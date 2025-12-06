Ghost of Yōtei Update – New Game Plus Bugs behoben, mehr Spielspaß garantiert

Ein neues Update für Ghost of Yōtei bringt dringend benötigte Verbesserungen für den New Game Plus-Modus. Seit dem Release des Action-Adventures am 2. Oktober 2025 auf der PlayStation 5 hat sich das Spiel mit über 3,3 Millionen verkauften Exemplaren und zahlreichen Auszeichnungen schnell einen Platz unter den besten Spielen des Jahres gesichert. Nun wurde der Patch 1.101 veröffentlicht, der gleich mehrere nervige Bugs behebt.

Was wurde im Dezember-Update 2025 behoben?

Welche Probleme traten im New Game Plus-Modus auf? Besonders betroffen war der Bamboo-Strike-Zähler, der anstelle korrekter Zahlen teils negative Werte anzeigte. Diese Minispiele, bei denen du durch korrektes Nachdrücken von Tastenkombinationen Atsus Geistwert erhöhst, zählen zu den wichtigsten Nebenaktivitäten. Der Fehler wurde nun mit dem Update beseitigt.

Gab es weitere kritische Fehler? Ein seltener, aber ärgerlicher Bug verhinderte, dass manche Spieler nach dem Erhalt der Platin-Trophäe das Platin-Rüstungsfärbemittel freischalten konnten – vor allem, wenn mehrere Speicherstände im Spiel verwendet wurden. Auch dieses Problem wurde jetzt adressiert.

Details zu den Gameplay-Fixes

Welche Fehler wurden konkret behoben? Die Patch Notes von Version 1.101 listen mehrere Korrekturen auf, darunter:

Fehlerhafte Anzeige der Bamboo-Strike-Zähler im New Game Plus behoben

Freischaltung des Platin-Rüstungsfärbemittels bei Nutzung mehrerer Speicherstände repariert

Probleme mit dem New Game Plus-Händler gefixt

Behebung seltener Softlocks bei Missionen

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen und Crash-Fixes

Was ist Ghost of Yōtei eigentlich?

Worum geht es im Spiel? Ghost of Yōtei ist ein actiongeladenes Open-World-Spiel von Sucker Punch Productions, das im Jahr 1603 auf der japanischen Insel Ezo (heute Hokkaidō) spielt. Du übernimmst die Rolle von Atsu, einer Söldnerin, die auf Rachefeldzug gegen die Yōtei Sechs ist – jene, die ihre Familie sechzehn Jahre zuvor getötet haben.

Das Spiel erweitert das Kampfsystem des Vorgängers Ghost of Tsushima deutlich. Statt Haltungssystem nutzt du nun ein Waffen-Kontersystem mit einem breiten Arsenal: Von Katana über Speer, Kusarigama und Ōdachi bis hin zu Schusswaffen wie dem Tanegashima. Auch tierische Unterstützung wie Atsus Wolf ist möglich. Neben Haupt- und Nebenquests bietet das Spiel zahlreiche Aktivitäten: Onsen, Bambusprüfungen, Sumi-e-Malerei, Zeni Hajiki und vieles mehr.

Wie geht es mit Ghost of Yōtei weiter?

Welche Inhalte sind für 2026 geplant? Ein Koop-Modus mit dem Titel Ghost of Yōtei: Legends wurde bereits angekündigt. Wie schon beim Vorgänger wird es zwei-Spieler-Missionen und Vier-Spieler-Survival-Matches geben, in denen du gegen gigantische Kreaturen und Mythengestalten kämpfst. Das Update soll 2026 kostenlos erscheinen.

Mit Patch 1.101 hat Sucker Punch gezeigt, dass sie auf das Feedback der Community hören und schnell auf technische Probleme reagieren. Besonders für Fans des New Game Plus-Modus dürfte das Update den Spielspaß deutlich erhöhen.

Wie gefällt dir das Dezember-Update von Ghost of Yōtei? Hast du die Fehler selbst erlebt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!