GTA Online – Überblick zur Lunar-New-Year-Event-Woche 12. bis 18. Februar 2026

In GTA Online läuft vom 12. Februar 2026 bis zum 18. Februar 2026 die neue Event-Woche im Zeichen des Lunar New Year. Rockstar nutzt das Fest traditionell, um Los Santos mit thematischen Boni, Belohnungen und zeitlich begrenzten Extras zu füllen. Wenn du in den nächsten Tagen ohnehin einloggst, lohnt es sich diesmal doppelt, denn neben Saison-Feeling stehen vor allem schnelle Auszahlungen und ein paar Sammler-Highlights im Fokus.

Damit du nichts verpasst, findest du hier die wichtigsten Punkte der Lunar-New-Year-Woche kompakt zusammengefasst, inklusive der typischen Aktivitäten, bei denen sich das Grinden gerade besonders auszahlt.

Lunar New Year in Los Santos

Was bringt die Lunar-New-Year-Event-Woche in GTA Online? Das Event setzt auf eine Mischung aus Festtags-Optik, zeitlich begrenzten Login-Belohnungen und Bonus-GTA-Dollar sowie RP auf ausgewählte Aktivitäten. In der Praxis heißt das: Wer in dieser Woche gezielt die rotierenden Modi und Jobs spielt, füllt Konto und Rang deutlich schneller als im Normalbetrieb.

Wann läuft das Event genau? Die Lunar-New-Year-Woche ist für den Zeitraum vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 18. Februar 2026 angesetzt. Spätestens danach wechseln Boni und Angebote wieder auf die nächste reguläre Event-Woche.

Wie immer gilt: Wenn du dir bestimmte Goodies sichern willst, solltest du nicht bis zum letzten Tag warten. Gerade Login-Belohnungen und Event-Items sind oft nur innerhalb dieses Fensters verfügbar.

Boni und Aktivitäten der Woche

Welche Inhalte lohnen sich jetzt am meisten? Im Rahmen der Lunar-New-Year-Woche stehen in GTA Online üblicherweise ausgewählte Modi und Aufgaben im Mittelpunkt, die mit erhöhten Auszahlungen laufen. Das macht die Woche besonders attraktiv, wenn du Geld für größere Anschaffungen zurücklegen willst, etwa für ein neues Fahrzeug-Setup, ein Business-Upgrade oder einfach den nächsten Luxus-Kauf.

Typisch für diese Art Event-Woche ist, dass Rockstar die Boni so setzt, dass du sowohl solo als auch mit Crew gut vorankommst. Gerade kurze Aktivitäten sind in solchen Wochen beliebt, weil du in kurzer Zeit viele Durchläufe schaffst.

Wenn du eher auf Abwechslung setzt, plane dir mehrere Job-Typen ein, statt nur eine Sache stur zu farmen. So hältst du den Flow hoch und nutzt die Bonusphase trotzdem maximal.

Belohnungen, Cosmetics und Sammel-Extras

Welche Lunar-New-Year-Belohnungen solltest du dir sichern? Thematische Event-Wochen rund um das Lunar New Year bringen in GTA Online erfahrungsgemäß besondere Kleidungsstücke, Accessoires oder dekorative Items, die später nicht immer wiederkommen. Wer auf seltene Cosmetics steht, sollte daher mindestens einmal während der Woche einloggen und die Event-Hinweise im Spiel checken.

Auch Sammel- und Bonus-Mechaniken stehen bei solchen Wochen oft hoch im Kurs, weil sie sich gut mit dem normalen Tagesplan kombinieren lassen. Wenn du ohnehin zwischen Businesses, Überfällen oder Missionen pendelst, kannst du diese Extras meist nebenbei mitnehmen.

Praktisch: Gerade limitierte Belohnungen sorgen dafür, dass sich die Woche nicht nur wegen der Kohle lohnt, sondern auch für alle, die ihren Charakter optisch ein bisschen exklusiver aufstellen wollen.

Tipps für deinen Wochenplan

Wie holst du das Maximum aus der Event-Woche heraus? Starte mit einem klaren Ziel: Brauchst du schnell GTA-Dollar, dann konzentriere dich auf die jeweils gebufften Aktivitäten und spiele sie in kurzen, effizienten Sessions. Geht es dir eher um Cosmetics, reicht oft schon das gezielte Abholen der zeitlich begrenzten Belohnungen, ohne dass du stundenlang grinden musst.

Wenn du mit Freunden unterwegs bist, lohnt sich ein fester Plan für die Abende, weil du so schneller durch rotationsbasierte Jobs kommst und weniger Leerlauf hast. Solo funktioniert es ebenfalls, aber im Team sind viele Aktivitäten spürbar flotter erledigt.

Schau außerdem regelmäßig in die wöchentlichen Hinweise im Spiel, damit dir keine kurzfristigen Extras entgehen. Rockstar packt bei saisonalen Wochen gerne mehrere kleine Anreize rein, die man übersieht, wenn man nur kurz in der freien Sitzung herumfährt.

Wie gefällt dir die Lunar-New-Year-Event-Woche in GTA Online und worauf gehst du bis zum 18. Februar 2026 am meisten, schnelle GTA-Dollar oder seltene Cosmetics? Schreib es gern in die Kommentare.