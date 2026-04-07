Uncharted 5 war offenbar bereits geplant – vor COVID gab es konkrete Überlegungen

Die Sehnsucht nach einem neuen Uncharted-Abenteuer ist seit Jahren spürbar. Jetzt gibt es neue Hinweise darauf, dass ein Nachfolger tatsächlich schon einmal konkreter in Planung war. Laut einem Insider wurde Uncharted 5 intern bei Naughty Dog diskutiert und das bereits vor der COVID-Pandemie.

Insider: Planungen gab es schon vor Jahren

Die Info stammt vom bekannten Branchen-Insider Tom Henderson. In einem Podcast erklärte er, dass Naughty Dog sich bereits vor COVID mit der Idee eines neuen Teils beschäftigt habe.

Das ist nicht das erste Mal, dass Naughty Dog mit der Idee von Uncharted 5 gespielt hat. Ich weiß, dass es vor COVID bereits Planungen gab.

Das bedeutet, dass die Reihe intern nie wirklich vom Tisch war, sondern lediglich pausiert wurde.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Seit fast 10 Jahren Funkstille

Der letzte große Serienteil, Uncharted 4: A Thief’s End, feiert bald sein zehnjähriges Jubiläum. Mit der Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy endete die aktive Phase der Reihe auf der PlayStation.

Danach verlagerte Naughty Dog seinen Fokus auf andere Projekte. Dazu zählen The Last of Us Part II sowie das kommende Sci-Fi-Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet. Umso größer ist die Frage, wann Uncharted zurückkehrt.

Neue Hinweise durch Social Media

Aktuell werden die Gerüchte wieder lauter, auch durch kleine, aber auffällige Hinweise. So postete Shaun Escayg, Co-Director von The Lost Legacy, kürzlich ein Bild eines historischen Kanonenstandorts in Trinidad und Tobago und sprach von Research. Für Fans wirkt das wie ein klassischer Hinweis auf mögliche neue Schauplätze im typischen Uncharted-Stil. Solche Teaser sind zwar keine Bestätigung, passen aber gut zu den aktuellen Insider-Infos.

Naughty Dog arbeitet wohl an mehreren Projekten

Parallel dazu verdichten sich Hinweise, dass Naughty Dog aktuell an mindestens zwei Spielen arbeitet. Eines davon ist offiziell bekannt. Dabei handelt es sich um Intergalactic: The Heretic Prophet. Das zweite Projekt bleibt geheim. Genau hier vermuten viele ein mögliches neues Uncharted.

Warum ein neues Uncharted wahrscheinlich ist

Ein Comeback der Reihe wäre aus mehreren Gründen logisch. Uncharted gehört zu den stärksten PlayStation-Marken und hat sich über Jahre als verlässlicher Erfolg etabliert. In Zeiten steigender Entwicklungskosten setzen Publisher zunehmend auf bekannte Franchises, da sie besser kalkulierbar sind.

Hinzu kommt die anhaltend hohe Nachfrage aus der Community. Viele Spieler wünschen sich seit Jahren eine Rückkehr der Reihe. Selbst wenn Nathan Drake nicht mehr im Mittelpunkt steht, könnte die Marke problemlos mit neuen Figuren oder Spin-offs weitergeführt werden. Das hat bereits Uncharted: The Lost Legacy gezeigt.

Vieles deutet auf ein Comeback hin

Die aktuellen Hinweise zeichnen ein klares Bild. Uncharted 5 ist zumindest intern kein abgeschlossenes Thema.

Dass Naughty Dog schon vor Jahren konkrete Planungen hatte, zeigt vor allem, dass die Reihe weiterhin eine Rolle spielt. Auch wenn es nach außen lange ruhig war, scheint hinter den Kulissen mehr zu passieren.

Ob und wann ein neues Spiel erscheint, ist weiterhin offen. Die Chancen auf eine Rückkehr stehen aktuell jedoch besser als in den vergangenen Jahren.