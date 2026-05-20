Warhorse Studios hat die Gerüchte der vergangenen Wochen offiziell beendet. Das tschechische Studio arbeitet nicht nur an einem neuen Abenteuer im Kingdom Come-Universum, sondern auch an einem Open-World-Rollenspiel in Mittelerde.

Die Ankündigung erfolgte überraschend knapp über X. Dort schrieb Warhorse sinngemäß, man habe die Gerüchte vermutlich gehört – nun sei es an der Zeit zu zeigen, woran das Team arbeitet.

Warhorse arbeitet an zwei großen Rollenspielen

In dem Beitrag nennt Warhorse Studios zwei Projekte:

Zum einen entsteht ein neues Kingdom-Come-Abenteuer. Ob es sich dabei um ein direktes Kingdom Come: Deliverance 3, ein Spin-off oder ein anderes Projekt innerhalb der Reihe handelt, wurde nicht verraten.

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You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on.



🗺️ An open world Middle-earth RPG.

⚔️ A new Kingdom Come adventure.



We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52 — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026

Zum anderen bestätigte das Studio ein Open-World-RPG in Mittelerde. Der Name Der Herr der Ringe fällt in der eigentlichen Ankündigung zwar nicht direkt, durch den Begriff Mittelerde und den verwendeten Hashtag #lotr ist der Bezug zur Tolkien-Welt aber eindeutig.

Damit bekommt eine der bekanntesten Fantasy-Welten überhaupt ein neues Rollenspielprojekt und das ausgerechnet von einem Studio, das sich mit Kingdom Come: Deliverance und dem Nachfolger einen Ruf für glaubwürdige, detailreiche Mittelalterwelten erarbeitet hat.

Ein spannender, aber auch gewaltiger Schritt

Für Warhorse Studios ist diese Ankündigung ein enormer Sprung. Das Team ist bislang vor allem für historisch geerdete Rollenspiele bekannt. Ein Mittelerde-Spiel bringt dagegen eine komplett andere Erwartungshaltung mit sich: Fantasy, ikonische Orte, bekannte Völker, große Lore und eine Fanbasis, die sehr genau hinschaut.

Gerade deshalb wirkt die Kombination aber spannend. Warhorse versteht es, Welten rau, bodenständig und glaubwürdig wirken zu lassen. Sollte das Studio diesen Ansatz auf Mittelerde übertragen, könnte daraus ein Rollenspiel entstehen, das sich spürbar von vielen anderen Tolkien-Adaptionen unterscheidet.

Noch ist allerdings völlig offen, wie das Projekt konkret aussieht. Warhorse nannte weder einen Titel noch Plattformen, Gameplay-Details oder ein Release-Fenster. Auch ist nicht bekannt, ob bekannte Orte, Figuren oder Ereignisse aus den Büchern und Filmen eine Rolle spielen werden.

Neues Kingdom Come ebenfalls bestätigt

Neben dem Mittelerde-Projekt dürfte auch die Bestätigung eines weiteren Kingdom Come-Titels viele Fans freuen. Die Reihe hat sich mit ihrem realistischen Ansatz, dem historischen Böhmen-Setting und dem eher bodenständigen Kampfsystem deutlich von klassischen Fantasy-Rollenspielen abgesetzt.

Nach Kingdom Come: Deliverance 2 war ohnehin die Frage offen, wie Warhorse mit der Marke weitermacht. Die neue Ankündigung macht nun klar: Das Studio ist mit dieser Welt noch nicht fertig.

Ob das neue Kingdom-Come-Abenteuer erneut direkt an die Geschichte der bisherigen Spiele anschließt oder einen anderen Zeitraum beziehungsweise neue Figuren in den Mittelpunkt stellt, bleibt vorerst Spekulation.

Embracer und Fellowship Entertainment im Hintergrund

Interessant ist die Ankündigung auch mit Blick auf die Konzernstruktur. Warhorse Studios gehört zur Embracer Group, die zuletzt größere Umstrukturierungen angekündigt hat. Mit Fellowship Entertainment entsteht ein neues Unternehmen, das sich auf einige der wichtigsten Marken des Konzerns konzentrieren soll.

Zu diesen Marken zählen neben Kingdom Come: Deliverance auch Der Herr der Ringe, Tomb Raider, Darksiders, Dead Island und Metro. Dass Warhorse nun ausgerechnet ein Mittelerde-Rollenspiel bestätigt, passt also in die neue Strategie rund um große bekannte IPs.

Für Fans bleibt vorerst aber vor allem eine Frage: Welches Spiel erscheint zuerst? Warhorse selbst gibt darauf noch keine Antwort. In der Ankündigung heißt es lediglich, dass man mehr verraten werde, wenn die Zeit reif sei.

Bis dahin steht fest: Warhorse Studios arbeitet an zwei Projekten, die für Rollenspiel-Fans enorm spannend sein könnten – einem neuen Kingdom Come und einem Open-World-RPG in Mittelerde. Das ist eine ziemlich große Ansage.