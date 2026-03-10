Resident Evil Requiem-DLC ist bestätigt, was das für Käufer bedeutet

Capcom legt bei Resident Evil Requiem offenbar direkt nach: Noch bevor der nächste Horrortrip überhaupt erschienen ist, gilt bereits als bestätigt, dass DLC für das Spiel in Entwicklung ist. Für Fans ist das ein ziemlich klares Signal, dass Capcom mit dem neuen Teil langfristig plant und den Release nicht als einmaliges Event sieht, sondern als Startpunkt für zusätzlichen Content.

Konkrete Details zum Umfang oder Inhalt der Erweiterungen gibt es bislang nicht. Trotzdem ist die Aussage an sich bemerkenswert, weil sie Erwartungen setzt: Wer sich Resident Evil Requiem zum Launch holt, kann damit rechnen, dass die Geschichte oder das Spielerlebnis später noch ausgebaut wird, statt dass nach dem Abspann sofort Funkstille herrscht.

Was die DLC-Bestätigung für Resident Evil Requiem bedeutet

Was heißt DLC in Entwicklung konkret? Vor allem: Es ist mehr als nur ein loses Gedankenspiel. Wenn ein DLC offiziell als in Arbeit gilt, steht in der Regel bereits fest, dass es nach dem Release neue Inhalte geben soll, die über reine Bugfixes oder kleinere Gratis-Updates hinausgehen.

Welche Form das am Ende annimmt, lässt Capcom aktuell noch offen. Bei Resident Evil wären verschiedene Richtungen denkbar, die sich in der Reihe in der Vergangenheit bewährt haben, etwa zusätzliche Story-Kapitel, neue spielbare Charaktere, separate Szenarien oder besondere Modi, die den Wiederspielwert erhöhen.

Genauso wichtig: Mit der frühen Ankündigung steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es nach dem Launch einen klaren Post-Launch-Fahrplan gibt, selbst wenn der noch nicht öffentlich kommuniziert wurde. Für viele ist das entscheidend, um einzuschätzen, ob sie direkt einsteigen oder lieber auf eine spätere Komplett-Edition warten.

Mögliche Inhalte und typische DLC-Richtung der Reihe

Welche DLC-Arten sind bei Resident Evil am wahrscheinlichsten? Auch ohne konkrete Ankündigung lässt sich ein Rahmen abstecken, was Fans erfahrungsgemäß erwarten: Capcom nutzt Zusatzinhalte bei der Serie oft, um Story-Lücken zu schließen, Nebenfiguren auszubauen oder alternative Perspektiven zu liefern, die im Hauptspiel nur angedeutet werden.

Für Resident Evil Requiem könnte das bedeuten, dass DLC weniger als reine Kosmetik daherkommt, sondern eher als inhaltliche Erweiterung. Gerade bei einem Survival-Horror lebt viel vom Pacing, von neuen Schauplätzen und von frischen Bedrohungen, die man nicht schon nach dem ersten Durchlauf komplett durchschaut.

Zusätzliche Story-Episoden, die vor oder nach der Haupthandlung spielen

Separate Neben-Szenarien mit Fokus auf anderen Figuren

Neue Modi für mehr Wiederspielwert, etwa zeitbasierte Herausforderungen

Optionale Schwierigkeitsgrade oder besondere Regelsets für Veteranen

Release-Pläne, Preise und worauf ihr jetzt achten solltet

Wann kommen DLC und wie teuer könnte das werden? Dazu gibt es derzeit noch keine konkreten Angaben. Weder ein Zeitfenster noch ein Preis oder ein Modell wie Season Pass oder einzelne Erweiterungen wurde offiziell benannt. Entsprechend ist auch nicht klar, ob Capcom eher auf mehrere kleinere Pakete setzt oder auf ein großes Story-Add-on.

Wenn du dir Resident Evil Requiem direkt zum Launch holen willst, ist die DLC-Bestätigung trotzdem ein guter Hinweis: Es lohnt sich, bei den Editionen genau hinzuschauen, sobald Capcom sie offiziell vorstellt. Häufig entscheidet sich schon dort, ob sich ein Bundle mit Zusatzinhalten später preislich rechnet oder ob man lieber nur das Grundspiel nimmt und abwartet, welche Erweiterungen wirklich lohnen.

Wie stehst du dazu, dass Resident Evil Requiem schon vor Release DLC in Entwicklung bestätigt? Freust du dich über Nachschub oder wartest du lieber auf eine spätere Komplett-Edition? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare.