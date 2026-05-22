Red Dead Redemption 3 – Roger Clark dämpft Erwartungen, wäre aber offen

Roger Clark, die Stimme und Performance hinter Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2, hat sich jetzt offiziell zu einem möglichen Red Dead Redemption 3 geäußert. Auch fast acht Jahre nach Release ist Clark in der Community weiterhin präsent und bekommt eine Frage besonders oft gestellt: Wann geht die Reihe weiter?

In einem aktuellen Gespräch blickte der Schauspieler auf seine Zeit mit Red Dead Redemption 2 zurück und reagierte dabei auch auf die anhaltenden Spekulationen rund um einen dritten Teil. Konkrete Hinweise auf eine Ankündigung lieferte er zwar nicht, dafür aber eine Mischung aus Humor und realistischer Einschätzung.

Roger Clark über den Stand von Red Dead Redemption 3

Was hat Roger Clark zu Red Dead Redemption 3 gesagt? Zuerst machte Clark einen typischen Fan-Service-Gag, als er darauf angesprochen wurde, was er über das nächste Spiel weiß. Dabei ließ er scherzhaft durchblicken, dass es angeblich schon direkt um die Ecke sei.

Es kommt morgen nach dem Mittagessen. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wie ernst meint er das und was weiß er wirklich? Direkt im Anschluss wurde er deutlich nüchterner: Clark betonte, dass er selbst keine Ahnung habe, wann Rockstar Games zur Reihe zurückkehrt. Seiner Einschätzung nach dürfte es noch eine lange Zeit dauern, bis Red Dead Redemption 3 tatsächlich ein Thema wird.

Wie sieht er die Chancen auf einen dritten Teil? Trotz aller Ungewissheit klang er begeistert von der Idee. Clark sagte sinngemäß, es wäre verrückt, wenn Rockstar Games nach dem Erfolg nicht irgendwann ein Sequel machen würde.

Rückkehr von Arthur Morgan und anderen Figuren bleibt offen

Würde Roger Clark für Red Dead Redemption 3 zurückkommen? Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr blieb Clark bodenständig. Er könne nicht wissen, ob Arthur Morgan oder andere bekannte Gesichter in einem neuen Teil auftauchen würden.

Unter welchen Umständen wäre er dabei? Gleichzeitig machte er klar, dass er grundsätzlich offen dafür wäre. Wenn Rockstar Games anrufen würde, würde er ans Telefon gehen. Mehr Commitment geht in einer frühen Phase kaum, ohne Erwartungen zu schüren.

Welche anderen Stars aus Red Dead Redemption 2 hätten ebenfalls Lust? Clark ist damit nicht allein. Auch Rob Wiethoff, der John Marston verkörpert, hat bereits gesagt, dass er für einen weiteren Auftritt sofort dabei wäre. Und Alex McKenna, die Sadie Adler spielt, hat ebenfalls Interesse bekundet, noch weiterzugehen: Sie würde nicht nur zurückkehren, sondern könnte sich Sadie sogar als Hauptfigur für Red Dead Redemption 3 vorstellen.

Erfolg von Red Dead Redemption 2 und Rockstars aktueller Fokus

Warum erwarten viele trotzdem Red Dead Redemption 3? Ein Blick auf die Zahlen zeigt, warum die Sehnsucht nach einem Nachfolger so groß ist: Red Dead Redemption 2 hat sich bislang über 85 Millionen Mal verkauft. Das ist ein Meilenstein, den nur wenige Produktionen erreichen.

Wie ordnet sich das im Vergleich zu anderen Hits ein? Zum Vergleich wird oft Baldur’s Gate 3 genannt, das mit rund 20 Millionen Verkäufen ebenfalls extrem erfolgreich ist, aber deutlich hinter Red Dead Redemption 2 liegt. Gleichzeitig steht Red Dead bei Rockstar traditionell im Schatten von Grand Theft Auto: Grand Theft Auto 5 liegt inzwischen bei über 225 Millionen verkauften Einheiten, und GTA Online soll weiterhin enorme Umsätze einfahren.

Was bedeutet das für den Release-Zeitraum eines neuen Red Dead? In der aktuellen Erwartungshaltung vieler Fans dürfte ein Red Dead Redemption 3 ohnehin erst deutlich nach Grand Theft Auto 6 erscheinen, das weiterhin für später im Jahr 2026 erwartet wird. Ob und wann Rockstar Games das Western-Franchise wieder in den Fokus rückt, bleibt damit weiter offen.

Was würdet ihr euch von Red Dead Redemption 3 wünschen: neue Figuren, ein Prequel oder doch ein Wiedersehen mit Arthur Morgan, John Marston oder Sadie Adler? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.