PS5-Firmware 26.05-13.60.00 ist da – das ändert sich laut Sony

Sony hat am 23. Juli 2026 ein neues Systemsoftware-Update für die PS5 und PS5 Pro veröffentlicht. Die Firmware trägt die Versionsnummer 26.05-13.60.00 und ist wie viele der kleineren Zwischenpatches eher unspektakulär. Wer automatische Downloads aktiviert hat, bekommt die Aktualisierung in der Regel ohnehin im Hintergrund angeboten, die Downloadgröße liegt bei rund 1,2 GB.

Nach der Installation solltet ihr keine neuen Menüpunkte oder auffällige Umbauten am Interface erwarten. Stattdessen wirkt das Update wie klassische Systempflege, die vor allem unter der Haube aufräumt und kleinere Stellen glättet.

Änderungen laut offiziellem Changelog

Was ändert das PS5-Update 26.05-13.60.00 konkret? Sony nennt im offiziellen Änderungsprotokoll genau einen Punkt. Mehr steckt demnach nicht im Patch, zumindest nicht in den öffentlich kommunizierten Notizen.

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Damit bleibt es bei einer sehr allgemeinen Formulierung: Verbesserungen bei Nachrichten und der Bedienung auf bestimmten Screens. Welche Ansichten oder Funktionen das konkret betrifft, wird nicht weiter ausgeführt.

Warum der Patch trotzdem wichtig ist

Wofür sind solche kleinen PS5-Firmware-Updates gut? Auch wenn im Alltag kaum etwas sichtbar anders ist, erfüllen diese Updates in der Praxis mehrere Aufgaben. Gerade bei Systemsoftware geht es häufig darum, das Gesamtsystem stabil zu halten und potenzielle Problemstellen frühzeitig zu entschärfen.

Schließen möglicher Sicherheitslücken, um potenzielle Angriffspunkte zu reduzieren

Blockieren von Einstiegspunkten, die für Homebrew-Software oder Jailbreak-Versuche interessant sein könnten

Beheben kleiner Fehler, die sich über Zeit im Betrieb bemerkbar machen

Allgemeine Systempflege, etwa bei Texten, Beschreibungen oder Abläufen im Hintergrund

Dass es diesmal keinen öffentlichen Beta-Test gab, passt ebenfalls ins Bild: Größere Feature-Pakete oder sichtbare UI-Überarbeitungen laufen bei Sony üblicherweise erst durch das Beta-Programm. Bei 26.05-13.60.00 deutet daher alles auf ein Routine-Update hin.

Einordnung im Vergleich zu den letzten Updates

Welche PS5-Updates gab es zuletzt und was wurde damals geändert? Im Kontext der vergangenen Monate reiht sich Version 26.05-13.60.00 in die Kategorie der kleineren Systempatches ein. Zur besseren Übersicht hier die zuletzt genannten Aktualisierungen samt Kurzbeschreibung.

Version Änderungen 26.05-13.60.00 Nachrichten und Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert. 26.04-13.42.00 Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert. 26.04-13.40.00 Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert. 26.03-13.20.00 Neue Emojis für Nachrichtenreaktionen ergänzt sowie Meldungen und Bedienung auf einigen Bildschirmen überarbeitet. 26.02-13.00.00 Auf der PS5 Pro wurde die PSSR-Technologie (PlayStation Spectral Super Resolution) verbessert, wodurch unterstützte Spiele schärfer dargestellt werden. Zudem wurden Unicode-17.0-Emojis sowie neue Funktionen für den Willkommen-Hub eingeführt.

Unterm Strich bleibt 26.05-13.60.00 ein Update, das ihr vor allem installiert, damit das System auf dem aktuellen Stand ist, nicht weil euch neue Funktionen erwarten. Sollte doch noch etwas Verstecktes drinstecken, wird das erfahrungsgemäß erst nach und nach durch die Community auffallen.

Habt ihr das Update schon installiert und ist euch bei Nachrichten, Menüs oder der Bedienung irgendwo eine konkrete Veränderung aufgefallen? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.