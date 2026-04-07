Crimson Desert: Erste Platin-Trophäe bestätigt, 285 Stunden in 15 Tagen

Wer in Crimson Desert auf Platinjagd gehen will, braucht nicht nur Skill, sondern vor allem Zeit. Am 6. April 2026 machte eine Zahl die Runde, die selbst abgebrühte Komplettisten schlucken lässt: Die erste bestätigte Platin-Trophäe in Pearl Abyss’ Open-World-Riese hat fast 300 Stunden verschlungen.

Der Meilenstein zeigt ziemlich klar, wie ernst es Crimson Desert mit Umfang und Langzeitmotivation meint. Und er unterstreicht, dass das Spiel nicht nur für die Hauptstory gedacht ist, sondern für Leute, die wirklich jeden Winkel von Pywel ausreizen wollen.

Der erste Platin-Meilenstein im Detail

Wie lange hat die erste Platin-Trophäe in Crimson Desert gedauert? Laut den öffentlich einsehbaren Trophäen-Statistiken auf PSNProfiles war der Nutzer N-A-E-C-A-B-O-N der erste, der die Platin-Trophäe in Crimson Desert freigeschaltet hat. Insgesamt standen am Ende 285 Stunden Spielzeit auf der Uhr.

Besonders heftig ist der Blick auf den Kalender: Der Run dauerte 15 Tage. Das entspricht im Schnitt 19 Stunden pro Tag und ist damit eher ein Marathon als ein normaler Spieldurchlauf, selbst für ambitionierte Trophäenjäger.

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Bislang ist Platin weiterhin extrem selten. Aktuell haben erst fünf PlayStation-Accounts Crimson Desert auf 100 Prozent gebracht. Und auch bei diesen vollständigen Abschlüssen bewegt sich die benötigte Zeit jeweils grob um die 300 Stunden.

Wert Angabe Erstes Platin erreicht am 06. April 2026 Spielzeit (erstes Platin) 285 Stunden Dauer in Kalendertagen 15 Tage Durchschnitt pro Tag 19 Stunden Platin bisher insgesamt 5 Abschlüsse

Was das für Komplettisten und Normalos bedeutet

Wie viel müsste man täglich spielen, um in unter 14 Tagen Platin zu holen? Rechnet man die bisherigen Werte hoch, wird klar: Wer Crimson Desert in weniger als zwei Wochen auf Platin drücken will, müsste in der Praxis bei mindestens 20 Stunden täglich landen. Realistisch ist das für die meisten natürlich nicht, macht aber deutlich, wie groß die To-do-Liste für 100 Prozent wirklich ist.

Der Umfang ist dabei nicht nur eine Zahl im Trophäenmenü. Crimson Desert wurde weltweit für seine massive Open World und die schiere Menge an Aktivitäten gelobt. Berichten zufolge haben manche nach 200 Stunden noch nicht einmal die Hälfte der Karte gesehen, was den Eindruck eines ungewöhnlich dichten und weitläufigen Spielplatzes verstärkt.

Pearl Abyss hatte schon vor dem Release betont, dass selbst intern schwer abzuschätzen sei, wie lange ein kompletter Durchlauf dauert. Der frühe Platin-Run liefert jetzt die erste greifbare Hausnummer, und die fällt deutlich größer aus als bei vielen anderen Open-World-Spielen.

Warum Crimson Desert trotz Kritik so stark zieht

Warum wird Crimson Desert trotz Schwächen so intensiv gespielt? Zum Launch gab es Kritik, vor allem an einer als schwächer wahrgenommenen Story und an teils hakeliger Steuerung. Pearl Abyss hat diese Punkte nicht einfach ausgesessen, sondern über Updates immer wieder nachgebessert und Feedback in Anpassungen einfließen lassen.

Unterm Strich scheint genau diese Mischung zu funktionieren: ein riesiges, contentlastiges Open-World-Gerüst, das dauerhaft Beschäftigung liefert, kombiniert mit stetigen Verbesserungen nach Release. Für viele ist Pywel offenbar genau der Ort, an dem man sich auch nach dutzenden Stunden noch mit gutem Gefühl verlieren kann.

Wie sieht es bei dir aus: Wäre Crimson Desert für dich allein wegen der riesigen Open World ein Pflichtkauf, oder muss auch Story und Gameplay von Anfang an komplett sitzen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.