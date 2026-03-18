The Witcher 3 Story-DLC – Analyst sieht Release eher im September 2026

Die Gerüchteküche rund um The Witcher 3: Wild Hunt brodelt weiter: Trotz anderslautender Signale bei Cyberpunk 2077 hält sich hartnäckig das Gerücht, dass doch noch ein dritter Story-DLC für Geralts Abenteuer in Arbeit ist. CD Projekt RED hat zusätzliche Inhalte zuletzt zwar grundsätzlich klein geredet, den mutmaßlichen Witcher-3-Nachschub aber auch nicht eindeutig vom Tisch gewischt.

Neue Einschätzungen aus Analystenkreisen dämpfen nun allerdings die Erwartungen an einen kurzfristigen Release. Statt eines Termins im Mai 2026 steht plötzlich ein späteres Zeitfenster im Raum, das besser zum restlichen Spielejahr passen könnte.

Ein engeres Release-Fenster für 2026

Wann könnte der dritte Story-DLC für The Witcher 3 erscheinen? Laut einem Bericht des polnischen Finanzportals Strefa Inwestorów hat Mateusz Chrzanowski, Analyst bei Noble Securities, seine Prognosen rund um CD Projekt RED aktualisiert. Demnach rückt eine Veröffentlichung des gemunkelten Zusatzinhalts eher in Richtung Herbst 2026, statt wie zuvor oft spekuliert im Mai 2026 zu landen.

Damit würde der DLC zwar weiterhin im Jahr 2026 erscheinen, aber nicht mehr unbedingt pünktlich zum 11. Jubiläum von The Witcher 3. Chrzanowski rechnet stattdessen mit einem Start im dritten Quartal und nennt September 2026 als besonders plausibles Zeitfenster.

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Seine Begründung zielt auf ein klassisches Problem der Branche ab: Releases wollen nicht in einem Zeitraum erscheinen, der von einem Giganten dominiert wird. Im Raum steht hier vor allem Grand Theft Auto 6, das im November erscheinen soll und erfahrungsgemäß Aufmerksamkeit und Zeitbudgets vieler Fans bindet.

Ich habe den DLC für The Witcher 3 nicht fest in mein Modell aufgenommen, aber wie alle anderen gehe ich davon aus, dass CD Projekt versuchen wird, den DLC vor dem neuen GTA-Termin zu veröffentlichen, um diese für andere Titel schwierige Phase zu vermeiden.

Also definitiv vor November, wahrscheinlich etwa im Q3. Ich halte den September für das beste Zeitfenster. Im Sommer sind die Leute im Urlaub, und der September wirkt wie eine gute Back-to-School-Periode.

Qualität, Timing und mögliche Entwicklung bei Fool’s Theory

Warum könnte sich der DLC gegenüber Mai 2026 verschieben? Neben der Terminplanung im vollen Herbst-Line-up spielt laut Chrzanowski auch die Entwicklungsrealität eine Rolle. Denn die Spekulationen gehen davon aus, dass der DLC nicht direkt intern bei CD Projekt RED entsteht, sondern bei Fool’s Theory. Das Studio arbeitet parallel auch an der Neuauflage des ersten The Witcher.

Wenn das zutrifft, wäre ein zusätzlicher Puffer nachvollziehbar, um den Qualitätsanspruch zu erfüllen, den viele Fans nach Hearts of Stone und Blood & Wine erwarten. Genau diesen Punkt greift der Analyst ebenfalls auf und deutet an, dass CD Projekt RED bei einem externen Team besonders genau hinsehen dürfte, bevor ein Release-Fenster endgültig festgezurrt wird.

Wir können mit potenziellen Daten um uns werfen, aber das Unternehmen berücksichtigt wahrscheinlich viele Faktoren, die das Release-Fenster beeinflussen. Sie werden wahrscheinlich auch sicherstellen müssen, dass die Qualität von Fool’s Theory vollends zufriedenstellend ist, daher gehe ich lieber davon aus, dass es ein bisschen später wird.

Trotzdem bleibt eine kurzfristige Anpassung laut Chrzanowski möglich. Heißt: Auch wenn September 2026 aktuell als Favorit gilt, könnte sich das Zeitfenster im Zweifel wieder nach vorne verschieben, falls die Planung es hergibt.

Allerdings könnten sich die Dinge ändern. Sie könnten auf die Idee kommen, es schon in zwei oder drei Monaten zu veröffentlichen.

Umfang, Preis und Brücke zu The Witcher 4

Was soll der dritte Story-DLC inhaltlich und preislich bieten? Experten gehen davon aus, dass es sich nicht nur um eine kleine Quest-Sammlung handelt, sondern um eine größere, vollwertige Erweiterung, die sich in Sachen Umfang nicht hinter Blood & Wine verstecken muss. Gleichzeitig steht ein Preis von rund 30 Euro im Raum.

Spannend ist dabei auch die strategische Komponente: Nach über einem Jahrzehnt noch einmal neuen Story-Content zu liefern, könnte vor allem einem Ziel dienen, nämlich eine narrative Brücke zum nächsten großen Kapitel des Franchise zu bauen. The Witcher 4 steht ohnehin als langfristiger Hoffnungsträger im Raum und könnte, sofern es so kommt, 2027 erscheinen.

Was wünscht ihr euch von einem dritten Story-DLC für The Witcher 3: lieber ein komplett neues Gebiet, eine größere Story rund um bekannte Figuren oder eher eine direkte Überleitung zu The Witcher 4? Schreibt es in die Kommentare.