Anomaly President startet auf Steam – Action-Roguelike mit Wahlkampf-Loop

Mit Anomaly President ist am 3. August 2026 ein ungewöhnliches Action-Roguelike auf Steam in den Early Access gestartet. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung kann sich das Indie-Spiel bereits über eine starke Resonanz freuen: 93 Prozent der mehr als 600 Nutzerrezensionen fallen positiv aus, wodurch der Titel aktuell die Wertung Sehr positiv trägt.

Zwischenzeitlich erreichte Anomaly President sogar mehr als 95 Prozent positive Bewertungen und damit die Einstufung Äußerst positiv. Gerade in einem Genre, das durch erfolgreiche Titel wie Hades, Vampire Survivors und Dead Cells enormen Zulauf erhalten hat, verschafft dieser Auftakt dem neuen PC-Spiel eine wichtige Portion Aufmerksamkeit.

Wahlkampf am Tag und Kämpfe bei Nacht

Was macht Anomaly President besonders? Das Roguelike verbindet rasante Gefechte mit einer politischen Kampagne. Tagsüber sammelt ihr als Präsidentschaftskandidat Stimmen, während ihr nachts zum bewaffneten Vigilanten werdet und gegen die Verbrechersyndikate des amtierenden Präsidenten antretet.

Besiegte Bosse hinterlassen besondere Anomalie-Fähigkeiten, die ihr anschließend selbst einsetzen könnt. Zusammen mit unterschiedlichen Waffen entstehen dadurch zahlreiche Builds, die auf Nahkampf, Fernangriffe oder besonders mächtige Anomalie-Kräfte ausgerichtet werden können. Die Roguelike-Struktur lädt dazu ein, neue Kombinationen auszuprobieren und den eigenen Kampfstil von Durchlauf zu Durchlauf anzupassen.

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Unterstützung bekommt ihr von den sogenannten Fluffies. Die kleinen Begleiter lassen sich verschiedenen Abteilungen zuweisen und kümmern sich dort um den Wahlkampf, verbessern eure Ausrüstung oder helfen direkt in den Gefechten. Allerdings müsst ihr euch um das Team kümmern, da Mitglieder die Kampagne ansonsten verlassen oder im schlimmsten Fall ihr Leben verlieren können.

Der Kampagnenbus als mobile Basis

Welche Rolle spielt der Basenbau? Neben den Kämpfen bildet ein anpassbarer Kampagnenbus das Zentrum des Abenteuers. Das Fahrzeug dient als mobiles Hauptquartier und kann mit unterschiedlichen Bereichen erweitert werden, sodass Management, Ausrüstung und Wahlkampf eng mit den actionreichen Missionen verbunden bleiben.

Genau diese Mischung kommt in den bisherigen Steam-Rezensionen gut an. Gelobt werden vor allem die schräge Grundidee, die farbenfrohe Präsentation sowie die Kombination aus Action, Management und Roguelike-Fortschritt. Auch die Vielfalt der verfügbaren Fähigkeiten und Waffen wird häufig positiv hervorgehoben. Zu den bislang häufigeren Kritikpunkten gehören Wünsche nach zusätzlichen Inhalten und weiteren Anpassungen beim Balancing.

Anomaly President befindet sich noch mindestens ein Jahr im Early Access. Die aktuelle Version ist bereits vom Anfang bis zum Ende spielbar, allerdings fehlen noch der vollständige Abschluss der Geschichte und weitere Gebiete der Spielwelt. Künftige Updates sollen neue Inhalte, zusätzliche Wahlmöglichkeiten und technische Verbesserungen bringen. Eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel sind bereits vorhanden.

Starker Auftakt auf Steam

Wie geht es nach dem erfolgreichen Start weiter? Entscheidend wird sein, ob Phew Phew Games das frühe Momentum mit regelmäßigen Updates aufrechterhalten kann. Der Entwickler möchte Rückmeldungen aus der Community in die weitere Produktion einfließen lassen und den Umfang bis zur Vollversion schrittweise ausbauen.

Bis zum 17. August 2026 läuft auf Steam außerdem eine Launch-Rabattaktion mit einem Nachlass von 20 Prozent. Für Fans experimenteller Roguelikes könnte sich deshalb schon jetzt ein Blick lohnen, sofern sie mit den üblichen Änderungen und möglichen Balance-Problemen einer Early-Access-Version leben können.

Was haltet ihr von der ungewöhnlichen Mischung aus Präsidentschaftswahl, Basenbau und Roguelike-Action? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.