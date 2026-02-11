Leak zum nächsten God of War deutet kleineres, experimentelles Spiel an

Rund um God of War wird es plötzlich wieder laut, obwohl Santa Monica Studio nach God of War Ragnarök offiziell noch kein neues Projekt enthüllt hat. Ein aktueller Leak behauptet nun, dass ein kommendes God of War-Spiel einen Kurs einschlägt, den wohl kaum jemand auf dem Zettel hatte. Statt der nächsten großen, filmreifen Fortsetzung mit Kratos soll intern an etwas gearbeitet werden, das sich deutlich anders anfühlt als das, was die Reihe in den letzten Jahren geprägt hat.

Das Spannende daran: Die angebliche Idee wirkt weniger wie das nächste gigantische Story-Kapitel und mehr wie ein Experiment, das das Franchise in eine neue Form bringen könnte. Und genau das sorgt aktuell für Diskussionen, weil God of War traditionell eher für Wucht, Dramatik und große Setpieces steht, nicht für kleine Überraschungs-Abzweigungen.

Ein unerwarteter Ansatz für das Franchise

Was soll an dem geleakten God of War-Spiel so anders sein? Laut Leak soll das Projekt nicht primär als klassischer, großer Singleplayer-Blockbuster geplant sein, sondern einen Ansatz verfolgen, der sich deutlich stärker von den letzten beiden Teilen absetzt. Im Gespräch ist ein kleinerer Scope, ein anderes Tempo und ein Schwerpunkt, der weniger auf der typischen Cinematic-Inszenierung liegt, die viele inzwischen als God of War-DNA ansehen.

Gerade dieser Punkt wäre für viele eine echte Zäsur. Denn seit dem Neustart 2018 hat sich die Serie in Richtung dichter Erzählung mit längeren Dialogpassagen, Begleiter-Dynamik und einem klaren Fokus auf Charakterentwicklung bewegt. Ein „komplett unerwarteter“ Richtungswechsel würde bedeuten, dass Sony das Franchise nicht nur fortführt, sondern bewusst in verschiedene Formate aufteilen könnte.

Im Kern läuft die Debatte auf eine Frage hinaus: Will Sony God of War künftig breiter aufstellen, ähnlich wie man es bei anderen Marken sieht, die neben Hauptteilen auch kleinere Ableger bekommen? Der Leak deutet genau darauf hin, ohne bereits konkrete Eckdaten zu verraten.

Was das für Kratos und die nächste Ära bedeuten könnte

Welche Rolle könnte Kratos diesmal spielen? Wenn das Projekt tatsächlich anders gedacht ist als ein klassischer Hauptteil, wäre auch die Rolle von Kratos nicht automatisch gesetzt. Möglich wäre ein Szenario, in dem Kratos zwar präsent bleibt, aber nicht zwingend im Mittelpunkt steht, etwa zugunsten einer anderen Perspektive oder einer stärker fokussierten Nebenhandlung.

Das würde zur aktuellen Lage der Reihe passen: Nach Ragnarök wirkt der große nordische Bogen auserzählt, gleichzeitig gibt es viele offene Türen für neue Regionen, Figuren und Tonlagen. Ein Ableger könnte genau dafür da sein, um neues Terrain auszuprobieren, ohne dass sofort die Erwartungshaltung an das nächste Mega-Epos daran hängt.

Für Fans ist das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist Experimentierfreude spannend, andererseits hängt bei God of War viel am Gewicht der Story und am Gefühl, ein monumentales Abenteuer zu erleben. Ein unerwartetes Format müsste also besonders sauber liefern, damit es nicht wie ein bloßer Lückenfüller wirkt.

Mögliche Richtung: mehr Vielfalt statt nur Hauptteile

Warum könnte Sony überhaupt einen Ableger in Betracht ziehen? Aus Publisher-Sicht wäre es logisch, eine der stärksten PlayStation-Marken nicht ausschließlich in sehr großen Release-Abständen zu nutzen. Ein kleineres God of War-Projekt könnte die Zeit bis zum nächsten Hauptteil überbrücken und gleichzeitig neue Ideen testen, ob beim Kampfsystem, bei der Struktur oder bei der Art, wie die Welt aufgebaut ist.

Auch mit Blick auf andere PlayStation-Reihen sieht man, dass „Marke“ nicht zwangsläufig „ein einziges Format“ bedeutet. Gerade auf der PS5 hat Sony immer wieder gezeigt, dass bekannte Universen auch in anderen Größenordnungen funktionieren können, solange die Qualität stimmt und der Kern respektiert wird.

Wenn der Leak stimmt, könnte God of War künftig in zwei Schienen laufen: große Prestige-Hauptteile und dazwischen Projekte, die entweder erzählerisch enger gefasst sind oder spielerisch neue Schwerpunkte setzen. Das wäre für die Community eine echte Umstellung, könnte aber langfristig frischen Wind bringen.

Einordnung und worauf Fans jetzt achten sollten

Wann könnte es offizielle Infos geben? Konkrete Termine oder Ankündigungen sind im Leak nicht eindeutig benannt. Wenn an dem Projekt etwas dran ist, dürfte eine offizielle Enthüllung am ehesten im Rahmen eines PlayStation-Showcases oder einer State of Play passieren, sobald Sony bereit ist, die Richtung klar zu kommunizieren.

Bis dahin lohnt es sich, die üblichen Signale im Blick zu behalten: Stellenausschreibungen, Aussagen von Kreativen, interne Umstrukturierungen und natürlich Sonys eigenes Line-up für 2026. Entscheidend wird sein, ob die Marke tatsächlich in ein neues Format gebracht wird oder ob am Ende doch wieder ein klassischer Hauptteil dahintersteckt, der nur anders vermarktet wird.

Wie würdet ihr reagieren, wenn das nächste God of War wirklich ein kleineres, experimentelleres Spiel wird statt des nächsten großen Story-Brocken? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.