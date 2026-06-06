Ubisoft hat beim Summer Game Fest einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht. Statt großer Gameplay-Enthüllungen steht diesmal vor allem die Atmosphäre im Mittelpunkt: Edward Kenways Rückkehr, das harte Leben auf See und eine neu interpretierte Version des bekannten Seemannslieds „Leave Her Johnny“.

Für die Neuaufnahme holte Ubisoft den Grammy-nominierten Musiker, Songwriter und Produzenten Woodkid ins Boot. Seine Version bleibt dem Original aus dem Soundtrack von Assassin’s Creed 4: Black Flag erkennbar treu, klingt aber düsterer, mysteriöser und deutlich epischer.

Der Song ist nicht nur im Trailer zu hören, sondern soll auch im Spiel selbst vorkommen.

Woodkid interpretiert ikonischen Black-Flag-Song neu

Woodkid, mit bürgerlichem Namen Yoann Lemoine, beschreibt Assassin’s Creed Black Flag als einen wichtigen Teil der Reihe und nennt Eskapismus, Rebellion und Entdeckung als Themen, die auch für seine eigene Arbeit zentral seien.

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Die neue Version von „Leave Her Johnny“ ist nicht nur im Trailer zu hören, sondern soll auch im Spiel selbst vorkommen. Der Track ist ab sofort auf Streaming-Plattformen verfügbar.

Release bereits im Juli

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store. Außerdem ist der Titel zum Launch über Ubisoft+ verfügbar.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält das Bonuspaket „Blackbeards Blutrotes Paket“. Enthalten sind ein exklusives Kostüm für Edward Kenway, ein Paar Schwerter und ein Set Pistolen.

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es für Vorbesteller zusätzlich ein exklusives Steelbook.

Rückkehr eines Fanlieblings

Das ursprüngliche Assassin’s Creed 4: Black Flag zählt bis heute zu den beliebtesten Teilen der Reihe. Besonders die Mischung aus Piratenabenteuer, Seeschlachten, Erkundung, Schatzsuche und Edward Kenways Geschichte blieb vielen Fans in Erinnerung.

Mit Black Flag Resynced will Ubisoft diese Erfahrung für moderne Plattformen zurückbringen – und der neue Trailer macht deutlich, dass dabei nicht nur die Technik, sondern auch die Atmosphäre des Originals eine große Rolle spielt.