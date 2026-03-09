Crimson Desert: Release, Editionen und Vorbestellerboni – alle Infos zum neuen Open-World-RPG

Das ambitionierte Open-World-Rollenspiel Crimson Desert gehört zu den spannendsten Fantasy-Titeln des Jahres 2026. Nach mehreren Verschiebungen rückt der Release nun endlich näher und immer mehr Details zu Editionen, Plattformen und Vorbestellerboni werden bekannt. Wir fassen für euch zusammen, wann das Spiel erscheint, welche Versionen es gibt und was euch in der riesigen Welt von Pywel erwartet.

Release: Wann erscheint Crimson Desert?

Der Starttermin steht inzwischen fest. Crimson Desert erscheint weltweit am 19. März 2026. Das Spiel kommt gleichzeitig für mehrere Plattformen auf den Markt.

Folgende Systeme werden zum Launch unterstützt:

PlayStation 5

Xbox Series X und Xbox Series S

PC (Steam und Epic Games Store)

macOS

Cloud-Gaming über GeForce Now

Damit verfolgt Entwickler Pearl Abyss einen vergleichsweise breiten Plattformansatz für ein modernes AAA-Open-World-Spiel. Auch Besitzer einer PS5 Pro sollen von einem speziellen Enhanced-Modus profitieren, Details zu den technischen Verbesserungen sind allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auf dem PC soll das Spiel rund 135 GB Speicherplatz auf einer SSD benötigen. Die empfohlenen Hardwareanforderungen bewegen sich etwa auf dem Niveau einer RTX-2080- oder RX-6700-XT-Grafikkarte.

Worum geht es in Crimson Desert?

Crimson Desert entführt euch auf den fiktiven Kontinent Pywel, eine riesige Fantasy-Welt voller rivalisierender Fraktionen, mysteriöser Kräfte und gefährlicher Kreaturen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Kliff, dem Anführer der Söldnergruppe „Graumähnen“. Nach einem verheerenden Angriff wird seine Einheit auseinandergerissen. Im Laufe der Story versucht Kliff, seine verstreuten Gefährten wiederzufinden und die Gruppe neu aufzubauen. Gleichzeitig gerät er immer tiefer in die politischen Konflikte des Kontinents.

Die offene Welt soll zahlreiche Aktivitäten bieten, darunter:

große Story-Quests und Nebenmissionen

Jagd, Crafting und Sammelaktivitäten

Kämpfe gegen riesige Bossgegner

Reittiere wie Pferde oder sogar Drachen

dynamische Schlachten mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten

Das Kampfsystem kombiniert Nah- und Fernkampf und setzt auf schnelle, physische Animationen mit Kombos, Elementareffekten und spektakulären Finishern.

Diese Editionen stehen zum Release zur Auswahl

Zum Launch wird Crimson Desert gleich in mehreren Versionen angeboten. Spieler können zwischen digitalen und physischen Varianten wählen.

Standard Edition

Die Basisversion enthält lediglich das vollständige Spiel sowie einige kleine Boni für Vorbesteller.

Inhalt:

Vollversion von Crimson Desert

Vorbestellerbonus: Khaled-Schild

PS5-Kaufbonus: Grotevant-Plattenset

Digital Deluxe Edition

Diese Version richtet sich an Fans, die zusätzliche kosmetische Inhalte möchten.

Extras:

Kairos-Plattenset

Balgran-Schild

Diclaire-Reitzeugset

Deluxe Edition (physisch)

Die physische Deluxe-Edition enthält neben den Inhalten der Digital Deluxe Edition zusätzliche Sammlerstücke.

Unter anderem:

SteelBook-Version

Entwicklerbrief

Brosche der Graumähne

Charakter-Fotokarten

Patches

Stoffkarte der Spielwelt Pywel

Sammler-Edition

Für Hardcore-Fans erscheint außerdem eine umfangreiche Collector’s Edition mit exklusiven Gegenständen.

Diese beinhaltet zusätzlich:

mehrere besondere Waffen

Hyperion-Reitzeugset

eine Laterne aus der Spielwelt

ein limitiertes Diorama

weitere Sammlerstücke

Physische Versionen werden allerdings nur für PS5, Xbox Series und Steam angeboten.

Vorbesteller erhalten exklusive Boni

Wer Crimson Desert vor dem Release kauft, erhält einige zusätzliche Inhalte. Dazu gehört vor allem der Khaled-Schild, der ausschließlich über Vorbestellungen verfügbar sein soll.

Spieler auf der PlayStation 5 bekommen außerdem ein zusätzliches Grotevant-Rüstungsset als Plattformbonus. Solche Extras sind zwar rein kosmetisch, dürften aber gerade für Fans der Welt von Pywel einen zusätzlichen Anreiz bieten.

Einer der größten RPG-Titel des Jahres?

Crimson Desert wurde ursprünglich als Prequel zum MMORPG Black Desert Online entwickelt, entwickelte sich während der Produktion jedoch zu einem eigenständigen Singleplayer-Action-RPG.

Dank der riesigen offenen Welt, dem physisch wirkenden Kampfsystem und den vielen Aktivitäten gilt der Titel bereits jetzt als einer der potenziell größten Fantasy-Releases des Jahres 2026. Ob Pearl Abyss seine hohen Ambitionen tatsächlich erfüllen kann, wird sich allerdings erst nach dem Release zeigen.

Bis dahin bleibt Crimson Desert für viele RPG-Fans eines der spannendsten Projekte der kommenden Monate.

Freut ihr euch auf Crimson Desert oder seid ihr noch skeptisch, ob das Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare! 👇