Microsoft hat den Xbox Games Showcase 2026 genutzt, um ein deutliches Signal zu senden: Xbox soll wieder stärker über Spiele, Marken und klare Termine wahrgenommen werden. Die Show brachte zahlreiche Trailer, Weltpremieren, neue Gameplay-Szenen, Updates für Live-Spiele und sogar eine neue Hardware-Sonderedition zum 25-jährigen Xbox-Jubiläum.

Auffällig war dabei vor allem die Doppelstrategie: Einerseits bestätigte Microsoft mehrere Titel auch für PS5 und andere Plattformen. Andererseits wurden mit Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution zwei Spiele ausdrücklich als Xbox-Konsolenexklusivtitel bezeichnet. Laut Xbox handelt es sich dabei nicht um zeitlich begrenzte Exklusivität. Bereits angekündigte Multiplattform-Titel sollen aber weiterhin multiplattform bleiben.

Damit zeichnete der Showcase ein ziemlich klares Bild: Microsoft will Xbox nicht nur auf der eigenen Konsole stärken, sondern gleichzeitig auf PC, Cloud, Game Pass und ausgewählten anderen Plattformen weiter ausbauen.

Fable erscheint 2027 – und bringt Jack of Blades zurück

Eines der großen Highlights war Fable. Playground Games zeigte einen neuen Trailer und bestätigte den Release-Termin: Das Rollenspiel erscheint am 23. Februar 2027. Besitzer der Premium Edition können dank Early Access bereits ab dem 18. Februar 2027 loslegen.

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Im Trailer wurde mit Isabel eine wichtige neue Figur vorgestellt, gesprochen und gespielt von Hayley Atwell. Isabel wird als Heldin von Wraithmarsh beschrieben und hat eine tragische Vergangenheit. Besonders spannend für Fans der Reihe: Der Trailer deutete außerdem die Rückkehr von Jack of Blades an, einer der bekanntesten Figuren aus dem ursprünglichen Fable.

Fable erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud und direkt im Game Pass. Außerdem unterstützt der Titel Xbox Play Anywhere.

Halo: Campaign Evolved bringt den Master Chief zurück

Auch Halo war prominent vertreten. Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 und bringt die Kampagne des ersten Halo in überarbeiteter Form zurück. Vorbesteller erhalten bis zu fünf Tage Early Access ab dem 23. Juli 2026.

Gezeigt wurde unter anderem ein neuer Trailer zu Operation: METEORITE, drei neuen Missionen, in denen Master Chief und Sgt. Johnson hinter feindlichen Linien unterwegs sind.

Besonders bemerkenswert: Halo: Campaign Evolved erscheint nicht nur für Xbox und PC, sondern auch für PlayStation 5. Damit setzt Microsoft seinen Multiplattform-Kurs auch bei einer der wichtigsten Xbox-Marken fort.

Gears of War: E-Day zeigt erstes Gameplay

Der Showcase startete direkt mit Gears of War: E-Day. The Coalition zeigte erstmals Gameplay aus der kommenden Origin-Story, die den Beginn des E-Day und die frühe Verbindung zwischen Marcus Fenix und Dominic Santiago in den Mittelpunkt stellt.

Im Anschluss an die Hauptshow folgte eine eigene Gears of War: E-Day Direct, in der das Entwicklerteam weitere Details zu Story, Gameplay und Ton des Spiels präsentierte. Laut Microsoft soll sich E-Day klar nach Gears anfühlen, aber trotzdem modern und frisch spielen.

Gears of War: E-Day bleibt ein Xbox-Konsolenexklusivtitel und erscheint für Xbox Series X|S, PC, Cloud und Game Pass. Eine PS5-Version wurde im Rahmen der Show nicht angekündigt.

State of Decay 3 erscheint 2027

Nach langer Wartezeit gab es endlich neues Gameplay zu State of Decay 3. Undead Labs zeigte frische Szenen aus der Zombie-Apokalypse, in der Spieler eine Gemeinschaft von Überlebenden aufbauen, Siedlungen errichten und gegen die Blutseuche kämpfen.

