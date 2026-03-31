Pokémon GO – Leak deutet Mimigma als GO-Pass-Belohnung im Event an

Ein frischer Leak zu Pokémon GO sorgt gerade für ordentlich Wirbel in der Community: Dataminer wollen Hinweise darauf gefunden haben, dass Mimigma endlich sein Debüt im Mobile-Hit feiert. Das Pokémon aus der siebten Generation gilt seit Jahren als eines der meistgewünschten fehlenden Monster und könnte nun ausgerechnet rund um die Jubiläumszeit von Pokémon GO und der damaligen Gen-7-Ära nachgereicht werden.

Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht. Trotzdem wirkt der Fund so konkret, dass sich viele Fans bereits auf ein baldiges Event-Highlight einstellen, vor allem weil Mimigma thematisch perfekt zu überraschenden Auftritten und Verkleidungen passt.

Leak-Details zum GO-Pass und dem Event

Wie soll Mimigma in Pokémon GO erhältlich sein? Laut den geleakten Daten ist Mimigma als Belohnung im kostenlosen GO-Pass eingeplant, der mit dem Event A Shockingly Good Time verknüpft sein soll. Demnach wartet eine Mimigma-Begegnung als Pass-Reward auf bestimmten Stufen.

In den Datensatz-Hinweisen tauchen konkret zwei Meilensteine auf: Level 30 und Level 60 im GO-Pass sollen jeweils eine Mimigma-Encounter-Belohnung liefern. Damit wäre das Pokémon nicht an eine Premium-Bezahlwand gekoppelt, sondern über das reguläre Mitspielen erreichbar.

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Parallel dazu ist bereits bekannt, dass das Event A Shockingly Good Time auf Elektro-Pokémon setzt und Begegnungen mit Pikachu, Magnetilo und Pamamo in Aussicht stellt. Mimigma würde als zusätzlicher Überraschungs-Spot gut in dieses Line-up passen, auch wenn es selbst kein Elektro-Pokémon ist.

Verkleidung, April-1-Theorie und mögliche Überraschung

Warum passt Mimigma so gut zu einem April-Event? In der Community macht zusätzlich eine Theorie die Runde, dass der 1. April 2026 eine Rolle spielen könnte. Für diesen Tag ist Pikachu als Spotlight-Hour-Pokémon im Gespräch, und gerade am April Fool würde es thematisch Sinn ergeben, wenn plötzlich Mimigma statt Pikachu auftaucht.

Spannend ist dabei ein Detail aus dem Leak: In der GO-Pass-Referenz soll Mimigma als Mimigma_disguised geführt werden. Das kann als Hinweis verstanden werden, dass Mimigma beim Encounter zunächst wie ein normales Pikachu wirkt, bevor die Tarnung auffliegt. Eine solche Umsetzung würde das Gimmick des Pokémon direkt in Pokémon GO übertragen.

Ob Niantic diese Idee wirklich so umsetzt, bleibt abzuwarten. Falls ja, dürfte das einer der cooler inszenierten Debüts der letzten Monate werden.

Gen 7 holt auf, diese Pokémon fehlen weiterhin

Welche Pokémon aus Generation 7 fehlen in Pokémon GO noch? Mimigma wäre ein weiterer wichtiger Schritt, um die Alola-Pokédex-Lücken zu schließen. Nach dem Stand Ende 2025 sollen aus Gen 7 unter anderem noch mehrere prominente Namen auf ihren GO-Start warten.

Magearna

Meteno

Mimigma

Garstella

Amigento

Typ:Null

Lusardin

Zeraora

Zeraora ist dabei bereits für ein zukünftiges Update in Aussicht gestellt und soll im Umfeld des Pokémon GO Fest in Tokio am 29. Mai 2026 in die App kommen. Zu den übrigen Kandidaten gibt es derzeit noch keine konkreten Termine.

Gleichzeitig zeigt die Situation auch das Grundproblem von Pokémon GO: Neue Pokémon müssen in einem Tempo nachgereicht werden, das langfristig trägt, ohne dass dem Spiel zu schnell die Neuzugänge ausgehen. Gerade bei beliebten Fan-Favoriten wie Mimigma wird das Warten aber schnell zur Geduldsprobe.

Weitere Leak-Spur deutet auf neues Gadget hin

Was soll das Explorer-Gadget in Pokémon GO machen? Neben Mimigma soll im Code auch ein neues Feature aufgetaucht sein: ein Explorer-Gadget, das funktional in eine ähnliche Richtung wie ein Pokémon GO Plus+ geht, nur angeblich ohne zusätzliches physisches Gerät.

Nach den bisherigen Informationen könnte das Gadget automatisch PokéStops drehen und Pokébälle auf Pokémon werfen, selbst wenn die App geschlossen ist. Im Gespräch ist außerdem eine Einschränkung auf eine Nutzung pro Tag, ein Termin für die mögliche Einführung steht bislang nicht fest.

Freut ihr euch auf Mimigma in Pokémon GO, und würdet ihr eine April-1-Verkleidungsaktion feiern oder lieber einen ganz normalen Release sehen? Schreibt es in die Kommentare.