Neuer Nintendo Direct Partner Showcase – Überraschungen im Februar 2026?

Die Gerüchteküche rund um Nintendo brodelt: Ein neuer Nintendo Direct Partner Showcase könnte bereits am Donnerstag, den 5. Februar 2026 ausgestrahlt werden. Verschiedene Insider wie NateTheHate sowie VGC und GameXplain stützen diese Vermutung. Sollte sich das bewahrheiten, steht Nintendo-Fans eine Woche voller Überraschungen bevor.

Partner Showcases sind ein spezielles Format innerhalb der Nintendo Direct-Reihe, bei denen ausschließlich Dritthersteller-Spiele im Fokus stehen. Im Gegensatz zu den allgemeinen Directs, die sowohl eigene als auch externe Projekte beleuchten, bieten diese Ausgaben einen konzentrierten Blick auf kommende Third-Party-Releases für die Nintendo Switch und deren Nachfolger, die Switch 2.

Diese Spiele könnten im Fokus stehen

Welche Titel werden erwartet? Auch wenn Nintendo sich offiziell noch nicht zu den Inhalten geäußert hat, gibt es bereits eine Reihe von Spielen, die als wahrscheinlich gelten. Darunter sind bekannte Projekte, die entweder bereits angekündigt wurden oder für die es Hinweise auf eine baldige Präsentation gibt:

Resident Evil Requiem – Ein potenziell exklusiver Ableger der Serie für Switch 2.

– Ein potenziell exklusiver Ableger der Serie für Switch 2. 007: First Light – Der neue James-Bond-Titel, der erstmals Gameplay zeigen könnte.

– Der neue James-Bond-Titel, der erstmals Gameplay zeigen könnte. The Duskbloods – Ein komplett neues Projekt von FromSoftware, exklusiv für Switch 2.

– Ein komplett neues Projekt von FromSoftware, exklusiv für Switch 2. Final Fantasy 7 Rebirth – Gerüchte deuten auf eine Portierung für Switch 2 hin, nachdem Final Fantasy 7 Remake Intergrade bereits erfolgreich auf der Plattform erschienen ist.

Beim letzten Partner Showcase am 31. Juli 2025 wurden unter anderem Hyrule Warriors: Age of Imprisonment und Octopath Traveler 0 gezeigt. Die Erwartungen an das neue Event sind entsprechend hoch.

Ein ereignisreicher Februar für Nintendo

Was plant Nintendo sonst noch für diesen Monat? Auch abseits eines möglichen Partner Showcases hat Nintendo im Februar 2026 einiges vor. Gleich mehrere Events und Veröffentlichungen stehen auf dem Plan:

Pokemon Day am 27. Februar: Zum 30-jährigen Jubiläum der Marke wird eine Pokemon Presents-Ausgabe fast sicher erwartet. Laut Leaks könnte dort die zehnte Hauptreihe – Pokemon Wind und Wellen – erstmals gezeigt werden.

Zum 30-jährigen Jubiläum der Marke wird eine Pokemon Presents-Ausgabe fast sicher erwartet. Laut Leaks könnte dort die zehnte Hauptreihe – – erstmals gezeigt werden. Virtual Boy: Nintendo Classics – Ab dem 17. Februar erscheint diese Retro-App für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Sie enthält sieben Spiele, darunter 3-D Tetris und Virtual Boy Wario Land. Zwei bislang unveröffentlichte Spiele, D-Hopper und Zero Racers, sollen später folgen.

Für das Spielerlebnis mit der Virtual-Boy-App wird allerdings ein spezielles Zubehörpaket benötigt, das mit der Switch oder Switch 2 verbunden wird.

Wie geht es mit Nintendo Direct weiter?

Welche Rolle spielen Partner Showcases im Direct-Kalender? Seit der Einführung im Jahr 2011 hat sich das Format Nintendo Direct stark weiterentwickelt und ist heute ein zentrales Kommunikationsmittel des Unternehmens weltweit. Partner Showcases ergänzen das Hauptformat um gezielte Einblicke in die Welt der Third-Party-Entwickler und erfreuen sich großer Beliebtheit, wenn es um Überraschungsankündigungen geht.

Ob der nächste Showcase tatsächlich am 5. Februar 2026 ausgestrahlt wird, bleibt vorerst Spekulation. Doch die Vielzahl an glaubwürdigen Quellen und der aktuelle Rhythmus von Nintendo lassen darauf schließen, dass eine baldige Ankündigung sehr wahrscheinlich ist.

Was sind deine Wünsche und Erwartungen für das nächste Nintendo Direct Partner Showcase? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!