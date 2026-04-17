Metro 2039 offiziell angekündigt – düsterstes Kapitel erscheint noch 2026

Metro 2039 ist offiziell: Deep Silver und 4A Games haben das nächste Kapitel der beliebten Shooter-Reihe vorgestellt. Der Release ist bereits für diesen Winter geplant, erscheinen soll der Titel für PS5, Xbox Series X|S sowie PC (Steam & Epic Games Store).

Rückkehr in die Metro – mit neuer Story und Hauptfigur

Mit Metro 2039 setzen die Entwickler erneut auf eine storygetriebene Einzelspieler-Kampagne, die die bekannten Stärken der Reihe weiter ausbauen soll: eine dichte Atmosphäre, klaustrophobische Levels und psychologischer Horror.

Dieses Mal schlüpfen Spieler jedoch nicht in die Rolle von Artjom. Stattdessen steht ein neuer Protagonist im Fokus: der sogenannte „Stranger“. Der Einsiedler wird von Albträumen geplagt und kehrt widerwillig in die Metro zurück – ein Ort, den er eigentlich für immer hinter sich lassen wollte. Erstmals ist die Hauptfigur dabei vollständig vertont, was die Inszenierung noch intensiver machen soll.

Politische Spannungen und ein neues Regime

Die Handlung spielt im Jahr 2039, rund 25 Jahre nach dem Atomkrieg. In den Tunneln unter Moskau haben sich die letzten Überlebenden unter einem neuen Banner vereint: dem sogenannten Novoreich.

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Angeführt wird dieses von Hunter, einer bekannten Figur aus der Serie. Sein Versprechen: eine bessere Zukunft an der Oberfläche. Doch laut den Entwicklern herrschen in Wahrheit Propaganda, Kontrolle und Unterdrückung. Die Story soll sich stark um moralische Entscheidungen und deren Konsequenzen drehen.

Erste Eindrücke: Trailer zeigt Atmosphäre und Gameplay

Zur Ankündigung wurde bereits umfangreiches Material gezeigt, darunter ein rund sechs Minuten langer Reveal-Trailer mit ersten Gameplay-Szenen. Dieser gibt einen guten Eindruck von der bekannten Metro-Formel: enge Tunnel, zerstörte Oberflächengebiete, Mutantenkämpfe und die ikonische Ausrüstung wie Gasmaske und Armbanduhr.

Ein begleitender Showcase-Stream liefert zudem Interviews mit den Entwicklern und weitere Einblicke in die Entstehung des Spiels.

Entwicklung geprägt von realen Ereignissen

Ein besonderer Aspekt von Metro 2039: Die Entwicklung wurde laut 4A Games stark von aktuellen realen Ereignissen beeinflusst. Das Studio, ursprünglich in der Ukraine gegründet, arbeitet weiterhin eng mit Teams vor Ort zusammen.

Diese Erfahrungen sollen sich auch im Spiel widerspiegeln. Der Fokus liegt stärker denn je auf Themen wie Entscheidungen, Verantwortung und den Konsequenzen von Handlungen – eingebettet in die düstere Welt der Metro.

Klassische Metro-DNA mit neuem Fokus

Mit Metro 2039 bleibt sich die Reihe treu, geht aber gleichzeitig neue Wege. Neuer Protagonist, politisch aufgeladene Story und ein noch stärkerer Fokus auf psychologischen Horror könnten das bislang intensivste Kapitel der Serie liefern.

Da der Release bereits für diesen Winter geplant ist, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis weitere Details und Gameplay-Szenen folgen.