GTA 6 Trailer 3 im Mai 2026, diese Termine diskutiert die Community

Fast ein Jahr nach dem zweiten Trailer zu GTA 6 ist es auffällig still geworden rund um Rockstars Open-World-Blockbuster. Weder Rockstar Games noch Take-Two Interactive haben bisher verraten, wann der dritte Trailer erscheint. Genau deshalb sorgt jetzt eine neue Einschätzung aus der Community für frischen Gesprächsstoff, denn die Moderatoren des Podcasts GTA 6 O’clock bringen mehrere konkrete Termine ins Spiel.

Der Podcast machte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Insider-Infos auf sich aufmerksam, die sich später bestätigten. Entsprechend genau schauen viele Fans hin, wenn dort über mögliche Zeitfenster für neue Enthüllungen gesprochen wird. Diesmal geht es um den dritten Trailer, der laut der aktuellen Prognose schon in den kommenden Wochen droppen könnte.

Der mögliche Trailer-Fahrplan im Mai 2026

Welche Termine gelten aktuell als am wahrscheinlichsten? Die Moderatoren stützen ihre Einschätzung vor allem auf die nächste Investorenkonferenz von Take-Two Interactive. Der Publisher nutzt solche Termine in der Vergangenheit gerne als strategischen Ankerpunkt, um kurz vorher noch einmal wichtige Infos oder Marketing-Material zu platzieren.

Die nächste Investorenkonferenz wurde von Take-Two Interactive für den 21. Mai 2026 angesetzt. Weil Rockstar Games große Trailer traditionell gern an einem Dienstag veröffentlicht, rücken damit zwei Daten besonders in den Fokus: der 12. Mai 2026 und der 19. Mai 2026.

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Zusätzlich halten die Moderatoren aber auch den 5. Mai 2026 für realistisch. Damit würden gleich drei Dienstage als strategisch plausibel gelten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu derzeit nicht.

Termin Einordnung 5. Mai 2026 Früher Kandidat im Umfeld der Investorenkonferenz 12. Mai 2026 Wahrscheinlicher Dienstag-Slot vor dem 21. Mai 2026 19. Mai 2026 Letzter Dienstag direkt vor der Investorenkonferenz 21. Mai 2026 Investorenkonferenz von Take-Two Interactive

Release-Plan und Online-Perspektive

Wann soll GTA 6 laut aktuellem Stand erscheinen? Auch zur Veröffentlichung im Herbst 2026 äußerten sich die Moderatoren. Demnach deutet aktuell nichts darauf hin, dass es zu einer weiteren Verschiebung kommt. In dieselbe Richtung gingen zuletzt auch Aussagen von Take-Two Interactive.

Nach aktuellem Planungsstand erscheint GTA 6 am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series. Zur PC-Version gibt es weiterhin keinen Termin, hier heißt es lediglich, dass die Umsetzung später folgen soll.

Zusätzlich gibt es neue Hinweise zur Online-Zukunft: Laut dem gut vernetzten Insider The Ghost of Hope soll das neue GTA Online wenige Wochen nach dem Hauptspiel starten. Auch das ist bislang nicht offiziell bestätigt, würde aber zu Rockstars üblichen Post-Launch-Plänen passen.

Was ihr in den nächsten Wochen im Blick behalten solltet

Woran erkennt man, dass ein Trailer kurz bevorsteht? Wenn die Prognose von GTA 6 O’clock aufgeht, könnte es im Mai 2026 sehr schnell gehen. Besonders spannend werden die Tage rund um die genannten Dienstage, weil Rockstar seine großen Beats gern klar taktet und die Aufmerksamkeit gezielt bündelt.

Bis dahin bleibt die Lage zwar offen, aber zumindest gibt es jetzt wieder ein konkretes Zeitfenster, über das man diskutieren kann. Und falls tatsächlich ein Trailer im Mai fällt, dürfte das auch neue Infos zu Story, Gameplay und vielleicht sogar zur finalen Vermarktungsphase rund um den November-Termin nach sich ziehen.

Was ist euer Tipp: Kommt der dritte Trailer schon am 5. Mai 2026, oder wartet Rockstar bis kurz vor die Investorenkonferenz am 21. Mai 2026? Schreibt es uns in die Kommentare.