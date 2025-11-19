Ghost of Yotei-Update bringt in Kürze New Game Plus und spannende neue Features

Ghost of Yotei, das neueste Werk von Sucker Punch Productions, hat kürzlich ein großes Update angekündigt, das neue Inhalte in das Spiel einführt. Seit seiner Veröffentlichung am 2. Oktober 2025 hat das Spiel für Furore gesorgt und bereits über 3,3 Millionen Exemplare verkauft. Die Handlung, angesiedelt im Japan des Jahres 1603, folgt der Söldnerin Atsu auf ihrem Rachefeldzug gegen die Yotei Sechs. Nun steht ein Update bevor, das dem Spiel neue Dimensionen hinzufügen wird.

Neues Update mit New Game Plus

Was bringt das New Game Plus in Ghost of Yotei? Am 24. November 2025 wird ein neues Update veröffentlicht, das den langersehnten New Game Plus-Modus einführt. Diese Funktion ermöglicht es dir, das Spiel mit allen zuvor gesammelten Gegenständen und Erfahrungen erneut zu starten. Es werden zwei neue Schwierigkeitsgrade sowie zwei zusätzliche Trophäen eingeführt. Im Laufe eines zweiten Spieldurchgangs kannst du deine bestehende Ausrüstung behalten und neue Herausforderungen meistern.

Für diejenigen, die sich auf ein weiteres Abenteuer einlassen, gibt es auch Belohnungen. Eine neue Währung namens Geisterblumen kann bei einem speziellen Händler gegen 10 brandneue Talismane und über 30 zusätzliche kosmetische Gegenstände, darunter Farbstoffe und Rüstungssets, eingetauscht werden. Zudem wird eine neue Upgrade-Stufe für bestehende Rüstungssets und Waffen freigeschaltet, was es dir ermöglicht, noch mächtiger zu werden.

Zusätzliche Features im Update

Welche neuen Features werden hinzugefügt? Neben dem New Game Plus-Modus bringt das Update weitere spannende Funktionen. Ein neues Statistik-Menü gibt dir einen Überblick über deine Fortschritte, und die Möglichkeit, Inhalte im Post-Game erneut zu spielen, wird hinzugefügt. Der Fotomodus bekommt neue Einstellungen, darunter Verschlusszeit, Kompositionsgitter und zusätzliche Filter, um deine Kreativität voll auszuleben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein weiteres Highlight sind die erweiterten Barrierefreiheitsoptionen, die es dir ermöglichen, die Richtungstasten neu zu belegen. Diese Verbesserungen sorgen dafür, dass Ghost of Yotei ein noch umfassenderes und zugänglicheres Spielerlebnis bietet.

Ausblick auf 2026 und der Legends-Modus

Was erwartet dich im Jahr 2026? Für 2026 hat Sucker Punch bereits einen weiteren Leckerbissen angekündigt: Ghost of Yotei wird seinen beliebten Legends-Multiplayer-Modus als kostenloses Update zurückbringen. Dieser wird zwei Koop-Missionen und vier Überlebensmissionen enthalten, in denen du gegen dämonische Versionen der Yotei Sechs antreten kannst. Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Klassen zu wählen, wird ebenfalls gegeben sein, auch wenn Details dazu noch ausstehen.

Ghost of Yotei entwickelt sich weiterhin prächtig und mit diesen neuen Updates und Features wird es sicherlich ein Spiel bleiben, das du nicht verpassen möchtest. Bist du bereit für die neuen Herausforderungen? Teile uns in den Kommentaren deine Gedanken mit!