War Fantasy auf Steam – Shooter setzt auf Kriegskritik und psychologischen Horror

Mit War Fantasy entsteht auf Steam ein ungewöhnlicher Ego-Shooter, der militärische Action nicht als reine Machtfantasie inszenieren will. Das Projekt von Non-Euclidean verbindet die verstörende Kriegskritik aus Spec Ops: The Line mit den surrealen Schleifen und reaktiven Erzählmechaniken von The Stanley Parable.

Statt euch als gefeierten Actionhelden durch spektakuläre Schlachtfelder zu schicken, setzt War Fantasy auf psychologischen Horror. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Militär-Shooter ihr Publikum an Gewalt, Gehorsam und realistisch inszenierte Waffentechnik gewöhnen.

Militärisches Training ohne Ausweg

Worum geht es in War Fantasy? Ihr landet in einem scheinbar endlosen militärischen Trainingskomplex und werdet von einem gestörten Kommandeur überwacht. Jeder abgefeuerte Schuss, jeder befolgte Befehl und jedes Zögern soll registriert sowie später gegen euch verwendet werden.

Der Vorgesetzte reagiert dabei direkt auf euer Verhalten. Wer Befehle verweigert, bestimmte Ziele verschont oder einen unerwünschten Bereich verlassen möchte, muss mit Kritik und weiterer Manipulation rechnen. Gehorsam wird dagegen belohnt, denn das System versucht gezielt, aus euch eine willenlose Kampfmaschine zu formen.

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Zu den zentralen Elementen des Spiels gehören:

Eine verzweigte Handlung mit wiederkehrenden und veränderten Abläufen

Surreale Umgebungen, die sich auflösen und neu zusammensetzen

Realistisch modellierte Schusswaffen, Drohnen und Zukunftstechnologie

Ein Kommandeur, der Entscheidungen beobachtet und kommentiert

Historische Hintergründe zu den realen Folgen militärischer Konflikte

Die Suche nach einem möglichen Ausweg aus dem Trainingssystem

Psychologischer Horror statt Machtfantasie

Wie unterscheidet sich War Fantasy von Call of Duty? Die Waffen sollen sich bewusst präzise und glaubwürdig anfühlen, doch genau darin liegt ein Teil der Kritik. Das gute Spielgefühl dient nicht nur der Unterhaltung, sondern wird innerhalb der Geschichte als Werkzeug zur Konditionierung dargestellt.

Auch die Schauplätze reagieren auf das Geschehen. Korridore können sich wiederholen, Trainingsbereiche besitzen plötzlich keinen Ausgang mehr und riesige Kriegsfabriken erstrecken sich scheinbar ohne Ende. Gelegentliche Störungen sollen zugleich Bilder und Informationen sichtbar machen, die der Kommandeur verbergen möchte.

Als Inspiration nennt die Steam-Beschreibung neben Spec Ops: The Line und The Stanley Parable auch Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Dadurch bewegt sich War Fantasy stärker in Richtung eines erzählerischen Horror-Erlebnisses als zu einem klassischen Shooter mit ständigem Fortschritt und immer größeren Gefechten.

Langjährige Entwicklung mit offenem Termin

Wann erscheint War Fantasy auf Steam? Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Das Projekt befindet sich seit 2017 in Arbeit und liegt laut Entwickler teilweise bereits als spielbare Version vor, während andere Bereiche weiterhin geplant und finanziert werden müssen.

Kreativdirektor Nathan Tran begann mit dem Konzept ursprünglich als Programmierstudent. Der 2026 veröffentlichte Ankündigungstrailer entstand mit Unterstützung einer kleinen Gruppe von Entwicklern, während parallel ein größeres Team, ein Budget und ein langfristiger Entwicklungsplan aufgebaut werden.

War Fantasy ist derzeit für den PC angekündigt und kann auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden. Die Store-Seite führt aktuell lediglich Englisch für Oberfläche, Sprachausgabe und Untertitel auf. Eine deutsche Lokalisierung wurde bislang ebenso wenig angekündigt wie ein Preis oder ein konkretes Release-Jahr.

Was haltet ihr von einem Shooter, der realistisches Gunplay nutzt, um die Kultur militärischer Actionspiele zu kritisieren? Schreibt uns eure Meinung zu War Fantasy in die Kommentare.