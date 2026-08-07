Steam verschenkt Breathedge und Moonlighter – NBA 2K26 gratis testen bis 14.8

Auf Steam warten derzeit gleich drei kostenlose Spieleaktionen. Besonders interessant ist Breathedge, denn das Open-World-Survival-Spiel kann für kurze Zeit komplett kostenlos zur eigenen Bibliothek hinzugefügt und anschließend dauerhaft behalten werden.

Zusätzlich verschenkt Steam weiterhin das Action-RPG Moonlighter. Basketballfans dürfen derweil NBA 2K26 mehrere Tage lang gratis ausprobieren, behalten die Sportsimulation nach dem Ende der Aktion allerdings nicht.

Zwei Spiele dauerhaft für 0 Euro

Wie lange bleibt Breathedge kostenlos? Die Aktion endet am 9. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Wer Breathedge rechtzeitig über die Steam-Produktseite zum eigenen Account hinzufügt, erhält eine permanente Lizenz und kann das Spiel auch nach Ablauf des Angebots installieren und spielen.

Das am 25. Februar 2021 veröffentlichte Abenteuer von RedRuins Softworks und HypeTrain Digital verbindet Open-World-Erkundung mit Survival- und Crafting-Mechaniken. Nach einer gewaltigen Katastrophe im Weltraum müssen Ressourcen gesammelt, Werkzeuge gebaut und die Überreste zerstörter Raumfahrzeuge untersucht werden.

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Eine Besonderheit ist der ungewöhnliche Humor, mit dem Breathedge klassische Survival-Elemente auf die Schippe nimmt. Auf Steam fallen rund 72 Prozent von mehr als 5.000 englischsprachigen Nutzerrezensionen positiv aus, wodurch das Spiel dort die Wertung Größtenteils positiv trägt.

Auch Moonlighter lässt sich noch bis zum 9. August 2026 kostenlos sichern und dauerhaft behalten. Das von Digital Sun entwickelte Action-RPG kombiniert Rogue-Lite-Dungeons mit einer kleinen Wirtschaftssimulation. Tagsüber verwaltet ihr einen Laden und verkauft erbeutete Gegenstände, während ihr nachts Monster bekämpft, Schätze sammelt und neue Gebiete erkundet.

NBA 2K26 eine Woche kostenlos spielen

Welche Inhalte bietet die kostenlose NBA-2K26-Aktion? Die Basketballsimulation von Visual Concepts und 2K kann auf Steam bis zum 14. August 2026 ohne Kauf gespielt werden. Anders als bei Breathedge und Moonlighter handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Testphase. Nach dem Ende benötigt ihr eine reguläre Lizenz, um weiterspielen zu können.

NBA 2K26 bietet mehrere Einzelspieler- und Mehrspielermodi. In Meine KARRIERE erstellt ihr einen eigenen Basketballprofi, während MyTEAM den Aufbau einer Mannschaft mit Stars aus NBA und WNBA ermöglicht. Hinzu kommen die Franchise-Verwaltung in Meine NBA, The W sowie klassische Partien über Jetzt spielen.

Für realistischere Bewegungen setzt die im September 2025 veröffentlichte Sportsimulation auf die ProPLAY-Technologie. Dabei werden Aufnahmen aus echten NBA-Partien genutzt, um Animationen und Bewegungsabläufe auf dem Spielfeld zu verbessern. Auf Steam sind 72 Prozent von mehr als 13.000 englischsprachigen Rezensionen positiv.

Jetzt spielen, Meine NBA und The W stehen auch offline zur Verfügung. Für die übrigen Modi und Funktionen werden eine Internetverbindung sowie teilweise eine zusätzliche Kontoanmeldung benötigt.

Welches der kostenlosen Steam-Angebote landet in eurer Bibliothek und werdet ihr NBA 2K26 am Wochenende ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.