Der Titel setzt erneut auf Open-World-Survival, Ressourcenknappheit, Permadeath und Koop. State of Decay 3 kann solo oder im Shared-World-Koop mit bis zu vier Spielern gespielt werden.

Der Release ist für 2027 geplant. Bestätigt sind Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Cloud, Game Pass und Xbox Play Anywhere. Zusätzlich soll State of Decay 3 auch für PS5 erscheinen.

Persona 6 offiziell angekündigt

Ein besonders großer Moment für JRPG-Fans war die offizielle Ankündigung von Persona 6. Atlus zeigte einen ersten Teaser zum neuen Hauptteil der Reihe.

Viele Details gibt es noch nicht, aber die Ankündigung allein dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Persona 6 soll eine neue eigenständige Geschichte erzählen und ist ab sofort für Wunschlisten verfügbar.

Zusätzlich zeigte Atlus Persona 4 Revival. Die Neuinterpretation des RPG-Klassikers erscheint am 18. Februar 2027 und ist bereits vorbestellbar. Beide Persona-Titel sind für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Cloud, Game Pass und Xbox Play Anywhere geplant. Weitere Plattformen sollen laut Entwicklerangaben folgen.

Senua führt das Hellblade-Universum weiter

Ninja Theory sorgte mit Senua für eine Überraschungsankündigung. Das neue Action-Adventure spielt im Hellblade-Universum und ist nach den Ereignissen von Hellblade 2 angesiedelt.

Senua ist darin zwischen Leben und Tod in einer zerbrochenen Vision des Fegefeuers gefangen. Spieler sollen eine lebendige, vernetzte Welt erkunden, taktische Kämpfe bestehen, verschiedene Waffen meistern und besondere Fokus-Fähigkeiten einsetzen.

Der Titel erscheint 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Cloud, Game Pass und Xbox Play Anywhere. Weitere Plattformen werden auf den jeweiligen Entwicklerseiten genannt.

Spyro kehrt mit A Realm Beyond zurück

Auch Spyro ist zurück. Toys for Bob kündigte Spyro: A Realm Beyond an, das erste vollständig neue originale Spyro-Spiel seit fast zwei Jahrzehnten.

Der neue Teil soll im Frühjahr 2027 erscheinen und den lila Drachen in ein brandneues Abenteuer schicken. Versprochen werden eine neue Welt, erweiterte Erkundung und echtes Drachenfliegen, mit dem Spieler frei durch die Umgebungen gleiten können.

Langjährige Fans dürfen sich außerdem freuen: Tom Kenny kehrt als Stimme von Spyro zurück.

Metro 2039 zeigt erstes Gameplay

4A Games zeigte den ersten Gameplay-Trailer zu Metro 2039. Das neue Metro-Abenteuer erscheint im Februar 2027 und führt zurück ins postapokalyptische Moskau.

Der Trailer zeigte vollständig im Spiel aufgezeichnetes Material und rückte unter anderem Hunter in den Mittelpunkt, einen fanatischen Anführer, der die Metro mit Lügen und Propaganda überzogen hat. Außerdem waren typische Metro-Elemente zu sehen: Stealth, Survival, Horror, Gewalt, gefährliche Tunnel und neue Mutantenvarianten.

Neu gezeigt wurden außerdem die Shatun-Waffe und weitere Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren.

Clockwork Revolution bleibt Xbox-konsolenexklusiv

inXile Entertainment zeigte einen neuen Trailer zu Clockwork Revolution. Das Steampunk-RPG spielt in der Stadt Avalon und setzt auf Zeitreisen, manipulierte Geschichte und Entscheidungen, die offenbar die Zukunft verändern können.

Der Titel erscheint 2027 und bleibt auf Konsole exklusiv für Xbox. Laut Microsoft handelt es sich dabei nicht um zeitlich begrenzte Exklusivität.

Damit gehört Clockwork Revolution neben Gears of War: E-Day zu den Spielen, mit denen Microsoft trotz Multiplattform-Strategie wieder stärker klassische Xbox-Konsolenexklusivität betont.

