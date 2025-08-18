Nintendo Direct exklusiv zu Kirby Air Riders – alle Details zur Präsentation!

Ein neues Nintendo Direct wurde angekündigt und wird noch in dieser Woche stattfinden. Doch anstatt einer allgemeinen Nintendo Direct-Präsentation wird sich diese Ausgabe ausschließlich auf ein Spiel konzentrieren: Kirby Air Riders. Dieses kommende Spiel für die Nintendo Switch 2 wird von Masahiro Sakurai, bekannt durch die Super Smash Bros. Serie, inszeniert. Seit der Ankündigung im April 2025 gab es keine neuen Informationen zu diesem Spiel, aber die Präsentation am 19. August 2025 verspricht eine Fülle an Neuigkeiten. Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr (CET) und soll insgesamt 45 Minuten dauern.

Details zur Nintendo Direct-Präsentation

Was erwartet dich bei der Präsentation? Die Präsentation wird eine tiefgehende Einführung in Kirby Air Riders bieten. Es wird erwartet, dass neue Gameplay-Elemente und möglicherweise auch der Release-Termin bekannt gegeben werden. Da Nintendo in diesem Jahr bisher eher schweigsam über seine Pläne geblieben ist, ist die Spannung unter den Fans groß.

Wann könnte das Spiel erscheinen? Es ist bekannt, dass Kirby Air Riders noch 2025 erscheinen soll. Da Pokémon-Legenden: Z-A für Oktober 2025 geplant ist, scheint ein Release im September unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Sollte das Spiel nicht im nächsten Monat erscheinen, könnte ein Release im November realistisch sein.

Rückblick auf Kirby Air Ride

Was macht das Originalspiel besonders? Kirby Air Ride, das 2003 für den GameCube erschien, war ein Spin-off der Kirby-Serie, bei dem du Kirby oder seine farbigen Gegenparts in Rennen steuern kannst. Es war das erste GameCube-Spiel, das LAN-Support für bis zu vier Systeme bot. Trotz gemischter Kritiken war es ein kommerzieller Erfolg.

Wird das Originalspiel auf der Switch verfügbar sein? Es wäre klug, Kirby Air Ride über die GameCube-App auf Nintendo Switch Online verfügbar zu machen, um die Vorfreude auf die Fortsetzung zu steigern. Bisher ist es jedoch nicht als Teil der App angekündigt worden.

Masahiro Sakurais Rolle

Was bedeutet das für Sakurai? Nach mehreren Jahren bei Super Smash Bros. ist Kirby Air Riders Sakurais Chance, etwas Neues zu schaffen. Diese Präsentation gibt ihm die Möglichkeit, seine Vision für das Spiel darzustellen und mögliche Skeptiker zu überzeugen.

Kommt Sakurai zu Super Smash Bros. zurück? Viele Fans sind gespannt, ob Sakurai zur Super Smash Bros. Serie zurückkehren wird. Die Entwicklung der Spiele ist ressourcenintensiv, und Sakurai hat in der Vergangenheit über die Belastungen gesprochen. Für den Moment konzentrieren sich alle Augen auf Kirby Air Riders.

Freust du dich auf die neue Nintendo Direct? Planst du, Kirby Air Riders auszuprobieren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!