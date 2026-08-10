Shards of Order auf Steam – RPG-Deckbuilder mit Zeitdruck statt Runden

Mit Shards of Order ist am 28. Juli 2026 ein ungewöhnliches Rollenspiel auf Steam erschienen, das zwei erfolgreiche Konzepte miteinander verbindet. Der Titel kombiniert die komplexe Charakterentwicklung von Path of Exile mit strategischem Deckbuilding, wie es Fans aus Slay the Spire kennen.

Entwickelt wurde das düstere Einzelspieler-RPG von Fardust, während Awaken Realms als Publisher auftritt. Kurz nach dem Release fällt die Resonanz positiv aus: 89 Prozent von 414 Steam-Rezensionen bewerten Shards of Order positiv, wodurch der Titel aktuell die Gesamtwertung Sehr positiv trägt.

Kartenkämpfe unter ständigem Zeitdruck

Wie funktioniert das Kampfsystem von Shards of Order? Im Zentrum steht eine Gruppe aus drei unterschiedlichen Helden, die gemeinsam durch eine von Kultisten, Untoten, Drachen und weiteren Gefahren bevölkerte Dark-Fantasy-Welt reist. Sämtliche Aktionen werden über Karten ausgeführt, allerdings verzichtet das Spiel auf klassische Runden und Ressourcen wie Mana.

Stattdessen besitzt jede Karte Zeitkosten. Gegner greifen an, sobald ihre sichtbaren Zeitzähler abgelaufen sind, weshalb jede ausgespielte Karte den nächsten feindlichen Zug näherbringen kann. Dadurch müssen Karten nicht nur nach ihrer Wirkung, sondern auch anhand des verfügbaren Zeitfensters ausgewählt werden.

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Zusätzliche Tiefe entsteht durch das gemeinsame Deck der drei Gruppenmitglieder. Jede hinzugefügte Karte verändert die Ziehchancen. Ihr könnt das Deck auf einen besonders starken Helden ausrichten, zwei Figuren bevorzugen oder versuchen, alle drei Charaktere möglichst ausgewogen einzubinden. Eine ungeschickte Zusammenstellung kann dazu führen, dass der gerade benötigte Held keine passende Aktion erhält.

Komplexe Builds treffen auf klassische RPG-Systeme

Welche Rollenspielmechaniken bietet Shards of Order? Unter dem Kartensystem steckt ein vollständiges RPG mit Stufenaufstiegen, Ausrüstung, Dialogentscheidungen und Fertigkeitsprüfungen. Alle drei Helden verfügen über eigene Talentbäume und mehrere mögliche Spielweisen, wodurch zahlreiche Gruppenkombinationen entstehen.

Waffen und Rüstungen verbessern nicht nur Charakterwerte. Bestimmte Gegenstände fügen dem gemeinsamen Deck neue Karten hinzu und verändern damit direkt den Kampfstil der Gruppe. Die wichtigsten Spielelemente umfassen:

Charakterentwicklung mit Talentbäumen, Ausrüstung und individuellen Spielweisen

Erkundbare Gebiete mit Entscheidungen über Routen, Gegner und weitere Vorgehensweisen

Kartenbasierte Kämpfe mit einem Zeitzähler anstelle klassischer Runden oder Mana

Ein gemeinsames Deck für drei Helden mit unterschiedlichen Spezialisierungen

Freischaltbare Ausrüstung und neue Karten zur Erweiterung eigener Builds

Shards of Order ist trotz der Ähnlichkeiten zu Slay the Spire kein Roguelike. Statt ständig von vorn zu beginnen, entwickelt ihr eure Gruppe dauerhaft weiter, trefft relevante Entscheidungen und erkundet drei unterschiedliche Regionen mit handgefertigten Bosskämpfen.

Mit seinen umfangreichen Talentbäumen und den vielen Wechselwirkungen zwischen Ausrüstung, Charakteren und Karten dürfte sich das Spiel besonders an Fans komplexer Path-of-Exile-Builds richten. Deutsche Menüs und Untertitel sind ebenfalls vorhanden, während die vollständige Sprachausgabe ausschließlich auf Englisch angeboten wird.

Was haltet ihr von der Mischung aus Path of Exile und Slay the Spire? Schreibt uns eure Meinung zu Shards of Order in die Kommentare.