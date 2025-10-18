Ghost of Yotei Update – Legends-Multiplayer kehrt 2026 mit Dämonen zurück!

Ghost of Yotei, das neueste Werk von Sucker Punch Productions, hat kürzlich das Update 1.10 veröffentlicht, das eine Vielzahl von Korrekturen und Verbesserungen mit sich bringt. Seit seiner Veröffentlichung am 2. Oktober 2025 hat das Spiel kontinuierlich kleinere Updates erhalten, um verbleibende Probleme zu beheben. Trotz der bereits erreichten Verkaufszahlen von über 2 Millionen Euro innerhalb der ersten drei Tage seit dem Launch auf der PlayStation 5, arbeitet das Entwicklerteam unermüdlich an der Verbesserung des Spielerlebnisses.

Was beinhaltet das Update 1.10?

Welche Probleme werden durch das Update behoben? Im Mittelpunkt des Updates stehen Fehlerbehebungen, die sich auf verschiedene Aspekte des Spiels erstrecken. Dazu gehören seltene Abstürze, die auftreten können, wenn Raytracing aktiviert ist, sowie Fehler in den Missionen „Gift und Lügen“ und „Feuer mit Feuer bekämpfen“.

Zusätzlich wurden permanente Missionsblockaden in mehreren Missionen behoben, darunter „Der Weg der Kusarigama“ und „Die Schande der Kusarigama“. Diese Anpassungen sollen sicherstellen, dass du ungehindert durch die spannende Welt von Ghost of Yotei navigieren kannst.

Neue Features in der Welt von Ghost of Yotei

Welche neuen Funktionen bringt das Update? Neben der Behebung von Fehlern hat Sucker Punch auch einige spannende Ergänzungen vorgenommen. Eine der bemerkenswertesten Änderungen ist der Austausch eines Platzhalter-Assets in der Mission „Das Schicksal des Kitsune“. Diese Anpassung sorgt dafür, dass du vollständig in die faszinierende Umgebung eintauchen kannst, die von den realen Wetterbedingungen rund um den Mount Yotei inspiriert ist.

Das Update ist zudem der Auftakt für die zukünftigen Pläne des Entwicklers. Obwohl bisher keine großen Erweiterungen der Story angekündigt wurden, gibt es bereits einen Ausblick auf die Rückkehr des beliebten Legends-Multiplayermodus im Jahr 2026. Dieser wird dir und deinen Freunden ermöglichen, in kooperativen Missionen gegen riesige dämonische Versionen der Yotei Six zu kämpfen.

Mehr über Sucker Punch Productions

Wer steckt hinter dem Erfolg von Ghost of Yotei? Sucker Punch Productions, bekannt für Spiele wie Sly Cooper und Infamous, hat sich mit der Ghost of Tsushima-Reihe einen Namen gemacht. Das Studio ist seit 2011 Teil der PlayStation Studios und hat sich durch seinen kreativen Ansatz und das Eingehen auf Spielerfeedback einen festen Platz in der Gaming-Community gesichert.

Mit Ghost of Yotei, einem eigenständigen Nachfolger von Ghost of Tsushima, setzt das Studio seine Erfolgsserie fort. Das Spiel bietet eine nicht-lineare Geschichte, die in der Umgebung von Ezo, Japan, im Jahr 1603 spielt. Du übernimmst die Rolle von Atsu, einer rätselhaften Kriegerin, die Rache an den Yotei Six nehmen möchte.

Deine Meinung zählt!

Was hältst du von den Neuerungen in Ghost of Yotei? Hast du bereits Erfahrungen mit dem neuen Update gemacht? Teile deine Gedanken und Eindrücke in den Kommentaren mit uns!