Sony soll PC-Strategie ändern – Ghost of Yōtei-Port laut Leak gestrichen

Rund um Ghost of Yōtei macht aktuell ein Gerücht die Runde, das vor allem PC-Fans aufhorchen lässt: Sony soll eine bereits weit fortgeschrittene PC-Version kurz vor der Fertigstellung gestrichen haben. Gleichzeitig deuten mehrere Berichte darauf hin, dass PlayStation Studios seine PC-Strategie grundsätzlich neu ausrichten könnte, mit spürbaren Folgen für kommende Singleplayer-Blockbuster.

Auslöser sind Meldungen der vergangenen Tage, wonach Sony künftig nicht mehr automatisch große Einzelspieler-Titel auf den PC bringen will. Stattdessen sollen vor allem Multiplayer- und Live-Service-Projekte für Steam und Co. eingeplant werden, während klassische Story-Abenteuer wieder stärker PlayStation-exklusiv bleiben könnten.

Die aktuellen Gerüchte zur PC-Fassung von Ghost of Yōtei

Was ist zur gestrichenen PC-Version von Ghost of Yōtei bekannt? Laut dem Leaker Detective Seeds soll Sony den PC-Port von Ghost of Yōtei überraschend gestoppt haben, obwohl die Umsetzung angeblich extrem weit fortgeschritten gewesen sei. Er beruft sich dabei auf vier unterschiedliche Quellen, die mit der Strategieänderung bei PlayStation vertraut sein sollen.

Den Angaben zufolge war die PC-Version ursprünglich für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 vorgesehen. Intern habe die Entscheidung für Verwunderung gesorgt, gerade weil ein Release auf dem PC die Reichweite des Spiels deutlich hätte erhöhen können.

Im Raum steht außerdem, dass Ghost of Yōtei durch den Multiplayer-Modus Legends von einer größeren PC-Community profitieren könnte. Genau dieser Aspekt macht das Gerücht für viele besonders pikant, denn ein zusätzlicher Zustrom über Steam hätte die Matchmaking-Basis und die langfristige Aktivität in Legends voraussichtlich spürbar stärken können.

Mehrere Personen, die mit der Strategieänderung von PlayStation vertraut sind, sagten, dass der PC-Port von Ghost of Yōtei extrem weit fortgeschritten gewesen sei und für 2026 geplant war. Trotz des Fortschritts wurde das Projekt jedoch komplett gestrichen.

Die mögliche Neuausrichtung bei PlayStation Studios

Welche Spiele könnten von Sonys neuer PC-Strategie betroffen sein? Im Zuge der Diskussion werden neben Ghost of Yōtei auch Saros als Beispiele genannt, bei denen Sony die neue Linie bereits umsetzen könnte. Der Kern der Gerüchte lautet: PC-Versionen wären künftig vor allem bei Multiplayer- oder Live-Service-Projekten gesetzt, während große Singleplayer-Veröffentlichungen seltener oder gar nicht mehr für den PC erscheinen.

Diese mögliche Kurskorrektur würde einen deutlichen Kontrast zu den letzten Jahren bilden, in denen Sony seine bekannten PlayStation-Marken regelmäßig mit zeitlichem Abstand auf den PC brachte. Für den deutschen Markt würde das vor allem bedeuten, dass sich PC-Fans bei Story-lastigen Prestige-Projekten wieder stärker auf die PlayStation als Hauptplattform einstellen müssten.

Auch spannend: Sollte Sony tatsächlich selektiver werden, könnte das die Release-Planung insgesamt verändern. Statt eines späteren PC-Ports würden manche Spiele dann womöglich dauerhaft ausbleiben, während andere gezielt als Community-Treiber auf dem PC landen.

Wettbewerb mit SteamOS-Geräten und der neuen Xbox als Faktor

Warum könnte Sony PC-Veröffentlichungen wieder stärker einschränken? Als ein möglicher Hintergrund wird genannt, dass kommende Plattformen wie SteamOS-basierte Geräte im Konsolenformat sowie eine neue Xbox, die stärker wie ein Gaming-PC gedacht sein soll, den Wettbewerb verschärfen könnten. Wenn PlayStation-First-Party-Spiele breit auf Steam verfügbar wären, könnten solche Geräte im Wohnzimmer attraktiver werden, ohne dass dafür eine PlayStation-Konsole nötig ist.

In diesem Kontext wird Valve von Branchenstimmen als ernstzunehmender Konkurrent für den klassischen Konsolenmarkt eingeordnet. Die Idee dahinter: Wer Steam direkt als Wohnzimmer-Plattform etabliert, könnte über kurz oder lang auch stärker um Exklusivinhalte und Ökosystem-Bindung konkurrieren.

Für Sony wäre eine restriktivere PC-Strategie damit vor allem ein Mittel, um die eigene Nutzerbasis auf PlayStation zu schützen und sich klarer über Exklusivtitel abzugrenzen. Ob das tatsächlich der langfristige Plan ist, bleibt allerdings offen, offiziell bestätigt ist die Neuausrichtung bislang nicht.

Wie seht ihr das: Wäre es für euch ein Dealbreaker, wenn große PlayStation-Singleplayer-Spiele künftig gar nicht mehr auf dem PC erscheinen, oder ist euch Exklusivität auf Konsolen am Ende egal? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.