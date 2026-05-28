Days of Play 2026 – PS Plus bis 33 Prozent günstiger, alle Jahrespreise

Pünktlich zu den Days of Play hat Sony die angekündigten Rabatte für PlayStation Plus in Deutschland freigeschaltet. Wer neu einsteigt, bekommt bis zu 33 Prozent Nachlass auf eine 12-monatige Mitgliedschaft in den Stufen Essential, Extra und Premium. Die Aktion läuft vom 27. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026.

Am stärksten fällt der Rabatt bei PS Plus Premium aus, aber auch Essential und Extra werden spürbar günstiger. Wichtig: Die Angebote sind an Bedingungen geknüpft und richten sich je nach Status an Neukunden oder an Bestandskunden, die ein Upgrade planen.

Rabatte und Aktionspreise während der Days of Play

Wie hoch sind die PS-Plus-Rabatte während der Days of Play 2026? Sony staffelt den Nachlass nach Abo-Stufe. Essential wird um 20 Prozent reduziert, Extra um 25 Prozent und Premium um 33 Prozent. Konkret ergeben sich für die 12-monatigen Laufzeiten folgende Aktionspreise in Euro:

PS-Plus-Stufe Rabatt Preis für 12 Monate Essential 20 Prozent 57,59 Euro Extra 25 Prozent 94,49 Euro Premium 33 Prozent 101,83 Euro

Damit lohnt sich die Aktion vor allem für alle, die ohnehin über ein Jahresabo nachgedacht haben und jetzt in den Service einsteigen wollen. Entscheidend ist, dass das Angebot innerhalb des genannten Zeitfensters abgeschlossen wird.

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Upgrade-Deal für Bestandskunden

Welche PS-Plus-Angebote gelten für Bestandskunden? Wer bereits PS Plus Essential oder PS Plus Extra abonniert hat, kann ebenfalls sparen, allerdings nur über ein Upgrade. Sony gewährt 33 Prozent Rabatt, wenn ihr auf PS Plus Premium wechselt, und zwar bezogen auf die verbleibende Laufzeit eurer Mitgliedschaft.

Eine reine Verlängerung der aktuell gebuchten Stufe zum Aktionspreis ist in dieser Rabattwelle nicht vorgesehen. Nach dem Upgrade läuft das Abo anschließend zum regulären Tarif der höheren Stufe weiter, sofern ihr nicht rechtzeitig aktiv kündigt. Da sich PlayStation Plus automatisch verlängert, lohnt sich ein kurzer Blick in die Abo-Verwaltung, wenn ihr nur den Aktionszeitraum mitnehmen wollt.

Das steckt in Essential, Extra und Premium

Welche Vorteile bieten die drei PS-Plus-Stufen? Je nach Stufe unterscheiden sich Umfang und Extras teils deutlich. Hier noch einmal die wichtigsten Inhalte im Überblick:

Essential: Monatliche Gratisspiele, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher und exklusive Rabatte im PlayStation Store.

Monatliche Gratisspiele, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher und exklusive Rabatte im PlayStation Store. Extra: Zusätzlich Zugriff auf einen Katalog mit hunderten PS4- und PS5-Spielen inklusive Ubisoft Classics.

Zusätzlich Zugriff auf einen Katalog mit hunderten PS4- und PS5-Spielen inklusive Ubisoft Classics. Premium: Erweitert den Katalog um Klassiker aus PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära sowie Cloud-Streaming und Spieletestversionen. Hinzu kommen Inhalte aus Sony Pictures Core.

Wenn ihr vor allem aktuelle PS4– und PS5-Titel aus dem Katalog spielen wollt, ist Extra meist der Sweet Spot. Premium richtet sich stärker an Fans von Klassikern, Streaming und Testversionen.

Einordnung nach der Preisanpassung im Mai 2026

Wie unterscheiden sich Aktionspreise und reguläre Jahrespreise in Deutschland? Die Days-of-Play-Rabatte kommen kurz nach einer Preisanpassung vom 20. Mai 2026. Sony hat dabei vor allem die einmonatigen und dreimonatigen Laufzeiten in allen drei Stufen angehoben. Für Jahresabos gelten in Deutschland außerhalb der Aktion weiterhin folgende reguläre Preise:

PS Plus Essential: 71,99 Euro pro 12 Monate

PS Plus Extra: 125,99 Euro pro 12 Monate

PS Plus Premium: 151,99 Euro pro 12 Monate

Zusätzlich laufen im Rahmen der Days of Play auch weitere Angebote, etwa reduzierte Preise für PS5-Zubehör sowie zahlreiche Deals im PlayStation Store. Eine generelle Preissenkung für Konsolen ist in diesem Zeitraum allerdings nicht Teil der Aktion.

Plant ihr, bei PS Plus zuzuschlagen oder per Upgrade auf Premium zu wechseln? Schreibt in die Kommentare, welche Stufe für euch aktuell am meisten Sinn ergibt.