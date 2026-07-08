Nintendo Switch Online erweitert Klassiker-Bibliothek um vier Retro-Spiele

Nintendo erweitert im Juli 2026 die Klassiker-Bibliothek von Nintendo Switch Online um vier weitere Retro-Titel. Ab sofort stehen drei neue Game-Boy-Spiele im Basistarif bereit, während ein zusätzlicher Game-Boy-Advance-Titel exklusiv im Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket spielbar ist.

Im Mittelpunkt des Updates steht Wario Land: Super Mario Land 3, das Warios ersten großen Auftritt als spielbare Hauptfigur auf die Switch bringt. Daneben ergänzen ein Shooter, ein ungewöhnlich erzähltes Rollenspiel und ein Puzzle-Doppelpack das neue Paket für Fans älterer Nintendo-Handheld-Ära.

Die neuen Spiele im Überblick

Welche Spiele sind neu bei Nintendo Switch Online? Nintendo hat vier Neuzugänge bestätigt, die sich auf die Game-Boy- und Game-Boy-Advance-Apps verteilen. Damit wächst die Auswahl an Handheld-Klassikern erneut und deckt diesmal mehrere Genres ab, von Action über Rollenspiel bis Puzzle.

Die vollständige Liste der neuen Titel für Nintendo Switch Online im Juli 2026:

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Wario Land: Super Mario Land 3 ( Game Boy )

) Fortified Zone (Game Boy)

Sword of Hope 2 (Game Boy)

Dr. Mario & Puzzle League (Game Boy Advance, nur mit Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket)

Wer bekommt welche Spiele? Wenn du nur den Basistarif nutzt, kannst du ab heute die drei Game-Boy-Neuzugänge starten. Dr. Mario & Puzzle League ist dagegen an das Erweiterungspaket gekoppelt und erscheint ausschließlich dort in der Game-Boy-Advance-App.

Wario führt das Update an

Warum ist Wario Land: Super Mario Land 3 ein Highlight? Der Game-Boy-Klassiker gilt für viele Nintendo-Fans als wichtiger Startpunkt für Warios eigene Reihe. Statt klassischer Mario-Rettungsmissionen setzt das Spiel stärker auf Warios Persönlichkeit, seine Gier nach Schätzen und ein robusteres Action-Plattforming, das sich spürbar vom damaligen Standard abhebt.

Für Switch-Online-Abonnenten ist das vor allem deshalb spannend, weil der Titel lange als Lücke in der Handheld-Auswahl galt. Wer Wario bisher nur aus Party-Spielen oder WarioWare kennt, bekommt hier einen direkten Blick auf die Anfänge der Figur als eigenständiger Hauptcharakter.

Welche Rolle spielt Genre-Vielfalt bei den weiteren Neuzugängen? Nintendo kombiniert Warios Plattformer bewusst mit sehr unterschiedlichen Game-Boy-Spielen, sodass das Update nicht nur Nostalgie, sondern auch Abwechslung liefert.

Shooter, RPG und Puzzle als Ergänzung

Was bietet Fortified Zone? Der 1991 erschienene Top-down-Shooter lässt dich zwischen zwei Söldnern wechseln, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Ziel ist es, eine militärische Anlage zu infiltrieren, was den Fokus klar auf Action, Überblick und taktisches Wechseln der Figuren legt.

Was macht Sword of Hope 2 so besonders? Das Rollenspiel setzt auf ein eher ungewöhnliches Befehlssystem, das an Point-and-Click-Kommandos erinnert. Statt nur Menüs durchzuklicken, arbeitest du mit Aktionen wie Look, Open oder Hit, was dem Abenteuer einen eigenen Rhythmus gibt und gerade für Genre-Fans interessant sein kann, die abseits der üblichen JRPG-Schule etwas anderes suchen.

Was steckt in Dr. Mario & Puzzle League? Der Game-Boy-Advance-Titel aus dem Jahr 2005 bündelt zwei Spiele in einem Modul. Dr. Mario orientiert sich dabei am bekannten Puzzling-Prinzip, während Puzzle League sich deutlich anders spielt als frühere Ableger und eher auf schnelles Kombinieren und Kettenreaktionen setzt. Wichtig: Dieses Doppelpack ist nur mit Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket verfügbar.

Wie findet ihr das neue Switch-Online-Update und welches der vier Spiele reizt euch am meisten? Schreibt es gern in die Kommentare.