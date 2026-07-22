ARC Raiders ändert Matchmaking – längere Wartezeiten für fairere Lobbys

Embark Studios schraubt in ARC Raiders erneut am Matchmaking und nimmt dabei eine spürbare Änderung in Kauf: längere Wartezeiten, dafür sollen die Runden deutlich besser zusammenpassen. Das neue Store-Update vom 22. Juli 2026 reagiert damit auf anhaltendes Feedback aus der Community, denn das Thema faire Lobbys ist seit Release ein Dauerbrenner.

ARC Raiders ist seit dem Start am 30. Oktober 2025 eines der auffälligsten Beispiele dafür, wie schnell ein vormals eher nischiges Genre in den Mainstream rutschen kann. Nach einer Phase mit regelmäßigen Events und monatlichen Drops hat Embark nach dem April-Update den Kurs angepasst und setzt künftig auf zwei große Content-Updates pro Jahr, während kleinere Events und Updates weiterlaufen.

Matchmaking mit mehr Gewicht auf Spielstil

Was ändert sich am Matchmaking in ARC Raiders? Laut Embark wird der eigene Spielstil schon länger in die Matchmaking-Berechnung einbezogen, doch das Store-Update vom 22. Juli 2026 verstärkt diesen Ansatz noch einmal. Das Ziel ist klar: bessere Matchqualität, weil Teams und Gegenseite stärker nach ähnlicher Herangehensweise und passender Gruppengröße zusammengeführt werden.

Der Haken dabei ist ebenfalls klar kommuniziert: Die Matchmaking-Zeit kann steigen. Embark nimmt das bewusst in Kauf, weil am Ende möglichst weniger „krumme“ Runden stehen sollen, in denen Solo-Runs gegen koordinierte Squads oder sehr unterschiedliche Herangehensweisen aufeinandertreffen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gleichzeitig macht das Studio deutlich, dass die Anpassungen nicht in Stein gemeißelt sind. Neben weiterem Feedback sollen auch interne Matchmaking-Metriken genutzt werden, um bei Bedarf nachzujustieren.

Was das Update nebenbei mitbringt

Welche neuen Inhalte stecken im Store-Update? Neben dem Matchmaking-Feinschliff gibt es auch handfeste Extras für Kosmetik und Progression. Der Torpedo-Satz bekommt zwei neue Farbvarianten: Schwarz und Tarnmuster.

Wer das Set bereits besitzt, schaltet die beiden Farben automatisch frei. Alle anderen können sie wie gewohnt über den Store erhalten.

Zwei neue Farben für den Torpedo-Satz: Schwarz und Tarnmuster

Automatischer Unlock der Farben für Besitzer des Sets

Außerdem ist die vierte Expedition gestartet. Dabei winkt eine mysteriöse Belohnung, wenn ihr euren Charakter neu startet. Embark setzt damit weiter auf saisonale oder zeitlich begrenzte Anreize, auch wenn die ganz großen Inhaltsbrocken künftig seltener erscheinen sollen.

Vierte Expedition ist live

Mysteriöse Belohnung für einen Charakter-Neustart

PvE-Wünsche bleiben präsent

Wie steht es um einen PvE-Modus für ARC Raiders? Ein Wunsch taucht in Diskussionen rund um ARC Raiders immer wieder auf: ein PvE-lastiger Modus. Konkrete Neuigkeiten dazu liefert das aktuelle Update zwar nicht, aber das Thema bleibt in der Community sichtbar.

Für zusätzliche Gesprächsstoff sorgt dabei ein Blick auf Embarks anderes Spiel: In The Finals ist mit der neuesten Saison ein PvE-Bot-Battle-Modus für Cashout hinzugekommen. Teams können dort mit NPC-Bots oder als Gruppe aus Menschen gegen Bot-Gegner antreten, inklusive Quests und voller EP-Belohnung. Viele ARC-Raiders-Fans schauen deshalb besonders genau hin, ob ähnliche Ideen irgendwann auch im Extraction-Shooter landen.

Wie steht ihr zu längeren Wartezeiten, wenn dafür die Matches fairer und passender werden sollen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.