Xbox Series X25: Neue Konsole zum Jubiläum

Zum 25-jährigen Xbox-Jubiläum kündigte Microsoft die Xbox Series X25 Limited Edition und den Xbox Wireless Controller X25 Special Edition an.

Die Sonderkonsole setzt auf ein transparentes OG-Grün und ist vom Look der ersten Xbox inspiriert. Auch der Controller greift klassische Xbox-Elemente auf, darunter die Farben der ursprünglichen ABXY-Tasten und eine Anspielung auf die schwarzen und weißen Tasten des alten Duke-Controllers.

Konsole und Controller erscheinen im November 2026 in ausgewählten Märkten. Der Controller soll auch separat erhältlich sein.

Weitere Highlights der Show

Neben den großen Xbox-Marken gab es zahlreiche weitere Ankündigungen und Updates. Minecraft Dungeons II erscheint am 29. September 2026 und bringt neue Gebiete, Gegner, Items und Anpassungsmöglichkeiten.

DOOM: The Dark Ages – Revelations wurde als neue Kampagnenerweiterung angekündigt und erscheint am 7. Juli 2026. Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigte erstmals das neue DMZ-Erlebnis, während der Shooter selbst am 23. Oktober 2026 erscheint.

Auch Partnerstudios lieferten mehrere Highlights. Wo Long 2: Wings of Ember erscheint Anfang 2027, Resonance: A Plague Tale Legacy am 27. August 2026, Valor Mortis am 24. September 2026 und Castlevania: Belmont’s Curse am 15. Oktober 2026.

Dazu kamen unter anderem Crazy Taxi: World Tour, Bad Magpie, Vivarium, Magicians: The Devil’s Deal, Where Winds Meet, The Elder Scrolls Online, Age of Empires IV, Fallout 76, Sea of Thieves und Microsoft Flight Simulator 2024.

Microsoft zwischen Game Pass, PS5 und echter Xbox-Exklusivität

Der Xbox Games Showcase 2026 war vor allem deshalb interessant, weil Microsoft mehrere Botschaften gleichzeitig sendete.

Der Xbox Game Pass bleibt das zentrale Fundament. Viele der gezeigten Titel erscheinen direkt zum Launch im Abo. Gleichzeitig baut Microsoft seine Spiele weiter über Xbox hinaus aus: Mehrere Titel wurden auch für PS5 bestätigt oder ausdrücklich als Multiplattform-Projekte geführt.

Trotzdem will Microsoft offenbar nicht komplett auf Exklusivität verzichten. Mit Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution wurden zwei klare Xbox-Konsolenexklusivtitel betont. Das wirkt fast wie eine Antwort auf die Sorge vieler Fans, Xbox könnte seine eigene Plattform zu stark verwässern.

Kurz gesagt: Microsoft will überall sein, aber Xbox soll trotzdem wieder nach Xbox aussehen.

Eine starke Show mit klarer Richtung

Der Xbox Games Showcase 2026 gehörte zu den wichtigeren Microsoft-Präsentationen der vergangenen Jahre. Die Show hatte große Namen, konkrete Termine, neue Gameplay-Szenen, Weltpremieren und sogar neue Hardware.

Besonders stark war, dass Microsoft nicht nur Teaser ohne Datum zeigte, sondern mehrere klare Release-Termine und Fenster nannte. Fable, Halo, State of Decay 3, Persona 6, Spyro, Metro 2039 und Gears of War: E-Day sorgten für eine breite Mischung aus Nostalgie, Fortsetzungen und neuen Projekten.

Die wichtigste Erkenntnis bleibt aber: Xbox fährt künftig zweigleisig. Einige Spiele erscheinen breit auf mehreren Plattformen, andere bleiben klar an Xbox gebunden. Ob diese Strategie langfristig aufgeht, wird sich zeigen. Der Showcase selbst hat zumindest gezeigt, dass Microsoft wieder deutlich mehr Gesprächsstoff liefern kann als nur Game-Pass-Tabellen und Strategie-Debatten.