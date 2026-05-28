007 First Light teast TacSim-Update an, neue Mission Valhalla Protocol

Kaum ist 007 First Light für PC, PS5 und Xbox Series gestartet, richten sich viele Blicke schon nach vorn: IO Interactive scheint die ersten Zusatzinhalte bereits anzuteasern. Nachdem Analyst Daniel Ahmad alias ZhugeEx kurz nach Release auf einen eher verhaltenen Verkaufsstart hingewiesen hatte, deutet nun vieles darauf hin, dass IO das Spiel mit frischem Content langfristig attraktiv halten will.

Den aktuell wichtigsten Hinweis haben Fans direkt im Spiel entdeckt. Im Hauptmenü tauchte nach Abschluss der Kampagne ein kurzer Teaser-Trailer auf, der neue Inhalte in Aussicht stellt. Offiziell ist noch wenig bestätigt, aber die Richtung wirkt klar: Der Challenge-Modus TacSim soll als erstes ausgebaut werden.

TacSim rückt stärker in den Fokus

Welche Zusatzinhalte stehen bei 007 First Light als Nächstes an? Laut dem Hinweis im Hauptmenü soll TacSim in Kürze um eine neue Mission erweitert werden, die den Namen Valhalla Protocol trägt. TacSim ist als Challenge-Modus angelegt und stellt euch vor wechselnde Aufgaben, gilt in der Community bislang aber auch als Modus, der noch Luft nach oben hat.

Genau hier könnte das erste Content-Update ansetzen: Mehr Abwechslung, mehr spielbare Herausforderungen und ein klarer Grund, nach der Story wieder einzusteigen. Der Teaser nach dem Kampagnenabschluss wirkt dabei wie ein bewusst gesetzter Fingerzeig, dass IO die Endgame-Schiene schnell nachlegen möchte.

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Besonders spannend: In Valhalla Protocol soll der aufgemotzte Aston Martin verfügbar sein, den viele bereits aus der Kampagne kennen. Wenn IO das Fahrzeug wirklich als spielmechanischen Kern der Mission einsetzt, könnte TacSim nicht nur neue Ziele liefern, sondern auch spielerisch stärker von der Hauptstory abweichen.

Release-Fenster und mögliche Inhalte im Update-Paket

Wann erscheint die Mission Valhalla Protocol? Einen konkreten Termin hat IO Interactive bislang nicht genannt. Im Teaser ist lediglich davon die Rede, dass die Mission in Kürze erscheinen soll. Das legt nahe, dass es sich um ein zeitnahes Update handelt, ohne dass schon ein exakter Tag feststeht.

Offen bleibt außerdem, ob Valhalla Protocol allein kommt oder ob IO weitere Verbesserungen mitschnürt. Denkbar wären zusätzliche Herausforderungen, neue Varianten bestehender Aufgaben oder kleinere Anpassungen am Modus, um ihn langfristig motivierender zu machen. Konkrete Details dazu stehen aber noch aus.

Unklar ist aktuell ebenfalls, ob es sich um ein kostenloses Content-Update handelt. Die Kommunikation rund um den Teaser wirkt zwar nach einem frühen, unkomplizierten Nachschub, eine klare Ansage zur Preisgestaltung gibt es bisher jedoch nicht.

Plattformen und Ausblick auf die Switch-2-Version

Für welche Plattformen ist 007 First Light verfügbar? 007 First Light ist in dieser Woche für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erschienen. Eine Version für Switch 2 befindet sich ebenfalls in Arbeit, wurde nach einer Verschiebung jedoch auf den Sommer 2026 datiert.

Inhaltlich erzählt das Spiel die Geschichte eines jungen James Bond: Als Marinesoldat macht er sich durch eine Heldentat einen Namen und bekommt dadurch die Chance, dem Doppelnull-Programm beizutreten. Als eine Mission gegen einen abtrünnigen Agenten tragisch scheitert, deckt Bond gemeinsam mit seinem widerwilligen Mentor Greenway eine Verschwörung auf, die in einen drohenden Putsch im Herzen der Nation mündet.

Doch als ein abtrünniger Agent aufgehalten werden soll und die Mission auf tragische Weise scheitert, bleibt ihm nichts anderes übrig, als gemeinsam mit seinem widerwilligen Mentor Greenway eine Verschwörung aufzudecken und einen drohenden Putsch im Herzen der Nation zu verhindern.

Wie steht ihr zu TacSim: Reizt euch ein Ausbau mit Valhalla Protocol und Aston Martin, oder wünscht ihr euch eher neue Story-Missionen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.