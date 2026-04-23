Mit Metro 2039 schlägt 4A Games ein neues Kapitel im Metro Universum auf. Nach der offiziellen Vorstellung wird deutlich, dass sich der kommende Shooter nicht nur inhaltlich weiterentwickelt, sondern auch bei einer zentralen Designentscheidung einen neuen Weg einschlägt.

Der Stranger ersetzt Artjom

Erstmals in der Hauptreihe übernehmen Spieler nicht mehr die Rolle von Artjom. Stattdessen steht ein neuer Charakter im Mittelpunkt, der unter dem Namen „Stranger“ bekannt ist.

Laut Dmitry Glukhovsky, der erneut an der Geschichte beteiligt ist, handelt es sich um einen vom Schicksal gezeichneten Einzelgänger. Die Figur wird von Visionen verfolgt und bringt eine andere Perspektive auf die Welt der Metro mit, die sich deutlich von Artjoms Sichtweise unterscheiden soll.

Erstmals spricht der Protagonist aktiv im Spiel

Eine der größten Änderungen betrifft die Inszenierung des Hauptcharakters. In Metro 2039 wird der Protagonist erstmals während des Gameplays sprechen.

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In den bisherigen Teilen blieb Artjom in den meisten Spielsituationen stumm und äußerte sich nur über Tagebucheinträge oder Off-Kommentare. Dieser Ansatz sollte die Immersion stärken, wurde aber vor allem in späteren Teilen zunehmend kritisch gesehen.

Mit dem Stranger geht 4A Games nun einen anderen Weg. Der neue Held soll aktiv auf Ereignisse reagieren, Gespräche führen und die Welt um ihn herum kommentieren. Laut Glukhovsky hat die Figur viel zu erzählen, was sich direkt auf das Storytelling auswirken dürfte.

Community reagiert überwiegend positiv

Viele Spieler begrüßen diesen Schritt. Besonders in Metro Exodus wurde häufig bemängelt, dass Artjom in einer Gruppe unterwegs ist, sich aber kaum aktiv an Gesprächen beteiligt.

Die Diskrepanz zwischen seinen reflektierten Gedanken in Tagebucheinträgen und seinem Schweigen im Spiel selbst wurde von Teilen der Community als störend empfunden. Ein sprechender Protagonist könnte diese Lücke schließen und die erzählerische Wirkung stärken.

Eine Welt unter neuer Kontrolle

Auch inhaltlich bleibt die Reihe düster. Der Stranger kehrt in die Tunnel der Metro zurück und trifft dort auf eine veränderte Welt.

Ehemals unabhängige Fraktionen sollen inzwischen unter einem brutalen Regime vereint worden sein. Die Geschichte dreht sich erneut um Macht, Kontrolle und die Konsequenzen menschlichen Handelns in Extremsituationen.

4A Games betont, dass die Serie weiterhin keinen romantisierten Blick auf die Postapokalypse wirft. Stattdessen steht ein realistischer und oft schonungsloser Umgang mit den Themen im Fokus.

Warum der neue Ansatz sinnvoll ist

Der Wechsel zu einem sprechenden Protagonisten wirkt wie eine logische Weiterentwicklung der Serie. Während das Schweigen in den frühen Teilen gut zur isolierten Reise passte, verändert sich mit größeren Gruppen und komplexeren Beziehungen auch der Anspruch an die Figuren.

Ein aktiverer Hauptcharakter kann dabei helfen, die Geschichte direkter zu erzählen und die emotionale Bindung zu stärken. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie stark die Stimme des Strangers tatsächlich in das Spielgeschehen eingebunden wird.

Release und Plattformen

Metro 2039 soll im Winter 2026 erscheinen – für:

PC

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Ein genaues Datum steht bislang noch aus.

Eine sinnvolle Weiterentwicklung der Reihe?

Mit einem neuen Protagonisten und einem sprechenden Helden geht 4A Games ein kalkuliertes Risiko ein. Gleichzeitig wirkt der Schritt wie eine logische Weiterentwicklung der Serie.

Wenn der Stranger hält, was die Entwickler versprechen, könnte Metro 2039 nicht nur das düsterste, sondern auch das erzählerisch stärkste Spiel der Reihe werden.

