Ghost of Yotei macht Ghost zur Anthologie-Serie – Atsu wohl nur einmal dabei

Ghost of Yotei bleibt eines der großen Open-World-Themen der PlayStation-Community, nicht nur wegen seiner Kulisse rund um den Vulkan Yotei, sondern auch wegen der Richtung, die Sucker Punch damit für die Zukunft einschlägt. In einem Interview rund um die BAFTA Games Awards 2026 sprach Erika Ishii, die Atsu verkörpert, darüber, wie es sich anfühlt, eine Hauptfigur nach nur einem Spiel schon wieder loszulassen und warum genau das zur DNA des Studios passt.

Denn Ghost of Yotei hat die Ghost-Reihe endgültig als Anthologie etabliert: neues Setting, neue Zeit, neue Hauptfigur. Wer also auf ein direktes Wiedersehen mit Atsu hofft, muss sich vermutlich eher auf ein neues Kapitel unter dem Ghost-Banner einstellen als auf eine klassische Fortsetzung.

Ein Anthologie-Ansatz, der Fans und Figuren fordert

Warum setzt Sucker Punch bei Ghost of Yotei auf einen Neuanfang statt auf eine Fortsetzung? Ishii beschreibt den Anthologie-Gedanken als etwas, das sie persönlich liebt, auch wenn es gleichzeitig weh tut, eine Figur wie Atsu so schnell wieder zu verabschieden. Der Knackpunkt: Eine Anthologie erlaubt es Sucker Punch, nicht in der eigenen Erfolgsformel stecken zu bleiben, sondern jedes Mal Ton, Themen und Perspektive neu zu setzen.

Gleichzeitig ist genau das natürlich eine Herausforderung für viele, die sich an Protagonisten und Nebenfiguren binden. Während andere Open-World-Serien über mehrere Teile hinweg auf dieselben Identifikationsfiguren bauen, nimmt sich Sucker Punch die Freiheit, den Staffelstab weiterzugeben. Für Fans kann das bedeuten: weniger Wiedererkennung bei Charakteren, aber mehr Überraschung beim nächsten Schauplatz und bei der Art, wie das Studio seine Welt erzählt.

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Dass Ghost of Yotei dabei als Open-World-Spiel erneut stark über Atmosphäre, Erkundung und Inszenierung funktioniert, macht den Abschied nicht leichter. Umso spannender ist der Gedanke, dass diese Struktur künftig ganz neue historische Ecken, neue Kampfstile und andere Helden zulassen könnte.

Erika Ishii lobt den Mut zum Risiko

Was sagt die Atsu-Darstellerin über den Kurswechsel mit frischen Charakteren? Ishii nennt es sinngemäß einen mutigen Schritt, Sicherheit und Komfort hinter sich zu lassen, um neue, interessante und aufregende Geschichten mit neuen Figuren zu erzählen.

Ich finde es wirklich mutig, Sicherheit und Komfort hinter sich zu lassen, um neue und spannende Geschichten mit neuen Menschen zu erzählen.

Besonders interessant ist dabei, dass das Lob nicht aus PR-Pflichtgefühl klingt, sondern aus echter Studio-Beobachtung heraus. Ishii betont sinngemäß, Sucker Punch habe historisch nie daneben gelegen, von Sly Cooper über inFAMOUS bis hin zur Ghost-Reihe. Der Subtext ist klar: Wer dem Team vertraut, erwartet auch beim nächsten Sprung ins Unbekannte wieder Qualität.

Das Ding bei Sucker Punch ist: Sie verfehlen nie. Ich rechne nicht damit, dass sie jemals verfehlen werden.

Wie es nach Ghost of Yotei weitergehen könnte

Welche Hinweise gibt es auf das nächste Projekt nach Ghost of Yotei? Konkrete Details nennt Ishii nicht, und genau das macht die Aussage so pikant: Sie selbst sagt, sie wisse nicht, wie und wo sich Ghost als Nächstes manifestiert. Gleichzeitig klingt durch, dass auch sie neugierig ist und versucht, anderen Beteiligten Infos zu entlocken, aber keine bekommt.

Ich bin so gespannt, wo sich Ghost als Nächstes manifestiert. Denn ich weiß es tatsächlich nicht, und ich versuche schon, andere nach Details auszufragen, aber sie verraten mir nichts.

Klar ist immerhin: Sucker Punch scheint aktuell nicht daran interessiert, früh zu teasern. Während Ghost of Yotei zuletzt auch durch den Multiplayer-Modus Legends weiter im Gespräch blieb, ist offiziell noch offen, ob das Studio als Nächstes direkt am Ghost-Kosmos weiterarbeitet oder erst einmal etwas komplett Neues anpackt. In beiden Fällen passt das zu einem Studio, das lieber neue Akzente setzt, statt sich auf dem Status als Open-World-Dauerbrenner auszuruhen.

Wie steht ihr zum Anthologie-Ansatz der Ghost-Reihe: Wollt ihr Atsu unbedingt wiedersehen, oder reizt euch gerade der Gedanke an komplett neue Figuren und Epochen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.