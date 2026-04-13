Xbox Game Pass zu teuer – Microsoft prüft flexibleres Abo-Modell

Bei Xbox Game Pass könnte sich schon bald wieder etwas an der Preisstruktur drehen. Auslöser ist ein internes Memo, das in sozialen Netzwerken aufgetaucht ist und Microsoft Gaming CEO Asha Sharma zugeschrieben wird. Darin schlägt sie ungewohnt klare Töne an: Das Abo sei kurzfristig zu teuer geworden, weshalb Microsoft eine bessere Balance aus Preis und Gegenwert finden müsse.

Konkrete Änderungen sind damit zwar nicht sofort angekündigt, aber das Signal ist deutlich: Microsoft denkt offenbar darüber nach, wie sich Game Pass für mehr Leute wieder attraktiver anfühlen kann, ohne dass das Angebot an Strahlkraft verliert.

Das Signal aus dem geleakten Memo

Was genau steht in dem internen Schreiben? Sharma soll in dem Memo an Xbox-Mitarbeitende sinngemäß erklären, dass Xbox Game Pass kurzfristig zu teuer für viele Nutzer geworden sei und man deshalb eine bessere Wertgleichung brauche.

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Spannend ist auch der zweite Teil der Aussage: Langfristig wolle man Game Pass zu einem flexibleren System weiterentwickeln, was jedoch Tests und Lernphasen erfordere. Das klingt weniger nach einer simplen Preiskorrektur und mehr nach einer strukturellen Anpassung des Modells.

Langfristig könnte Game Pass zu einem flexibleren System weiterentwickelt werden, das Zeit braucht, um es zu testen und daraus zu lernen.

So ist Xbox Game Pass aktuell aufgestellt

Welche Game-Pass-Stufen gibt es derzeit? Xbox Game Pass ist aktuell in mehreren Abo-Stufen erhältlich, die sich in Umfang und Plattform-Fokus unterscheiden. Laut den im Umlauf befindlichen Informationen reicht die Spanne von einem Einstiegstarif bis hin zur Ultimate-Variante.

Welche Art Spiele landen im Abo? Wie gewohnt mischt Microsoft im Katalog verschiedene Genres und Zielgruppen. Genannt werden unter anderem Klassiker wie Final Fantasy 4 sowie Cozy-Indie-Stoff wie Tiny Bookshop. Dazu kommen Day-One-Veröffentlichungen aus den Microsoft-Studios, die den Dienst seit Jahren als Aushängeschild prägen.

Dass ausgerechnet jetzt über Preise gesprochen wird, ist brisant: Ultimate hatte erst vor wenigen Monaten eine deutliche Erhöhung hinter sich. Ein erneutes Drehen an der Preisschraube kann deshalb in beide Richtungen interpretiert werden, von Preissenkungen über neue Zwischenstufen bis hin zu umgebauten Benefits.

Welche Änderungen jetzt realistisch wirken

Wann könnte sich am Preis etwas ändern? Im Memo ist laut den kursierenden Details davon die Rede, dass Sharma das Thema in der Folgewoche intern weiter besprechen will. Gleichzeitig wird betont, dass kurzfristig keine unmittelbare Umsetzung zu erwarten sei. Für Konsumenten heißt das: Es ist eher ein Vorbote als ein baldiger Schalter, der nächste Woche umgelegt wird.

Welche Richtung könnte ein flexibleres System bedeuten? Naheliegend wären Modelle, die stärker auf Wahlmöglichkeiten setzen, etwa unterschiedliche Pakete je nach Plattform, Inhaltsfokus oder Umfang, oder auch Umstellungen bei enthaltenen Vorteilen. Ob das am Ende tatsächlich günstiger wird, hängt davon ab, wie Microsoft den Wert im Vergleich zum Preis neu austariert.

Call of Duty als möglicher Stressfaktor

Warum taucht Call of Duty plötzlich in der Debatte auf? Das Memo erschien kurz nachdem Gerüchte kursierten, Call of Duty könnte künftig nicht mehr zuverlässig als Day-One-Titel im Game Pass landen. Demnach soll es möglich sein, dass die 2026er-Ausgabe von Call of Duty den Service auslässt.

Der Hintergrund ist nachvollziehbar: Wenn ein neuer Teil sofort im Abo spielbar ist, fehlen potenzielle Verkäufe zum Vollpreis. Gleichzeitig wäre ein Verzicht auf Call of Duty im Abo für viele ein spürbarer Einschnitt, gerade nachdem Call of Duty: Black Ops 7 als Day-One-Release im Game Pass verfügbar war und damit Erwartungen gesetzt hat.

Der größere Kontext bei Xbox

Wie passt das zu Microsofts aktueller Xbox-Strategie? Sharma ist erst seit wenigen Monaten Microsoft Gaming CEO und folgte auf Phil Spencer. In der Community steht parallel die Frage im Raum, wie stark Xbox künftig wieder auf exklusive Konsolen-Highlights setzt, während Microsoft in den letzten Jahren mit Portierungen auf andere Plattformen experimentiert hat.

Zusätzlich schwebt mit Project Helix bereits die nächste Xbox-Heimgeneration im Hintergrund, die sich noch in Entwicklung befindet. Ein Game Pass, der als zu teuer wahrgenommen wird, passt strategisch nicht ideal zu einem Ökosystem, das möglichst viele Leute langfristig binden soll.

Wie würdet ihr euch eine faire Game-Pass-Änderung wünschen: günstigerer Einstieg, neue flexible Stufen oder lieber mehr Inhalte zum gleichen Preis? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.