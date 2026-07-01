Moonlighter wohl im August 2026 gratis auf Steam – Hinweis aus dem Backend

Ein neuer Hinweis aus Steams Backend deutet darauf hin, dass das beliebte Roguelike-Action-RPG Moonlighter im August 2026 Teil einer Free-to-Keep-Aktion werden soll. Damit könnte ein echter Indie-Hit bald für kurze Zeit kostenlos dauerhaft der eigenen Steam-Bibliothek hinzugefügt werden, auch wenn Steam solche Aktionen im Normalfall erst sehr kurzfristig offiziell ankündigt.

Für viele kommt die Info genau zum richtigen Zeitpunkt, denn parallel läuft aktuell noch der Steam Summer Sale. Wer Moonlighter ohnehin schon länger auf der Wunschliste hat, steht damit vor der typischen Frage: Jetzt günstig zuschlagen oder auf das Gratisfenster warten.

Hinweis auf die Free-to-Keep-Aktion im August

Was bedeutet Free-to-Keep auf Steam? Bei Free-to-Keep-Aktionen lässt sich ein Spiel innerhalb eines begrenzten Zeitfensters kostenlos claimen und danach dauerhaft behalten. Entscheidend ist dabei, dass die Aktion üblicherweise nur wenige Tage läuft, wer das Zeitfenster verpasst, geht leer aus.

Moonlighter ist laut den aktuellen Backend-Änderungen bereits in einer entsprechenden Steam-Liste für August 2026 aufgetaucht und damit eines der ersten konkret sichtbaren Kandidaten für den Monat. Für Juli 2026 sind in dieser Übersicht derzeit zwei vollständige Spiele als Free-to-Keep gelistet: The Life and Suffering of Sir Brante sowie Yet Another Zombie Defense HD.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gerade weil Steam Termine für diese Aktionen in der Regel nicht weit im Voraus kommuniziert, lohnt es sich, den August 2026 im Hinterkopf zu behalten, wenn du Moonlighter ohnehin irgendwann mitnehmen wolltest.

Summer Sale, Preisfrage und Timing

Wie günstig ist Moonlighter aktuell im Steam Summer Sale? Im laufenden Steam Summer Sale ist Moonlighter derzeit stark reduziert und soll bis zum 9. Juli 2026 im Angebot sein. Der genaue Euro-Preis kann je nach Store-Anzeige und Rundung variieren, liegt bei der aktuellen Rabattstufe aber typischerweise im Bereich von rund 3 Euro und ist damit ohnehin ein sehr niedriger Einstieg.

Unterm Strich gibt es zwei sinnvolle Optionen: Entweder du nimmst das Spiel jetzt günstig mit und musst dich später um nichts kümmern, oder du wartest auf die Free-to-Keep-Aktion und sicherst es dir dann komplett kostenlos. Wichtig ist nur, dass Free-to-Keep nicht wochenlang läuft, sondern eher ein kurzes Zeitfenster ist, in dem man rechtzeitig klicken muss.

Darum geht es in Moonlighter

Was macht Moonlighter so besonders? Moonlighter kombiniert Action-RPG-Kämpfe mit Roguelike-Dungeon-Runs und einer Shop-Management-Schleife, die den Titel klar von vielen Genre-Kollegen abhebt. Tagsüber führst du einen Laden, sortierst Beute in die Regale, legst Preise fest und baust nach und nach deinen Wohlstand aus.

Nachts geht es in Dungeons, wo du mit Will auf Monsterjagd gehst, neue Waffen und Artefakte einsammelst und dich durch immer gefährlichere Abschnitte kämpfst. Der Clou: Was du im Dungeon findest, ist nicht nur Loot für bessere Ausrüstung, sondern gleichzeitig auch die Grundlage für dein Geschäft am nächsten Tag.

Auf Steam kommt Moonlighter auf eine sehr positive Gesamtwertung von rund 80 Prozent. Besonders häufig gelobt werden der motivierende Gameplay-Loop, der charmante Pixel-Art-Look und die Idee, Dungeon-Crawling und Handel so eng miteinander zu verzahnen. Kritik gibt es vereinzelt an späterer Wiederholung bei Gegnern und Dungeons, insgesamt gilt das Konzept aber als gelungen und ungewöhnlich frisch.

Ausblick für Fans der Reihe

Welche Rolle spielt Moonlighter 2: The Endless Vault? Der Erfolg des Originals hat auch den Weg für Moonlighter 2: The Endless Vault geebnet. Der Nachfolger soll das Grundprinzip deutlich ausbauen, setzt auf eine 3D-Optik, neue Regionen und tiefere Progressionssysteme, bleibt aber beim Kernmix aus Dungeons und Händler-Alltag.

Gerade wenn du den zweiten Teil im Blick hast, kann sich das Original als günstiger Einstieg lohnen, um das Spielgefühl und die Mischung aus Kampf und Shop-System erst einmal kennenzulernen.

Würdest du Moonlighter lieber sofort im Sale mitnehmen oder wartest du gezielt auf die Free-to-Keep-Aktion im August 2026? Schreib es gern in die Kommentare.