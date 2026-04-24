Kurz vor dem Release sorgt Saros bereits für ordentlich Aufsehen. Das neue Spiel von Housemarque, bekannt durch den PS5-Hit Returnal, kann die Fachpresse fast durchweg überzeugen.

Ein Blick auf Metacritic zeigt: Der Sci-Fi-Shooter gehört schon jetzt zu den bestbewerteten Spielen des Jahres.

Starker Metascore zum Launch

Zum aktuellen Zeitpunkt kommt Saros auf einen Metascore von 88 Punkten, basierend auf über 80 Kritiken.

Damit landet das Spiel klar im Bereich „Generally Favorable“ und reiht sich direkt unter den Top-Titeln 2026 ein.

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Besonders auffällig:

95 Prozent positive Reviews

Keine einzige negative Wertung

Nur wenige gemischte Stimmen

Für ein anspruchsvolles Roguelite ist das ein extrem starkes Ergebnis.

Das sagen die Kritiker

Viele Redaktionen sehen in Saros eine konsequente Weiterentwicklung von Returnal und loben vor allem Gameplay, Atmosphäre und Progression.

GameSpot (90 Punkte) hebt hervor, dass Saros die Formel deutlich verbessert:

Die Struktur ist flexibler, das Kampfsystem tiefgehender und die Motivation auch nach dem Abspann enorm hoch.

Auch Game Rant (90 Punkte) spricht von einem der besten PS5-Exklusivtitel:

Ein intensives Action-Erlebnis mit packendem Kampfsystem und spannender Erkundung.

Die höchste Wertung kommt von GameOver.gr (100 Punkte):

Saros ist ein herausragendes Sci-Fi-Abenteuer, das die Stärken von Returnal weiter ausbaut und perfektioniert.

Kritikpunkte bleiben nicht aus

Ganz ohne Kritik kommt Saros aber nicht davon.

Vor allem die Story wird unterschiedlich bewertet. So vergibt IGN (70 Punkte) zwar Lob für das Gameplay, sieht aber Schwächen beim Erzählen:

Die ambitionierte Geschichte funktioniert nicht immer so gut, wie sie es eigentlich könnte.

Auch einige Stimmen merken an, dass sich bekannte Probleme aus Returnal teilweise wiederholen.

Was macht Saros besonders?

Inhaltlich setzt Saros auf eine Mischung aus Roguelite-Mechaniken und Storytelling.

Spieler erkunden den Planeten Carcosa, während ein mysteriöses Ereignis die Welt verändert. Jede Niederlage bringt neue Fortschritte, wodurch sich Runs spürbar weiterentwickeln.

Typische Stärken laut Tests:

Schnelles, präzises Kampfsystem

Atmosphärisches Sci-Fi-Setting

Dauerhafte Progression statt reiner Reset-Loops

Verbesserte Zugänglichkeit im Vergleich zu Returnal

Release steht kurz bevor

Saros erscheint am 30. April 2026 exklusiv für PS5. Spieler müssen also nicht mehr lange warten, um sich selbst ein Bild zu machen.

Einer der ersten großen PS5-Hits des Jahres

Mit einem Metascore von 88 Punkten liefert Saros genau das, was viele erwartet haben: eine starke Weiterentwicklung von Returnal mit eigenem Profil.

Auch wenn nicht alle Aspekte perfekt sind, deutet aktuell vieles darauf hin, dass Sony hier den nächsten großen Exklusiv-Erfolg gelandet hat.

Was sagt ihr zu den bisherigen Wertungen? Hat Saros das Potenzial für euer persönliches Game of the Year?