Epic Games Store gratis bis 21. Mai 2026 – Sunderfolk und Batman-Bundle

Im Epic Games Store ist die nächste Gratis-Runde live und sie fällt diesmal besonders attraktiv aus: Bis zum 21. Mai könnt ihr euch zwei Spiele sichern, die auf Steam jeweils bei den Nutzerwertungen im Bereich Sehr positiv landen. Mit dabei sind das Koop-Taktik-RPG Sunderfolk und ein umfangreiches Batman-Paket von Telltale.

Wichtig: Wie immer gilt, dass ihr die Titel nur innerhalb des Aktionszeitraums zur Bibliothek hinzufügen müsst. Danach bleiben sie dauerhaft in eurem Account.

Diese zwei Gratis-Spiele gibt es bis 21. Mai 2026

Welche Spiele sind aktuell kostenlos? Epic verschenkt vom 14. Mai 2026 bis zum 21. Mai 2026 zwei Titel: Sunderfolk in der Standard Edition sowie The Telltale Batman: Shadows Edition. Die Aktion läuft bis zum genannten Datum und endet am 21. Mai.

Gratis-Spiel Edition Zeitraum im Epic Games Store Steam-Stimmung Sunderfolk Standard Edition 14. Mai 2026 bis 21. Mai 2026 Sehr positiv The Telltale Batman: Shadows Edition Bundle 14. Mai 2026 bis 21. Mai 2026 Sehr positiv

Beide Spiele waren laut aktuellen Infos bislang noch nicht als Freebie im Epic Games Store erhältlich. Unterm Strich ist das ein ziemlich starkes Paket, weil es sowohl Story-Fans als auch Koop-Runden abholt.

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Batman-Bundle mit Noir-Optik und zehn Episoden

Was steckt in The Telltale Batman: Shadows Edition? Das Paket ist eine visuell überarbeitete Neuauflage von Telltales Batman-Abenteuern und bündelt Batman: The Telltale Series sowie Batman: The Enemy Within. Zusätzlich ist ein Shadows-Mode enthalten, der beide Spiele in einen deutlich dunkleren, noir-inspirierten Look taucht.

Insgesamt kommt ihr damit auf zehn Episoden interaktives Storytelling. Die Reihe wird von vielen Fans für ihre bodenständige Interpretation des Batman-Universums gelobt und setzt auffällig stark auf Bruce Wayne und seine Entscheidungen, statt nur auf das Superhelden-Setpiece.

Enthalten sind zwei komplette episodische Adventures

Zusatzmodus Shadows-Mode mit handkolorierter Noir-Optik

Zusammen zehn Episoden Story-Kampagne

Koop-Taktik-RPG zwischen Tabletop und Videospiel

Worum geht es in Sunderfolk? Sunderfolk ist ein Indie-Titel, der bewusst die Grenze zwischen klassischem Brettspielgefühl und Videospiel-Komfort verwischt. Das Spiel ist als Koop-Rundenstrategie-RPG für bis zu vier Personen ausgelegt und lässt sich wahlweise mit Maus und Tastatur oder per App steuern.

In der Kampagne dreht sich alles um die Stadt Arden, die von einer korrumpierenden Macht namens Shadowstone bedroht wird. Ihr wählt tierähnliche Helden, koordiniert rundenbasierte Kämpfe, baut das Dorf zwischen Missionen aus und passt eure Gruppe über Fähigkeit-Karten sowie Ausrüstung an euren Stil an.

Koop für bis zu vier Personen

Rundenbasierte Taktik-Kämpfe

Dorf-Ausbau zwischen den Missionen

Builds über Karten und Gear

So geht es mit den Mystery Games weiter

Was passiert nach dem 21. Mai 2026? Epic macht direkt weiter: Ab dem 21. Mai 2026 sollen erneut zwei Mystery Games freigeschaltet werden, die dann bis zum 28. Mai 2026 kostenlos claimbar sind. Eine klare thematische Klammer der aktuellen Auswahl ist nicht erkennbar, was die nächsten Überraschungen umso spannender macht.

Welche der beiden aktuellen Gratis-Optionen reizt euch mehr, das storylastige Batman-Bundle oder die Koop-Taktik in Sunderfolk? Schreibt es gern in die Kommentare.