta minimal. Während Hardware Lumen theoretisch eine bessere Beleuchtung und Reflexionen bietet, sind die Texturen des Spiels stellenweise veraltet, was die Vorteile von Ray-Tracing einschränkt.

Die Entwickler von Konami haben möglicherweise aus Gründen der Einfachheit darauf verzichtet, Hardware Lumen oder Frame-Generierung anzubieten, um die Konsistenz über verschiedene Plattformen hinweg zu gewährleisten. Ohne die Notwendigkeit der Frame-Generierung bei einem 60 fps Cap, war es vielleicht eine bewusste Designentscheidung.

Was denkst du über die Anpassungsmöglichkeiten in Metal Gear Solid Delta? Hinterlasse gerne deine Meinung in den Kommentaren!