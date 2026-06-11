Resident Evil Requiem – Leak deutet Story-DLC erst nach Veronica an 2027

Fans von Resident Evil Requiem müssen sich offenbar auf eine längere Wartezeit einstellen. Obwohl Capcom bereits bestätigt hat, dass die Geschichte rund um Leon Kennedy und Neuzugang Grace Ashcroft noch nicht abgeschlossen ist, gibt es weiterhin kein offizielles Release-Fenster für die angekündigte Story-Erweiterung.

Schon im März 2026 wurde bekannt, dass die Entwickler an einem Story-DLC arbeiten. Seitdem herrscht jedoch Funkstille: Weder Capcom noch Director Koshi Nakanishi haben sich dazu geäußert, wann das nächste Kapitel erscheinen soll. Ein aktuelles Leak deutet nun auf eine Verzögerung hin, die viele nicht freuen dürfte.

Hinweise auf einen späteren Release

Wann könnte der Story-DLC zu Resident Evil Requiem erscheinen? Laut einem neuen Bericht aus der Leak-Szene soll die Story-Erweiterung erst nach dem Release von Resident Evil Veronica erscheinen. Damit würde der DLC nicht mehr 2026 starten, sondern frühestens 2027 ins Haus stehen.

Resident Evil Veronica wurde beim Summer Game Fest 2026 offiziell vorgestellt, inklusive der Info, dass das Remake im Jahr 2027 erscheinen soll. Ein konkretes Datum gibt es bisher nicht, aber in den vergangenen Jahren landeten neue Releases der Reihe häufig zwischen Januar und Mai. Sollte Capcom dieses Muster beibehalten, könnte sich der Abstand bis zum Requiem-DLC im schlimmsten Fall bis in den Mai 2027 ziehen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was das für euch bedeutet: Wer gehofft hatte, noch 2026 Antworten auf offene Fragen aus dem Requiem-Ende zu bekommen, muss sich womöglich gedulden. Zumal sich die DLC-Gerüchte seit Launch hartnäckig halten, der Zeitpunkt aber weiterhin nebulös bleibt.

Capcom füttert die Community, aber nicht mit Story

Welche neuen Inhalte sind bereits für Resident Evil Requiem verfügbar? Kürzlich wurde der Modus Leon Must Die Forever überraschend veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen besonders harten Roguelike-Modus, der in der Community bereits gemischte Reaktionen hervorgerufen hat.

Für viele, die vor allem wegen der Handlung dranbleiben, ist das aber nur ein Trostpflaster. Der Modus liefert Herausforderung und Wiederspielwert, ersetzt jedoch keine erzählerische Fortsetzung rund um Leon und Grace. Gerade weil Requiem zum Ende hin bewusst viele Fragen offenlässt, sitzt der Wunsch nach einem echten Story-Nachschlag bei vielen tief.

Gleichzeitig ist nachvollziehbar, dass Capcom mit einem Story-DLC taktiert: Das Spielejahr 2026 ist voll, und ein späterer Release könnte verhindern, dass die Erweiterung zwischen großen Releases untergeht. Außerdem könnte Resident Evil Veronica 2027 das Interesse an der Reihe neu anfachen, was wiederum perfekte Bedingungen für den Requiem-DLC schaffen würde.

Das ist bisher zum DLC-Stand bekannt

Was gilt derzeit als gesichert rund um den Story-DLC? Offiziell bestätigt ist bislang vor allem, dass Capcom an Story-Inhalten arbeitet, ein Datum wurde jedoch nicht genannt. Alles Weitere bleibt vorerst Spekulation, auch wenn das neue Leak ein ziemlich konkretes Timing ins Spiel bringt.

Thema Aktueller Stand Resident Evil Requiem Veröffentlicht am 27. Februar 2026 Story-DLC Seit März 2026 in Entwicklung, ohne offizielles Release-Fenster Resident Evil Veronica Angesetzt für 2027, genauer Termin offen Leak-Aussage Story-DLC soll erst nach Resident Evil Veronica erscheinen Neuer Modus Leon Must Die Forever ist verfügbar, fällt aber als Story-Ersatz eher durch

Wenn Capcom den DLC tatsächlich an Veronica koppelt, würde das die Requiem-Story bewusst in der Warteschleife halten. Andererseits wäre es eine Gelegenheit, das Interesse an Leon und Grace genau dann wieder zu pushen, wenn die Reihe 2027 ohnehin im Rampenlicht steht.

Wie seht ihr das: Wärt ihr mit einem Story-DLC erst 2027 zufrieden, oder muss Capcom die offene Requiem-Story unbedingt noch 2026 weiterführen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.