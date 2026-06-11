Crimson Desert knackt sechs Millionen Verkäufe – Roadmap und DLC in Arbeit

Crimson Desert bleibt auch Monate nach dem Release ein echter Dauerbrenner: Pearl Abyss hat bekannt gegeben, dass sich das Open-World-Abenteuer inzwischen weltweit mehr als sechs Millionen Mal verkauft hat. Nach den regelmäßigen Updates seit dem Start im März 2026 ist das der nächste große Meilenstein für das südkoreanische Studio.

Besonders bemerkenswert ist dabei das Tempo: Mitte April 2026 war noch von fünf Millionen verkauften Exemplaren die Rede. Damit hat Crimson Desert in rund sieben Wochen noch einmal eine weitere Million Einheiten nachgelegt.

Neuer Verkaufsrekord und Dank an die Community

Wie viele Kopien hat Crimson Desert bisher verkauft? Laut Pearl Abyss liegt das Spiel mittlerweile bei über sechs Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Das Studio nutzte den Moment, um sich öffentlich bei der Community zu bedanken, die Pywel in den letzten Monaten bevölkert und mit eigenen Stories gefüllt hat.

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Dass diese Zahlen nicht aus dem Nichts kommen, dürfte auch an der konsequenten Post-Launch-Unterstützung liegen: Seit der Veröffentlichung im März 2026 gab es in kurzen Abständen Updates und spielerische Verbesserungen, die gezielt auf Feedback aus der Community eingingen.

Wir sind den Spieler:innen auf der ganzen Welt aufrichtig dankbar dafür, dass sie dazu beigetragen haben, dass Crimson Desert auf dem globalen Markt bedeutende Erfolge erzielen konnte, obwohl es eine ganz neue IP ist, sagte Jin-young Heo, CEO von Pearl Abyss. Um noch unterhaltsamere und bessere Spielerlebnisse zu bieten, wird Pearl Abyss seinen Weg fortsetzen und sich neuen Herausforderungen stellen.

Roadmap mit neuen Features und Komfort-Updates

Welche Updates sind für Crimson Desert als Nächstes geplant? Pearl Abyss hat mehrfach betont, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist. Weitere Inhalte und Anpassungen sind bereits in Arbeit und sollen in den kommenden Monaten nach und nach ausgerollt werden.

In der offiziellen Roadmap wurden unter anderem folgende Punkte genannt:

Optimierungen an der Geschichte des Open-World-Abenteuers

weitere Quality-of-Life-Verbesserungen

Unterstützung von Cross-Save-Spielständen

Gerade Cross-Save dürfte für viele interessant sein, die zwischen PC und Konsole wechseln oder einen Plattformumstieg planen, ohne ihren Fortschritt zu verlieren. Gleichzeitig zeigen die Story-Optimierungen, dass Pearl Abyss nicht nur an Technik und Komfort schrauben will, sondern auch erzählerisch nachlegen möchte.

DLC in Arbeit, Details noch offen

Kommt ein DLC für Crimson Desert? Ja, Pearl Abyss arbeitet laut eigenen Angaben an einem DLC. Konkrete Details sind allerdings noch rar: Das Studio spricht davon, dass die Erweiterung Crimson Desert um eine bedeutsame Reise ergänzen soll.

Offen ist derzeit auch, in welcher Form der Zusatzinhalt erscheint. Ob euch kostenloser Extra-Content erwartet oder ein kostenpflichtiger DLC geplant ist, wurde bislang nicht bestätigt. Weitere Informationen zu Inhalten und Umfang will Pearl Abyss zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen.

Crimson Desert ist für PC, PS5 und Xbox Series erhältlich. Was wünscht ihr euch als Nächstes für das Spiel: neue Regionen, mehr Endgame oder erst einmal mehr Komfortfunktionen? Schreibt es gerne in die Kommentare.