Leak zu Halo – Remakes von Halo 2 und Halo 3 sollen in Arbeit sein

Die Gerüchteküche rund um das Halo-Franchise brodelt weiter: Laut einem neuen Leak sollen Remakes von Halo 2 und Halo 3 bei Halo Studios bereits in Arbeit sein. Die Information stammt vom langjährigen Leaker Rebs Gaming, der in der Vergangenheit mit Vorabdetails zu Halo-Projekten wiederholt richtig lag.

Damit würde Microsoft nach dem bereits bekannten Remake Halo: Campaign Evolved offenbar die nächsten beiden Teile der ursprünglichen Trilogie modernisieren. Offiziell bestätigt sind die Remakes bislang nicht, doch der Leak sorgt schon jetzt für intensive Diskussionen in der Community.

Was bislang über die Remakes bekannt ist

Was genau wurde zu Halo 2 Remake und Halo 3 Remake geleakt? Rebs Gaming berichtet, mehrere Quellen hätten bestätigt, dass beide Projekte existieren und sich in aktiver Entwicklung befinden. Konkret ist von einer frühen Entwicklungsphase die Rede, gestützt durch eine neu verifizierte Quelle sowie eine bereits bekannte Quelle, die zuvor auch die Existenz von Halo: Campaign Evolved bestätigt haben soll.

Zu inhaltlichen Änderungen gibt es aktuell kaum belastbare Details. Frühere Spekulationen deuten allerdings darauf hin, dass Halo 2 und Halo 3 eine ähnliche technische Behandlung erhalten könnten wie Halo: Campaign Evolved, das als vollständiges Remake auf Unreal Engine 5 setzt.

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Zuletzt hatte sich die Remake-Debatte durch Halo: Campaign Evolved zusätzlich aufgeheizt. Das Remake des ersten Halo soll nicht nur optisch und technisch modernisiert werden, sondern auch neue Missionen, Upgrades und Gameplay-Überarbeitungen liefern. Besonders kontrovers diskutiert wird dabei die Möglichkeit zu sprinten, die bei Teilen der Fans als Stilbruch gilt.

Einordnung im aktuellen Halo-Fahrplan

Wie passt das in die Zukunft von Halo nach Halo: Infinite? Seit Halo: Infinite steht die Marke immer wieder im Fokus von Leaks, die verschiedene Richtungen für die Serie andeuten. Genannt wurden dabei unter anderem ein eigenständiger Live-Service-Multiplayer-Titel, mehrere Remakes sowie das nächste große Hauptspiel der Reihe.

Von diesen Projekten ist bislang Halo: Campaign Evolved am greifbarsten. Der Release ist laut aktuellen Informationen für Juli 2026 angesetzt. Wie es mit dem gemunkelten Live-Service-Projekt und dem nächsten Mainline-Ableger weitergeht, bleibt offen, während sich die Hinweise auf die Remakes von Halo 2 und Halo 3 nun erneut verdichten.

Die Umstrukturierung von 343 Industries zu Halo Studios wird in diesem Kontext ebenfalls als Signal verstanden, dass Microsoft die Reihe langfristig neu aufstellen will. Ein stärkerer Fokus auf Remakes und mögliche Spin-offs wäre dabei ein deutlicher Kurswechsel, nachdem Halo über Jahre eher in größeren Abständen neue Hauptteile bekam.

Warum Halo 2 und Halo 3 besonders heikel sind

Warum reagieren Fans so gemischt auf mögliche Remakes? In sozialen Netzwerken fällt das Echo zweigeteilt aus. Ein Teil der Community wünscht sich, dass Halo Studios die Ressourcen lieber in neue Inhalte und den nächsten großen Serienteil steckt, statt Klassiker neu aufzulegen, die für viele auch 2026 noch hervorragend spielbar sind.

Andere wiederum sind neugierig darauf, wie moderne Technik und ein Remake-Ansatz die beiden Titel verändern könnten, vor allem wenn Unreal Engine 5 wirklich zum Einsatz kommt. Gleichzeitig schwingt die Sorge mit, dass zu viel Modernisierung den ursprünglichen Charakter verwässern könnte, gerade weil Halo 2 und Halo 3 für viele als Herzstücke der Reihe gelten.

Auch die Historie spielt hinein: Remaster gab es in der Vergangenheit bereits, etwa Halo: Combat Evolved und Halo 2, die schon früher technische und visuelle Überarbeitungen bekommen haben. Ein vollwertiges Halo 3 Remake wäre für viele deshalb der spannendste und zugleich riskanteste Schritt, weil der dritte Teil bis heute einen besonderen Ruf genießt.

Würdet ihr euch über Remakes von Halo 2 und Halo 3 freuen, oder soll Halo Studios lieber komplett nach vorn schauen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.