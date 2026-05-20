Sony hat die nächste Ausgabe der State of Play offiziell angekündigt. Das kommende PlayStation-Showcase findet am 2. Juni 2026 statt und soll mehr als 60 Minuten dauern. Im Fokus stehen neue PS5-Spiele, Gameplay-Präsentationen und frische Ankündigungen von Studios aus aller Welt. Als großes Highlight wurde bereits Marvel’s Wolverine bestätigt.

State of Play startet am 2. Juni um 23 Uhr deutscher Zeit

Die neue State of Play wird am Dienstag, dem 2. Juni 2026, ausgestrahlt. Für Zuschauer in Deutschland startet der Stream um 23:00 Uhr MESZ. In den USA beginnt die Übertragung bereits um 14:00 Uhr PT beziehungsweise 17:00 Uhr ET. In Japan läuft die Show am 3. Juni um 6:00 Uhr morgens.

Zu sehen ist die Präsentation wie gewohnt über die offiziellen Kanäle von Sony Interactive Entertainment auf YouTube und Twitch. Laut Sony wird der Stream auf Englisch übertragen, zusätzlich stehen japanische Untertitel zur Verfügung.

Sony weist außerdem darauf hin, dass während der Show lizenzierte Musik verwendet werden könnte. Creator und Co-Streamer sollen deshalb vorsichtig sein, wenn sie eigene Zusammenschnitte oder VOD-Versionen veröffentlichen möchten.

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Marvel’s Wolverine eröffnet die Show

Besonders spannend dürfte der neue Blick auf Marvel’s Wolverine werden. Laut Sony eröffnet das Action-Adventure die Präsentation direkt zu Beginn. Entwickelt wird das Spiel von Insomniac Games, dem Studio hinter der erfolgreichen „Marvel’s Spider-Man“-Reihe.

Gezeigt werden sollen neue Gameplay-Szenen, ein ausführlicher Blick auf Logans brutalen Kampfstil sowie weitere bislang unbekannte Details zum Spiel. Sony spricht dabei von einer neuen Interpretation der bekannten Comicfigur.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Wolverines Suche nach seiner eigenen Vergangenheit. Logan geht dabei kompromisslos vor und setzt auf seine Krallen, seine Wut und rohe Gewalt, um Antworten über seine frühere Identität zu finden.

Der Release von „Marvel’s Wolverine“ ist bereits für den 15. September 2026 exklusiv für die PS5 geplant. Viele Fans rechnen deshalb damit, dass Sony im Showcase erstmals längere Gameplay-Sequenzen und möglicherweise neue Story-Details zeigt.

Über eine Stunde neue PS5-Spiele und Überraschungen

Welche weiteren Spiele Teil der State of Play sein werden, hat Sony bislang noch nicht verraten. Durch die ungewöhnlich lange Laufzeit von über 60 Minuten dürfte allerdings genug Platz für mehrere große Projekte vorhanden sein.

Neben neuen Titeln von PlayStation-Studios könnten auch externe Partner vertreten sein. Gerade rund um Sommer-Showcases nutzen viele Publisher die Aufmerksamkeit solcher Events, um neue Trailer, Release-Termine oder Überraschungsankündigungen zu präsentieren.

In den kommenden Tagen dürften deshalb weitere Gerüchte und Hinweise auftauchen, welche Marken und Spiele tatsächlich Teil der Show werden.

Wo kann man die State of Play sehen?

Die Übertragung läuft am 2. Juni live über die offiziellen PlayStation-Kanäle auf YouTube und Twitch. Der Stream startet um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

PlayStation-Fans dürften vor allem gespannt darauf sein, wie groß der Fokus auf Wolverine wirklich ausfällt und ob Sony vielleicht noch weitere größere PS5-Projekte in der Hinterhand hat.

Welche Spiele wollt ihr bei der State of Play unbedingt sehen?